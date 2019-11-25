Новые кварталы реновации в Москве: В Бирюлеве - фруктовый сад, в Гольянове - культурный центр с бассейном и катком

В районах сносимых пятиэтажек уже строят жилье для переселенцев. Напомним, в программе реновации в Москве участвуют 5173 дома. В них живет около 1 миллиона человек. Расселение и снос планируют завершить в 2032 году. Новоселье уже справили более 10 тысяч горожан. Еще примерно 12 тысяч человек получат смотровые ордера до конца этого года.

Кроме квартир, им нужны и детсады, дороги, новые скверы, набережные. В Стройкомплексе столицы рассказали, что еще появится в новых кварталах реновации.

В поселке Новобратцевский в районе Митино (Северо-Западный округ) соединят все новые кварталы рядом с Тушинским и Митинским парками. Фото: archsovet.msk.ru

ПУТИЛКОВСКОЕ ШОССЕ ПОЕДЕТ БЫСТРЕЕ

В поселке Новобратцевский в районе Митино (Северо-Западный округ) соединят все новые кварталы рядом с Тушинским и Митинским парками. Для этого проложат пешеходные маршруты и высадят сразу несколько новых парков на площади более 4 гектаров.

Проект реновации в Митино. Фото: archsovet.msk.ru

Кроме того, во время реконструкции расширят Путилковское шоссе и построят одноуровневую развязку.

Проект реновации в Бирюлеве Восточном. Фото: archsovet.msk.ru

НА ПРОГУЛКУ В ЛЕС

В Бирюлеве Восточном в микрорайоне 3 «Загорье» (Южный округ) благоустроят парк с прудами по Михневскому проезду, Видновский лесопарк и фруктовый сад со свободными участками между Загорьевским проездом и МКАДом. Везде появятся прогулочные дорожки, клумбы, лавочки и фонари.

В Бабушкинском районе (Северо-Восточный округ) откроют 40 новых детских площадок, а на старых заменят покрытие и игровые конструкции. Фото: archsovet.msk.ru

ПО КОЛЬЦУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

В Бабушкинском районе (Северо-Восточный округ) откроют 40 новых детских площадок, а на старых заменят покрытие и игровые конструкции. Кроме того, в кварталах реновации появятся 14 спортивных зон с тренажерами. В районе проложат сеть велодорожек с кольцевыми маршрутами. Они соединят улицы Искры, Летчика Бабушкина, Изумрудную, Анадырский проезд, Енисейскую, а также парк вдоль Верхоянской улицы.

Фишкой станет физкультурно-оздоровительный центр. В нем разместится каток с искусственным льдом, на котором можно будет заниматься круглый год.

Для детей в районе Гольяново (Восточный округ) построят школы со стадионами и спортплощадками, школу искусств и необычный культурно-досуговый центр. Фото: archsovet.msk.ru

СПОРТ ЗИМОЙ И ЛЕТОМ

Для детей в районе Гольяново (Восточный округ) построят школы со стадионами и спортплощадками, школу искусств и необычный культурно-досуговый центр. В нем устроят сразу и бассейн, и крытый каток, то есть там можно будет круглый год заниматься и летним, и зимним спортом.

Рядом с жилыми домами на детских площадках появятся специальные скамейки для взрослых, чтобы им до удобнее следить за играющими на площадке детьми. Фото: archsovet.msk.ru

ЛАВОЧКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПОСТАВЯТ НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ

В Солнцеве в природной зоне «Долина реки Сетунь» (Западный округ) вдоль берега поставят мостики для прогулок. Зону отдыха с беседками обустроят около храма в честь Святой Равноапостольной княгини Ольги. Рядом с жилыми домами на детских площадках появятся специальные скамейки для взрослых, чтобы им до удобнее следить за играющими на площадке детьми. Дворы спрячут за живыми изгородями из кустарников, также высадят газоны и цветники.

НА ЗАМЕТКУ

Проекты кварталов реновации можно увидеть в едином информационном центре «Дом на Брестской» ежедневно с 12.00 до 20.00 - ул. 2-я Брестская, д. 6, ст. м. «Маяковская». С вопросами можно обращаться по телефону «горячей линии» Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы - (499) 401-01-01 в будни с 9.00 до 18.00.