Яндекс.Такси внедряет сверхконтроль за водителями

Мы каждый день ездим за рулем, пользуемся такси и общественным транспортом. Но в плане безопасности не все зависит от нас. Даже если мы сами очень внимательны за рулем или уверены в профессионализме везущего нас водителя, это еще не означает, что другие участники движения максимально сосредоточены на дороге.

Чтобы пассажиры чувствовали себя в полной безопасности, Яндекс.Такси совершил технический прорыв. Самый крупный сервис такси внедряет в работу умную IT-систему, которая будет следить за самочувствием водителей и предупреждать их об опасности. Об этой и других новинках на Транспортной неделе в Москве «Комсомольской правде» рассказал директор по корпоративным отношениям и связям Яндекс.Такси Антон Петраков.

УМНЫЙ ПОМОЩНИК

- Антон Анатольевич, насколько мы знаем, Яндекс.Такси готовится к внедрению в нескольких регионах России пилотных проектов, повышающих уровень безопасности пассажиров. Расскажите, о каких новинках идет речь.

- Речь идет о тестировании системы мониторинга внимания водителей. Мы разработали камеру, которая называется Yandex Q1, и постоянно ее дорабатываем. Мы понимаем, что для обеспечения безопасности в пути нужно не просто контролировать общее время водителя на линии, а важно оценивать его состояние. Бывают ситуации, когда поздно лег спать, поссорился с кем-то из близких, а потом вышел на работу. В такие напряженные дни усталость наступает не из-за загруженного графика, а из-за стресса. Мы рассчитываем, что данное устройство поможет решить эту проблему.

Задумка заключается в том, что в течение всего времени работы камера будет следить за состоянием водителя за рулем и в случае, если он отвлечется от дороги, предупредит, что нужно быть внимательнее.

- Такое устройство пригодилось бы не только в такси.

- Мы хотим, чтобы это устройство стало универсальным и приносило пользу для многих транспортных сфер. Поэтому с Московской областью, с Рязанской областью, с Новосибирском мы договариваемся о том, что эти камеры будут тестироваться в общественном транспорте (автобусах, троллейбусах, маршрутках). На основании этого тестирования мы сделаем определенные технологические выводы и поймем, насколько полезно это устройство.

- Как эти камеры работают?

- Камера будет давать сигнал самому водителю. Звуковыми сигналами она уведомляет его об усталости, рассосредоточенности и других происходящих в его организме изменениях. В дальнейшем данные, которые камера воспринимает, смотря на водителя, будут использоваться перевозчиками и сервисами заказа такси для того, чтобы принимать решение о том, нужно ли срочно водителя уводить с линии или нет.

Точно так же на основе технологий можно делать вывод об агрессивной манере вождения, и тоже какими-то сигналами уведомлять водителя о том, что для безопасной перевозки нужно аккуратнее вести машину.

- Вы уже тестировали подобные системы?

- В каршеринге мы сейчас используем телематические устройства, которые позволяют на основании анализа того, как человек себя ведет, понять, ведет ли автомобиль зарегистрированный в Яндекс.Драйве пользователь, или манера его вождения отличается, а значит, он передал управление другому человеку. В случае если система понимает, что водитель передал управление, мгновенно происходит звонок оператора с требованием моментально остановить машину и идентифицироваться. В случае злоупотребления пользователь блокируется и больше не сможет пользоваться услугами Яндекс.Драйва.

Кроме того, мы внедрили в такси мониторинг превышения скоростного режима. Мы знаем, с какой скоростью на каждом участке дороги в городе можно ехать. Если видим, что водитель часто нарушает скоростной режим, сначала предупреждаем, потом еще раз предупреждаем, затем можем наложить какие-то минимальные санкции, для того чтобы повлиять на поведение данного водителя. Если водитель продолжает превышать скорость, тогда делаются другие выводы.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ

- А еще над какими пилотными проектами вы работаете?

- Еще один масштабный проект - электронный путевой лист. Переход на него позволяет таксопаркам и перевозчикам, в масштабах, например, Москвы, сэкономить до 100 миллионов рублей в год просто из-за перехода с бумаги на цифру и оптимизации этих процессов. Для того чтобы прозрачность предрейсовых медицинских осмотров и прозрачность документооборота выросла, мы создали электронный реестр и некоторые технологические добавки к нему, которые сейчас пилотируем в Калуге, Омске, Рязани.

- Будет ли это реализовываться в других регионах?

- С отдельными регионами мы ведем переговоры, с некоторыми на Транспортной неделе уже подписали соглашения о внедрении. По результатам этих пилотных проектов мы будем видеть, как воспринимают эти технологии в регионах и насколько они эффективны. Если мы все вместе придем к выводу, что это полезно, нужно рынку и решает определенные задачи, тогда эти новинки можно будет распространять на другие регионы.

ЗАКОН О ТРАНСПОРТЕ

- Сейчас довольно бурно обсуждается готовящийся закон о такси. Почему этот вопрос стал одним из самых главных в вашей сфере?

- Давайте начнем с первопричин разработки этого закона. Такси - социально значимая отрасль, в которой занято огромное число людей. В России десятки тысяч таксопарков, водителями работают больше 1,5 миллиона человек, от таких доходов зависят в 2 - 3 раза больше человек - членов их семей, а их услугами пользуются десятки миллионов человек в день. Необходимость регулирования всем очевидна. Какие здесь предпосылки? Понятно, что технологии очень сильно повлияли на развитие этой отрасли. Появление сервиса заказа такси радикально поменяло сценарий поиска автомобиля для поездки. Применение технологий для повышения безопасности также необходимо каким-то образом урегулировать. Появляются такие новые субстанции, как налог на профессиональный доход и самозанятых. И мы знаем, что очень большое количество именно таксистов регистрируются в качество самозанятых. Все эти новые сущности требуют того, чтобы быть вписанными в существующее федеральное регулирование.

- Вы участвуете в качестве эксперта в различных рабочих группах. Какие вопросы нужно решить, прежде чем выносить законопроект на рассмотрение Госдумы?

- Действительно, по поручению вице-премьера РФ Максима Акимова была создана тематическая рабочая группа «Цифровые платформы». Там эксперты занимаются, скажем так, более стратегическими вопросами. Мы видим, что появляются такие сущности, как электронный путевой лист, использование компьютерного зрения, для того чтобы оценивать внимательность водителя на дороге, и другие новые технологические вещи, для которых нужно на будущее заложить основы, в том числе законодательные. Данная рабочая группа нацелена на решение таких стратегических вопросов, что называется, на будущее. Мы рассчитываем на то, что те технологические нововведения, которые сейчас появились, будут в новое законодательство введены, чтобы мы заложили основы для будущего развития этой отрасли.