"Аэроэкспресс" поедет, как МЦД: маршрут продлили от Одинцово в Шереметьево

Тащиться с чемоданами из Одинцово в Шереметьево было практически катастрофой — общественным транспортом с пересадками, слишком долго, а на такси около 1200 рублей. После запуска МЦД путь в аэропорт и обратно стал комфортнее — на Шереметьевском направлении начали курсировать поезда "Аэроэкспресс". Билет в одну сторону обойдется 500 рублей, если приобретать день в день (при покупке заранее действует еще и скидка 10%). Но и это еще не все. Поезда "Аэроэкспресс" стали курсировать в режиме МЦД. Как это? "КП" проверила и рассказывает.

Двухэтажные поездки

День второй после официального запуска МЦД. Не все еще поняли преимущества новых маршрутов, не разобрались, как оплачивать проезд. И многих сбило с толку, что вместо обычной электрички можно было садиться в "Аэроэкспресс", чтобы доехать до ближайшей станции. У всех железная ассоциация - раз "Аэроэкспресс", то поезд едет в аэропорт. Я и сама вчера столкнулась с таким ощущением, когда ждала электричку в Одинцово, а пришел красивый красный "Аэроэкспресс". Да, теперь эти поезда будут ходить наравне с обычными электричками и новыми "Иволгами" по маршруту МЦД-1, но количество остановок на пути меньше (это важно, смотрите ниже полный перечень).

Стартую со станции Беговая. Турникеты, как и вчера, открыты. Прикладывать карту "Тройка" не пришлось. Стоит понимать, что это временно (пока систему налаживают).

- Деньги спишут на выходе. Вы куда едете? - спрашивает сотрудница станции.

- В Шереметьево, - говорю.

- Если у вас билет, то вот турникет для считывания штрих-кода. А, если вы по карте "Тройка", то у вас на турникетах в аэропорте спишут 500 рублей.

- А в какое время будет ближайший "Аэроэкспресс"?

- Расписание изменилось, в связи с тем, что поезда теперь в общем потоке с электричками МЦД. Посмотреть можно на стенде на станции или на сайте.

Турникет для считывания штрих-кодаФото: Алиса ТИТКО

Стенд действительно есть. Поезд будет в 10.58. Сама думаю, хоть бы в это время шел новенький двухэтажный "Аэроэкспресс". До конца года по маршруту Одинцово-Шереметьево заменят все составы на двухэтажные — всего их будет 9. А старые (одноэтажные) направят на маршруты во Внуково и Домодедово.

Прибыл именно двухэтажный поезд, без опозданий. В вагоне всего человек пять. Оно и понятно, не все знают, что теперь в "Шереметьево" можно ехать не только с Белорусского вокзала. А вот, например, и с Беговой. Какая экономия времени для тех, кто живет рядом с этой станцией.

- Это МЦД? - уточняет женщина.

- Ну, да. И МЦД тоже, - говорю я, понимая, что нужно привыкнуть к этому.

В вагоне сразу же стали перечислять по громкой связи все станции, на которых сделает остановки "Аэроэкспресс". Раньше это было три станции: Белорусский вокзал-Окружная-Шереметьево.

- Следующая остановка "Савеловский вокзал", - объявили в поезде.

И тут про себя я подумала, что от знакомых раньше слышала, что им приходится делать большой круг в метро, чтобы с серой ветки с чемоданами доехать до станции "Белорусская" (откуда стартовал "Аэроэкспресс" в Шереметьево). А теперь будет удобнее.

Поезда "Аэроэкспресс" стали курсировать в режиме МЦДФото: Алиса ТИТКО

Не путать станцию Шереметьевская

И вот еще одно объявление в поезде, что от любой станции до аэропорта (и обратно) действует тариф "Аэроэкспресса", а между другими станциями на маршруте - тарифы МЦД. Условно, если я хочу доехать от Белорусской до Тестовской, то заплачу всего 38 рублей по карте "Тройка" (по тарифу "Кошелек").

Смотрю по расписанию, в пути от Беговой до Шереметьево почти час (выехала в 10.58, а приехала в 11.55). Понимаю, что время увеличилось на всем маршруте. Раньше от Белорусской до Шереметьево поезд ехал 35-40 минут, теперь - 50 минут. Связано это не только с дополнительной остановкой на Савеловском вокзале. Все же больше из-за интеграции расписания с МЦД. Но все равно одно из преимуществ "Аэроэкспресса" при поездке в аэропорт - точное время прибытия. Теперь осталось только выбрать, от какой станции стартовать. Понятное дело, что здесь еще один плюс - сократится время в пути от дома до посадки в поезд.

Раньше пассажиры выходили из поезда и сразу же попадали на Белорусский вокзал, откуда с улицы можно было зайти в метро. Теперь же нужно подняться с по лестнице на мостФото: Алиса ТИТКО

На что уже обратили внимание пассажиры. Раньше "Аэроэкспресс" отправлялся и возвращался на второй, наиболее удобный, путь на Белорусском вокзале. А при следовании из аэропорта аэроэкспрессы теперь прибывают на первый путь, где якобы с багажом уже будет сложнее - нужно преодолеть две лестницы, чтобы попасть в метро. На обратном пути из "Шереметьево" решила специально проверить. И это, оказалось, правдой.

Раньше пассажиры выходили из поезда и сразу же попадали на Белорусский вокзал, откуда с улицы можно было зайти в метро. Теперь же нужно подняться с по лестнице на мост, а оттуда зайти в метро, где ждет еще одна лестница на спуск к кассам и турникетам.

А вот отправление поезда с Белорусского вокзала в "Шереметьево" с восьмого пути, как оказалось, временно.

- Отправление в сторону Шереметьево с Белорусского вокзала останется на втором пути. В настоящее время пока еще отлаживается график, поэтому некоторые поезда отправляются с восьмого пути, но это временные неудобства, - рассказали в компании "Аэроэкспресс".

И стоит обратить внимание еще на одном - доехать в "Шереметьево" на МЦД за 38 рублей (из тарифной зоны "Центральная") нельзя. Да, на маршруте МЦД-1 есть станция "Шереметьевская", но она находится не там, куда прибывает "Аэроэкспресс" и пассажиры сразу же могут зайти в терминал D. Станция "Шереметьевская" находится в нескольких километрах от аэропорта, поэтому от этой станции еще придется брать такси.

ВАЖНО

Маршрут "Аэроэкспресса": Одинцово — Баковка - Сколково — Немчиновка — Сетунь - Рабочий поселок — Кунцевская — Фили — Тестовская - Беговая - Белорусская — Савеловская — Окружная — Аэропорт Шереметьево.

Интервал отправления – каждые 30 минут. Расписание обновленного маршрута можно посмотреть на стендах, на сайте aeroexpress.ru или узнать по телефону 8-495-663-84-10.

Время в пути — от Одинцово до Шереметьево — 1 час 29 минут, от Тестовской («Москва-Сити») до Шереметьево — 59 минут, от Белорусского вокзала до Шереметьево — 50 минут.

КСТАТИ

В первый день запуска движения по МЦД-1 и МЦД-2 проехали более 500 тысяч человек.

- Из них более 224 тысяч человек проехали по маршруту МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и более 277 тысяч человек по маршруту МЦД-2 "Курско-Рижский". По сравнению с показателями предыдущего четверга пассажиропоток вырос на 8%. Это более 40 тысяч человек прироста за сутки – огромный показатель для первого дня работы МЦД, - рассказали в пресс-службе ЦППК.