Литература – это звучит гордо!

Аудиокниги уже несколько лет как прочно вошли в нашу жизнь наряду с электронными «читалками». Это легко объяснимо, ведь упакованные в mp3-формат книги можно слушать когда и где угодно: дома, в дороге, в обеденный перерыв, на пляже и даже в солярии! У аудиокниг даже появилась своя преданная армия фанатов, которые любым другим видам литературы предпочитают именно звуковую версию и с нетерпением ждут очередной книжной новинки в музыкальном формате. Но мало кто знает, что выход свежего экземпляра для домашней фонотеки зависит не только от автора произведения, но и от его «соавторов», к которым, без всяких оговорок, можно отнести производителей аудиокниг.

Как «пишутся» аудиокниги. Этапы процесса

Написать книгу – сам по себе очень сложный творческий процесс. Но «озвучить» её – задача не менее трудоёмкая. Она состоит из нескольких обязательных этапов.

• Выбор произведения

Он зависит от инициатора или заказчика работы. Им может быть как сама студия, так и сервисы, продающие книги. Теоретически заказать книгу может и сам автор, и просто частное лицо. Если речь идёт о массовом спросе, заказчик ориентируется на интересы читателей. Выше остальных котируется современная отечественная и зарубежная проза детективы, женские романы, детская литература, бизнес-книги и, конечно, классика.

• Авторские права

Важный момент – согласование всех вопросов, связанных с авторскими правами. Просто взять понравившийся текст, записать его и выложить на сайт – нельзя. Даже если вы сделали запись на домашней студии и дали послушать соседям, вы уже нарушили закон. Поэтому в любой солидной студии звукозаписи работают штатные юристы, мимо которых не проскочит и комар.

• Редактура

Подготовка к записи начинается с вычитки текста. Конечно, вносить правки в авторский текст никто не будет. Редактор проверяет книгу на предмет сложных слов, числительных, ударений, сокращений и имён собственных. Это делается для того, чтобы актёрам было комфортно работать с произведением.

• Кастинг

Да, вы не ошиблись! В создании книги участвуют не дикторы, а самые настоящие актёры. На этапе подготовки продюсер проекта проводит кастинг, на который приходят профессиональные чтецы, теле- и радиоведущие, артисты театра и кино. У каждого из них свои речевые особенности, тембр голоса, диапазон, приёмы интонирования. Вот в них-то и должен разобраться продюсер, чтобы выбрать для проекта идеальных декламаторов.

• Звукозапись

Процесс, в котором участвует большое количество людей. У каждого своя роль и «сверхзадача». Редактор следит за «чистотой» слова. Инженеры – за «чистотой» звука. Актёры – «играют». Во главе процесса – звукорежиссёр, который дирижирует всем этим сложным творческим и техническим «оркестром».

• Монтаж и сведение

Монтажёр – это настоящий ювелир в работе со звуком. Ему предстоит отслушать весь записанный материал, выбрать удачные дубли, «вычистить» запись от посторонних звуков, убрать или добавить паузы, отредактировать дыхание.

• Тестирование

После монтажа запись передают профессиональному «слухачу», корректору, первому слушателю будущей аудиокниги. Его задача отнюдь не эстетическая. Он должен «свежим ухом» уловить любые ошибки по тексту и по звуку, по интонациям и уровню громкости. В общем, всё, что может вызвать недовольство массового слушателя, не должно пройти мимо корректора.

• Доработка

Наверное, самый нелюбимый момент в любом деле – это доработка или переделка. В процессе аудиозаписи это тем более неприятно, потому что сопряжено с техническими сложностями. Например, если понадобилось переписать какой-то фрагмент книги, то нужно не только выдержать нужный темп и интонацию повествования, но и так вмонтировать новый «кусок», чтобы он звучал в гармонии со всем произведением, а не был кривой заплаткой.

• Распространение

Дистрибуцией, как правило, занимаются книжные интернет-магазины, специализированные сервисы и онлайн-библиотеки. Здесь работает множество инструментов: реклама, рассылки, социальные сети, анонсы на сайтах. От работы дистрибуторов в том числе зависит успех проекта, ведь мало написать и записать хорошую книгу – важно, чтобы она попала к своему читателю, вернее, слушателю.

ИХ ЗНАЮТ В ГОЛОС

Профессиональные студии звукозаписи знают, как сделать свой проект не просто качественным, а особенным. Если речь о записи аудиокниги, то самый надёжный способ – это дать героям книги узнаваемые голоса. Это всегда неожиданно и приятно – вдруг услышать любимого актёра или популярного ведущего в роли Родиона Раскольникова или Эраста Фандорина. Вот лишь несколько известных людей, которые помимо основной деятельности, занимаются озвучкой аудиокниг.

Сергей Чонишвили, российский актёр театра и кино, мастер озвучивания фильмов, диктор, телеведущий, писатель. Заслуженный артист РФ. С 1998 года является официальным голосом телеканала «СТС».

Владимир Ерёмин, российский актёр театра и кино, мастер озвучивания; сценарист, продюсер, телеведущий. Заслуженный артист РФ. Его голосом говорит Аль Пачино.

Евгений Рыбов, российский актёр, ведущий, сценарист. Голос телеканала MTV, известен молодой аудитории по культовому мультсериалу South Park.

Татьяна Шитова, российская актриса театра, кино и озвучивания. «Живёт» в каждом втором смартфоне – голос Алисы, помощника сервиса Яндекс. Известна широкой публике как русский голос Скарлетт Йоханссон и героини комиксов Харли Квинн.

Александр Клюквин, советский и российский актёр театра и кино, фирменный голос телеканала «Россия-1». Народный артист РФ. Легендарный чтец.

Особое внимание!

В сложном и длительном процессе записи аудиокниги есть ряд моментов, о которых знают только настоящие профессионалы. Внимание к этим, казалось бы, мелочам и является знаком качества современной студии звукозаписи.

• Диктор (актер, чтец и т.д)

«Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт», - пел капитан Врунгель. С аудиокнигами роль названия морского судна выполняют актёры, озвучивающие произведения литературы. Отбор проходит очень тщательно, внимание обращается на каждую деталь: тембр и оттенок голоса, громкость, интонации, речевые особенности, произнесение гласных и согласных звуков, эмоциональный окрас, даже жесты и мимика исполнителя. Бывает, что даже маститые артисты и ведущие не подходят «под конкретное произведение». Те, кто привык каждый день выступать перед сотнями и тысячами людей, оказавшись один на один с микрофоном, без публики и света софитов, просто теряются. Поэтому «звукачи» говорят о важном правиле: чтец должен «прожить» текст.

• Звуковой тракт

Иногда слушаешь какую-либо аудиозапись и чувствуешь: что-то не то. Вроде и текст понятный, и голос приятный, а всё равно – не то. При современном уровне развития звуковой аппаратуры, каждый второй может позволить себе хорошие наушники, в которых будут слышны мельчайшие детали записи, будь то музыкальная композиция или аудиокнига. Поэтому позволить халтуру по звуку уважающая себя студия просто не в праве. Записать книгу на «так-себе-оборудовании», значит испортить её. Так что техническое оснащение студии и условия записи – это важнейший фактор, влияющий на качество конечного продукта. Помещение с хорошей акустикой, шумоизоляцией, кондиционированием; качественная аппаратура и лицензионное программное обеспечение, опытные режиссёры, инженеры и монтажёры – слабых звеньев в этой цепи быть не должно.

• Опыт

То, что не купишь ни за какие деньги. Даже на топовом оборудовании возможен брак. Всё зависит от команды, работающей над проектом. Только опытный звукорежиссёр найдёт нужные интонации для конкретного актёра и нужные эффекты для конкретного произведения, у инженера от бога в арсенале всегда есть пара-тройка саундхаков, которые придадут звуку неповторимые черты, бывалый монтажёр склеит дубли так, что «швы» не заметишь и под микроскопом, а талантливый актёр всегда оставит слушателю простор для фантазии и размышления, прочитав так, чтобы осталась загадка – для фантазии слушателя, ведь не всё громкое читают громко, а тихое – тихо.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

Если однажды окажетесь в студии звукозаписи, обязательно услышите много непонятных или имеющих другое значение слов и выражений. Вот лишь некоторые из них.

Диктор – главная творческая единица на звукозаписывающей студии. Профессиональные актёры не жалуют слово «диктор», считая его атавизмом, а зачастую и с политическим контекстом. Так или иначе дикторы, актёры и ведущие читают тексты любых жанров и форматов в записи или, реже, в прямом эфире.

Звуковой тракт – оборудование для приёма и преобразования звука, участвующее в процессе создания и записи аудиопередач, роликов, книг.

Саундхак – термин, придуманный специалистами студии RecSquare (Москва), производное от sound («звук») и life hack («полезный совет»). Обозначает какой-либо уникальный приём, метод, уловку, помогающую эффективно работать со звуком.

Саундтрек – музыкальное оформление фильма, передачи, книги. Может состоять из фоновой музыки, отдельных вставок и номеров.

Sweet spot – дословно «сладкое место», широко используется в значении «зона наилучшего восприятия» в различных сферах жизни, физике, спорте. В музыкальной индустрии «свит-спот» - это идеальное расположение микрофона и исполнителя относительно друг друга, точка, в которой создаётся «чистый звук».

Дополнительные опции

Книга записана, отслушана и готова ко встрече с читателем-слушателем. На этом проект можно заканчивать. Но бывает, заказчик просит чего-то особенного. Что могут предложить современные студии самым взыскательным аудиофилам?

• Больше текста

Для тех, кто любит читать не только само произведение, всегда найдётся куча дополнительной информации, которую можно «вложить» в аудиокнигу: критика, история создания, биография автора, черновики и не вошедшее в основную редакцию.

• Больше звуков

Саунд-дизайн – это звуковое оформление. Это всегда дополнительная опция, ведь в бумажных книгах музыка присутствует только незримо, в воображении автора и читателя. Студия помогает решить этот вопрос, добавляя музыкальные фрагменты в произведение. Иногда пишутся целые саундтреки, которые после выхода книги живут своей жизнью. Это большая работа, ведь звуки должны органично дополнять повествование, не дублируя его и не отвлекая слушателя. Только опыт, профессиональное мастерство и творческая интуиция позволяют красиво оформить аудиокнигу, не испортив её.

Чек-лист. Бумага vs аудиодорожка vs букридер

Для самых въедливых мы собрали небольшой чек-лист, в котором три самых популярных формата потребления литературы сравниваются по основным критериям. Сразу спойлер: универсального рецепта нет, каждый формат хорош для «своего» пользователя. Но вы всё равно можете проверить: