2019-11-25T16:30:19+03:00
Общество

Еремково будет жить

Почему сельчане в Тверской области эмоционально восприняли разгул стихии
Антон ШАМИН
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Фото предоставлены Новыми известиямиФото предоставлены Новыми известиями
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Небольшое село Еремково в Тверской области прославилось после урагана, который в конце октября накрыл центральные и северо-западные регионы страны и оставил без электричества значительную часть территорий. Не обошла стихия и Еремково. Что такое остаться хоть ненадолго без энергоснабжения, особенно в сельской местности, объяснять, наверное, не надо. Поэтому неудивительно, что некоторые из жителей села, что называется, на эмоциях,ударили во все колокола и написали обращение в администрацию Президента с просьбой их «расстрелять и закопать». Наш корреспондент попытался выяснить, что привело людей в такое отчаяние и разобраться в ситуации.

Песчано-гравийная дорога, ведущая в Еремково, конечно, нуждается в ремонте. Но видно, что недавно по ней прошелся грейдер, произведена подсыпка. Коммунальщики привели дорогу в порядок, как только она немного подсохла после налетевшего урагана.

То, что творилось здесь в ночь на 28 октября, местные жители называют кошмаром. Шквалистый ветер, достигавший запредельных для Центральной России 30 м/с валил с ног, не щадил некапитальные конструкции и ожесточенно рвал провода. Массовые аварийные отключения электричества произошли во многих населенных пунктах. Среди них оказалось и Еремково.

Село погрузилось во тьму. Но уже к вечеру 29 октября благодаря героическим усилиям энергетиков электроснабжение было восстановлено. Аварийно-восстановительные работы велись круглосуточно. В удомельских болотах, где было больше всего повреждений, днем и ночью в сложных погодных условиях трудились 27 бригад – более 130 человек и около 90 единиц техники.

«Оперативной ликвидации технологических нарушений в Тверской области в значительной степени способствовали профессионализм, самоотверженность, четкая и слаженная работа наших специалистов. Каждый из них понимал, насколько важно как можно быстрее вернуть свет в дома людей, каждый прилагал для этого максимум усилий. Во многом благодаря этому мы смогли максимально оперативно взять ситуацию под надежный контроль и обеспечить форсированные темпы восстановления электроснабжения», – подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Фото предоставлены Новыми известиями

Фото предоставлены Новыми известиями

«Благодаря проведенным осенью 2018 года на территории Тверской области учениям группы компаний «Россети» по организации взаимодействия в период ликвидации массовых нарушений на электросетевых объектах, мы получили дополнительный опыт работы в экстремальных ситуациях. Все это позволило держать ситуацию под контролем и ликвидировать последствия урагана слаженно и эффективно», - комментирует заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц.

По словам главы Удомельского городского округа Рема Рихтера, усиленная группировка энергетиков продолжает работать на территории: «Аварийную ситуацию мы преодолели, сейчас ведутся работы по замене опор и перетяжке проводов на отдельных участках линий».

Но почему же тогда появились жалобы?

Рем Рихтер признает, что проблемы в Еремково есть. Но назвать село брошенным на произвол судьбы было бы несправедливо. И муниципалитет, и региональные власти активно занимаются их решением. Село включено в программу поддержки местных инициатив, благодаря которой здесь отремонтирована сеть водоснабжения. Есть планы по ремонту сцены местного ДК. Дойдет дело и до ремонта ФАПа. По мнению главы округа, люди просто устали от стихии, а отключение света на двое-трое суток подогрело эмоции.

Фото предоставлены Новыми известиями

Фото предоставлены Новыми известиями

О том же говорят и сами жители.

Жительница села Еремково Татьяна Бондарева удивляется: «Ураган ведь был какой мощный! Порвал все провода. Но энергетики сделали все за два дня! Да, все это время не было электричества, и никому не хотелось сидеть без света. Но это же стихия! Все все понимают. Тем более в итоге энергетики сделали все как надо. Кстати, они и год назад у нас здесь работали – расчищали просеки, меняли провода. С тех с электроснабжением значительно улучшилась».

По словам Татьяны Бондаревой, информация некоторых СМИ о том, что в селе нет света почти месяц, – это, скорее, недоразумение. «Корреспондент, видимо, приезжал как раз в тот день, когда проводились плановые работы по замене столбов и, по технике безопасности, тогда свет действительно отключали. Почему сделали вывод, что электричества так и нет с конца октября, трудно сказать», – говорит Татьяна. Ну а то, что в обращении односельчане попросили «расстрелять и закопать» жителей Еремково, Татьяна Бондарева считает эмоциональным всплеском, видимо, тоже вызванным стихией.

«Да вы пройдите по домам и сами убедитесь. Так думают далеко не все. Не хочу быть расстрелянной и закопанной. Надо жить и работать, дел немало», – говорит она.

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