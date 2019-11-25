На одном языке

Помощник Президента Андрей Белоусов перечислил три группы мер, которые необходимо принять для ускорения экономического роста. Первым способом он назвал снижение Центробанком России ключевой ставки. Вторым — улучшение инвестклимата. Третья группа – доступность современных технологий для бизнеса. Реализация предложенных Андреем Белоусовым мер действительно позволит значительно ускорить экономический рост, соглашаются эксперты.

ГИГАНТСКОЕ КОЛЕСО

Улучшение инвестиционного климата, доступность современных технологий – эти меры, несомненно, позволят активизировать отношения с нашими крупнейшими торгово-экономическими партнерами, в частности с Китаем. Добиваясь роста экспорта и привлечения иностранных инвестиций, Россия неминуемо (учитывая западные санкции) ориентируется на Китай, как на своего крупнейшего торгового партнера. Торговый оборот в этом году между нашими странами может превысить $110 млрд, а к 2025 г. достигнет $200 млрд. Планируется увеличение доли несырьевого экспорта в Китай за счет рыбы и морепродуктов, продукции агропрома, лесопереработки, химического комплекса, стройматериалов, фармацевтики авиастроения, туризма, образования и т.д.

Китай сегодня – вторая экономика мира, ощутить всю динамику развития которой можно, только познакомившись с жизнью обычных китайцев. Оплата товаров и услуг с помощью распознавания лиц, умный дом, супермаркеты без продавцов… Новые технологии и методы управления появляются здесь постоянно, и большое количество инновационных продуктов уже вошли в жизнь китайского народа. Чилийская черешня, российская водка, швейцарский шоколад, корейская косметика - покупки китайцев в интернете вносят свой вклад в рост мировой экономики. От высокоскоростных железнодорожных поездов, которые за полдня пересекают огромные расстояния, до экспресс-доставки за полчаса и связи 5G, благодаря которой за полсекунды можно загрузить фильм, - постоянно увеличивающиеся скорости обновляют образ жизни китайских людей. Китайскую экономику называют гигантским колесом в мировой экономике, она стабильно и устойчиво развивается. Население Китая достигает почти 1,4 миллиарда человек, рабочая сила - 900 миллионов. Страна имеет 170 миллионов квалифицированных кадровых ресурсов, а также насчитывает самую большую в мире группу людей со средним уровнем дохода и более 100 миллионов субъектов рынка. Представляя эту гигантскую картину, понимаешь, насколько Россия заинтересована в развитии торгово-экономических отношений с Китаем. Этому отдают отчет и на федеральном уровне, и в регионах - от качества работы последних во многом зависит успех страны на китайском треке.

КТО ЛУЧШЕ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С СОСЕДОМ ?

Коммуникационная группа iMARS, специализирующаяся на российско-китайских отношениях, провела исследование и составила рейтинг регионов, где лучше всего налажены связи, а значит туда охотнее придут инвесторы, бизнес-партнеры и туристы из Поднебесной. Лидером рейтинга стал Приморский край, откуда до Китая рукой подать, недалеко расположилась и соседняя с Китаем Бурятия (третье место), на втором месте оказалась Новгородская область, Москва на четвертом. На пятой строчке – Ростовская область.

Александр Габуев, руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги, отмечает, что «на первых позициях предсказуемо оказываются регионы — соседи Китая, у которых давний опыт коммуникации. Есть Москва, которая стоит отдельно со своими возможностями, но при этом, есть такие регионы как Новгород, Ростов-на-Дону, которые вроде бы далеко, но интуитивно понимают, что есть инструменты, которые можно задействовать, чтобы построить эффективную коммуникацию, даже не будучи соседом Китая и не имея ресурсов Москвы».

ПРОЙТИ СКВОЗЬ СТЕНУ

Исследователи напоминают – Россия прикладывает серьезные усилия для активизации внешней торговли и привлечения прямых иностранных инвестиций. В 2019 году стартовал пятилетний национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его цели — рост доли экспорта не менее 20% ВВП и рост объема экспорта не сырьевых и не энергетических товаров до $250 млрд. в год. Для увеличения числа экспортеров вдвое предусмотрено внедрение Регионального экспортного стандарта в 75 субъектах, включающего решения по наращиванию экспорта, онлайн-торговле, инструменты защиты экспортеров. Минэкономразвития РФ считает, что инвестиции в регионах должны расти темпом 6-7% в год. Утверждена Стратегия развития экспорта услуг, которая должна помочь повысить конкурентоспособность российских услуг на глобальных рынках. Кроме того, действуют межправительственные комиссии, работает система ВЭБ.РФ, включающая Российский экспортный центр. Институты развития создают условия, а Роснефть, РЖД, Ростех, ОАК, Сибур реализуют глобальные проекты.

Но для Китая – как для наиболее перспективного партнёра – необходима еще и особая стратегия продвижения, учитывающая специфику уникального рынка. Китай - это высококонкурентная экономика, все мировые бренды давно там. В Китае говорят на китайском, а не на английском языке. Эти вводные должны, как минимум, сформировать запрос на то, чтобы многомиллионная армия китайских покупателей узнала о российских товарах и полюбила их. Пока же представленность российских регионов, товаров в медиапространстве Китая находится в рамках статистической погрешности (зачастую не идентифицируется). Доходит до смешного, например, самым цитируемым информационным сообщением в Китае про Якутию стал пост трэвелблогера про заброшенную Ховринскую больницу в Московской области, которую охранял сторож из (!) Якутии.

Другими словами о России вспоминают случайно. Китайцы не знают и не представляют, что россияне могу производить и поставлять качественные товары и услуги. Исследование iMARS выявило, что у регионов в принципе отсутствует понимание необходимости системной работы по продвижению в китайских соцсетях и в Интернете. Между тем в Китае говорят, что «если вас нет в Интернете – вас не существует». Это образное выражение, но так и есть на самом деле - китайцы живут в Интернете и собственных социальных сетях: WeChat, Weibo, Tik-Tok. Уровень покупательской активности в Интенете поражает - Китай шестой год подряд занимает первое в мире место по объемам рынка eCommerce - электронной торговли. Мировой оборот eCommerce - $2,4 трлн, из них $1,5 трлн дает Китай - результат поистине выдающийся. Её рост существенно выше роста объема розничных продаж потребительских товаров и услуг, а объем рынка электронной розничной торговли в Китае составляет сейчас 10% от ВВП страны.

КИТАЙСКАЯ СПЕЦИФИКА

«Информация, рассчитанная на Китай, должна быть на хорошем китайском языке, ее нужно обновлять и эффективно таргетировать в китайских СМИ и соцсетях - отмечает в исследовании руководитель международных проектов iMARS Алексей Чигадаев. - Китайский пользователь должен иметь возможность быстро найти и получить доступ к интересующим его данным – в противном случае все мечты выйти на китайский рынок - останутся мечтами. Отличие китайских сайтов – очень большое количество данных. Важно адаптировать сайты под мобильные устройства. Подавляющее большинство китайцев выходят в сеть только через телефон. Через смартфон обращаются в местные органы власти, в суд, делают покупки, следят за банковским счетом – на десктопные версии сайтов заходят очень редко. Google и все его сервисы в Китае заблокированы, а, к примеру, Яндекс.Карты не адаптированы по китайских пользователей. Придется сменить сервисы самых популярных в России поисковиков на китайские Baidu-карты. Иначе карты с местонахождением компании просто не будут отображаться. Также заблокирован и Youtube. Но есть местный аналог Youku — туда и размещайте видеоконтент».

Оказывается, наши регионы не участвуют в отраслевых мероприятиях КНР провинциального уровня. Предпочтение отдается гигантским мировым ярмаркам, в результате российский производитель со скромным стендом просто теряется на фоне общего великолепия производителей со всего мира. Нужную целевую аудиторию для совместного бизнеса таким образом найти сложно. Результаты участия в таких выставках у 99% бизнес миссий нулевые: проектов не случается, о них никто и ничего не знает. Работа ограничивается рамочными соглашениями о партнерстве, после чего коммуникации заканчиваются.

Кстати говоря, это еще обусловлено и теми скудными средствами, которые выделяются на коммуникации с Китаем. Согласно исследованию iMARS, в 2018 году было проведено 90 государственных тендеров на коммуникационные мероприятия в Китае, по итогам было израсходовано 1,2 млрд. руб, из которых 868 млн. руб пришлись на Москву. В среднем же один российский регион тратит на продвижение в Китае за год около 4 млн руб., что дает возможность организовать одну бизнес-миссию или обеспечить участие в одной выставке. Получается, регион собрал экспортеров, подготовил инвестпроекты, повез все это на выставку в Китай. Мероприятие прошло, контакты наработаны, но контракт закончился, и все общение спускается на тормозах, хотя по-хорошему оно только начинается. Представить себе, что такое развитие может принести пользу довольно трудно.

В целом, как отмечают в iMARS нужно начать с базовых вещей – языковой и профессиональной подготовки. Знание устного и письменного китайского языка — необходимость для бизнес-общения и налаживания двусторонних отношений. А повышать квалификацию нужно непрерывно с помощью мастер-классов, круглых столов, лекции и кратко- срочных образовательных семинаров. Такие специалисты будут востребованы как никогда уже в ближайшем будущем.

БИЗНЕС В КИТАЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЕДЫ

Ну и напоследок. Китайцы очень любят живой диалог и презентации, благодаря чему устанавливаются важные для бизнеса неформальные отношения. И обязательно организуйте фуршет - это то, без чего сложно представить по-настоящему успешную «работающую» презентацию. В Китае бизнес начинается с еды. Совместный прием пищи – обязательный. Ритуал любых китайских переговоров. Не ел с китайцами – считай лучше бы остался дома.