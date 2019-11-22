В столице создаются клиники будущего

Москвичам становится проще и удобнее следить за своим здоровьем. В каждом округе столицы сегодня появляются современные, оснащенные всем необходимым поликлиники, больницы и лечебные комплексы. Главные медицинские стройки Москвы вошли в Адресную инвестиционную программу (АИП) на 2020 - 2022 годы. В Департаменте строительства города рассказали, что и где построят по этой программе в ближайшие годы.

ДОКТОР РЯДОМ

Районные поликлиники Москвы превращаются в цифровые медицинские комплексы. Каждая из них получает не только красивые интерьеры, но и новый стандарт работы, и современную медтехнику - аппараты УЗИ и МРТ, эндоскопы и другое диагностическое оборудование. А больные благодаря цифровизации уже могут сами узнавать результаты своих анализов. В будущем планируют открыть для них доступ и к электронной медкарте. До конца этого года завершится строительство поликлиник в районах Марфино, Замоскворечье, Беговой и Бутырский. Все вместе они рассчитаны на 2140 посещений в смену.

РОБОТЫ ЛЕЧАТ

На территории ГБУЗ Московский клинический научно-практический центр (МКНЦ) имени А. С. Логинова планируется построить лечебно-диагностический комплекс многопрофильной направленности, включая значительный блок по диагностике и лечению онкологических болезней. В здании общей площадью 60 тысяч квадратных метров откроют консультативно-диагностическое отделение, оснащенное современным оборудованием для лучевой и функциональной диагностики, операционные комплексы для различных видов вмешательств, включая роботизированные и лапароскопические робот-ассистированные операции. Для лечения и диагностики заболеваний онкологического профиля в комплексе будут также предусмотрены системы для лучевой терапии и радиохирургического лечения.

БОРЬБА С ИНФЕКЦИЯМИ

В новых ультрасовременных инфекционных корпусах в больницах № 1 и Св. Владимира появится значительно больше мельцеровских боксов - так называют индивидуальные палаты с отдельным выходом. Это позволит принципиально изменить структуру коечного фонда инфекционных больниц столицы - от палатного типа размещения пациентов к изолированным боксам. Появится возможность оснащения инфекционной службы современным оборудованием, в том числе лабораторным. В перспективе это снизит риски распространения инфекций и позволит лечить быстрее и эффективнее.

ОТ ДИАГНОСТИКИ ДО СЛОЖНЕЙШИХ ОПЕРАЦИЙ

Врачи строящегося в столице медицинского центра «Новомосковский» - многопрофильной клинической больницы с родильным домом в Коммунарке - готовятся к приему первых пациентов. Открытие - в начале 2020 года. Палатный и лечебно-диагностический корпуса уже готовы более чем на 90 процентов. А всего будет построено 9 корпусов общей площадью 157 тысяч квадратов в расчете всего на 1016 коек. Внутри - детский и взрослый стационары, роддом, диагностический и амбулаторный корпуса. Каждый корпус обеспечен самым современным медицинским оборудованием в соответствии с мировыми стандартами. Специалисты клиники могут буквально все - от современной диагностики до проведения сложных высокотехнологичных операций. Сейчас в целом огромный комплекс готов более чем на 60%. Медцентр в Коммунарке становится одним из самых высокотехнологичных многопрофильных комплексов Москвы. Здесь смогут лечиться в первую очередь жители Новой Москвы и соседних районов ЮЗАО и ЗАО - Солнцево, Ново-Переделкино, Южное Бутово и других.

Многофункциональный медицинский центр в Коммунарке. Фото: stroi.mos.ru

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Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:

Горожане получают высокотехнологичную помощь - В лечебно-диагностическом комплексе Центра имени Логинова собрался достойный профессиональный коллектив. Новые операционные дают возможность проводить на высоком уровне различные операции. Но, с другой стороны, материальная база клиники нуждается в улучшении: старые корпуса даже сложно отремонтировать, хотя мы пытаемся это уже несколько лет сделать. Мы приняли решение о строительстве нового современного корпуса, чтобы у клиники было серьезное будущее с точки зрения оказания помощи москвичам, высокотехнологичной помощи. Предстоит сложная работа, которая потребует не один год. Но в результате будет не просто отремонтировано старое, а будет действительно современная клиника будущего.

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Андрей БОЧКАРЕВ, руководитель Департамента строительства Москвы:

Больница в Коммунарке оснащена по самым высоким стандартам - В этом году мы вводим первую очередь большого многофункционального медицинского центра в Коммунарке. Это медицинское учреждение, которое будет оснащено высокотехнологичным оборудованием для оказания междисциплинарной медицинской помощи на самом современном уровне для жителей Новой Москвы. В следующем году к вводу будут готовы объекты второй очереди строительства, порядка 70 000 квадратных метров. Важный нюанс - это наличие вертолетной площадки: это означает, что больница сможет принимать экстренных больных, которых будут доставлять силами санитарной авиации. Однако это новшество - не единственное, чем сможет похвастаться больница в Коммунарке. Современное приемное отделение будет оснащено по самым высоким стандартам высокотехнологичной помощи - здесь можно будет принять до 90 пациентов в день. Параллельно у нас в проработке еще множество объектов: скоропомощные стационарные отделения скорой медицинской помощи в ряде наших больниц, поликлиники. Строительство объектов здравоохранения теперь выделено в отдельное направление нашей работы.