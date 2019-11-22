Собянин вручил московским семьям ордена и медали "Родительская слава" накануне Дня матери

Накануне празднования Дня матери мэр города Сергей Собянин вручил многодетным семьям государственные награды - ордена и медали "Родительская слава". Московские семьи пригласили 22 ноября в Белый зал мэрии.

- Это труд родителей, важный и почетный. Когда два-три ребенка - это большой труд, но когда семь, восемь, десять детей и их не просто воспитывают замечательно, а вкладывают талант, душу, любовь. Когда вырастает поколение талантливых, настоящих граждан России - это героизм. Поэтому государство награждает орденами, медалями. Я поздравляю с этими наградами, они заслужены вами, спасибо вам большое, - сказал Сергей Собянин.

Как отметил мэр города, мода на многодетность с каждым годом все очевиднее в Москве. Количество многодетных семей стало в два раза больше. Детишек в московских детских садах и школах стало 1,5 миллиона.

- Для города это здорово, но накладывает обязанность строить детские сады, школы, поликлиники, благоустраивать дворы, парки, создавать детские площадки. И мы делаем это с удовольствием и будем делать всегда. Для нас это приоритет, - сказал Сергей Собянин.

Наградами указом президента РФ Владимира Путина за заслуги в воспитании детей и укрепления семейных традиций удостоены 18 московских семей, из них 15 медалями ордена "Родительская слава". Три семьи получили ордена "Родительская слава": Кулешовы Сергей и Ольга (8 детей), Роговы Иван и Надежда (10 детей), Садовские Вячеслав и Лариса (7 детей). Всем им мэр города Сергей Собянин вручил ордена и медали, выразив родителям огромную благодарность за любовь и большой труд.

Орден "Родительская слава" учрежден указом президента России от 13 мая 2008 года, медаль ордена "Родительская слава" - указом от 7 сентября 2010 года. За что и кому вручают награды? Многодетным родителям и усыновителям за то, что в их семьях ведут здоровый образ жизни, дают детям образование, физическое и духовное развитие, а также подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.

При награждении орденом "Родительская слава" одному из родителей (усыновителей) из федерального бюджета выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей. При награждении медалью ордена "Родительская слава" выплаты поощрения не предусмотрено.

В настоящее время в Москве проживают 153 600 многодетных семей, в которых воспитываются 387 800 детей. За последние 8 лет число многодетных семей в столице выросло более чем вдвое. С 1 января 2018 года социальные пособия многодетным семьям были увеличены в два раза.