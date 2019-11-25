На Коммунарской линии метро началось строительство станции "Университет дружбы народов"

Коммунарскую линию метро построят до 2023 года. Она пройдет от станции МЦК "Крымская" через "Академическую" Калужско-Рижской линии, пересечется с Большой кольцевой линией на "Улице Новаторов" и дойдет до Новой Москвы. Строить ее будут в несколько этапов. Всего построят 16 станций, а итогом первого этапа станут новые семь станций. Одну из них - "Университет дружбы народов" - 25 ноября посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Значительная часть линии пройдет в границах старой Москвы. Разгрузится Калужско-Рижская, Сокольническая линии метро и в целом улучшится транспортная система в этом районе, метро для многих станет ближе. И, конечно, очень важно для Новой Москвы - для района Коммунарки, Щербинки, Троицка. Надеюсь, что первый этап закончится в 2023 году, - сказал Сергей Собянин.

Строительную площадку посетил мэр Сергей Собянин.Фото: Алиса ТИТКО

- Сегодня запускаем первый щит, он пойдет в сторону станции "Улицы Новаторов", буквально через месяц в этом же направлении пойдет второй щит и еще до конца года мы планируем запустить третий щит со станции "Славянский мир". Всего на Коммунарской линии будет работать три щита. Работы ведутся по графику. На остальных станциях ведутся работы по ограждению котлованов, - доложил мэру города Марс Газизуллин, генеральный директор АО "Мосинжпроект".

Проходку первого тоннеля Коммунарской линии метро – левого перегонного тоннеля от станции "Университет Дружбы Народов " в сторону станции "Улица Новаторов" будет вести "ветеран" московского метростроя тоннеле-проходческий щит "Светлана" диаметром 6 метров. Ранее она успешно завершила проходку десяти тоннелей Московского метро общей протяженностью более 10 км по Некрасовской линии и Большой кольцевой линии.

Станция "Университет дружбы народов" входит в участок строящейся Коммунарской линии метрополитена. Выходы со станции будут расположены рядом с комплексом зданий Российского университета дружбы народов. Эта станция мелкого заложения, два подземных вестибюля будут выходить на обе стороны улицы Академика Опарина, к улице Миклухо-Маклая, к домам и остановкам наземного транспорта. В настоящее время готовность станции составляет 12%.

Дизайн для станции "Университет дружбы народов" уже выбрали. Путевые стены отделают алюминиевыми панелями разного формата, потолок будет со светло-зелеными и светло-синими вставками. Пол выложат светло-серым гранитом. Подземный пешеходный переход, ведущий к станции, украсит композиция на тему Дружбы Народов. Ее сделают из художественного стекла в технике мозаики, цветовое решение которой соответствует традиционному стилю РУДН.

Конкретно

Какие 16 станций появятся на Коммунарской линии метро (длина составит порядка 38 км):

- "Севастопольский проспект" (с пересадкой на Московское центральное кольцо),

- "Академическая" (с пересадкой на Калужско-Рижскую ветку),

- "Улица Строителей",

- "Улица Новаторов" (с пересадкой на Большую кольцевую линию),

- "Университет дружбы народов",

- "Улица Генерала Тюленева",

- "Славянский мир",

- "Мамыри",

- "Бачуринская",

- "Коммунарка",

- "Сосенки",

- "Воскресенское",

- "Десна",

- "Десеновское",

- "Ватутинки",

- "Троицк".