2019-11-26T01:43:50+03:00
Общество

Собирались снести 10 храмов и построить центральный вокзал возле стен Кремля

Подземка могла появиться в Москве на 30 лет раньше и пройти по Красной площади
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Москва. Эстакада и центральный вокзал метрополитена на Красной площади (по проекту инженера П. И. Балинского). Эта идея не пришлась по душе Николаю Второму. Рисунок Н. Каразина (по проекту инженеров Е. К. Кнорре и П. И. Балинского), 1902 год. Иллюстрации из фонда Музея Москвы.Москва. Эстакада и центральный вокзал метрополитена на Красной площади (по проекту инженера П. И. Балинского). Эта идея не пришлась по душе Николаю Второму. Рисунок Н. Каразина (по проекту инженеров Е. К. Кнорре и П. И. Балинского), 1902 год. Иллюстрации из фонда Музея Москвы.
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Московский метрополитен - один из главных столичных брендов. Проекты городской железной дороги поступают в Мосгордуму с конца XIX века.

Каким могло быть московское метро и почему проекты завернули, «Комсомолке» рассказала Екатерина Святицкая, заведующая сектором отдела археологии Музея Москвы.

- Первый серьезный проект метро предложили инженеры Петр Балинский и Евгений Кнорре. Они хотели сделать две кольцевые линии - под Садовым и Бульварным кольцами (собственно, по такому принципу строится и современное метро. - Ред.). Центральный вокзал должен был находиться на Красной площади. Радиусы оттуда шли к окружной железной дороге. В центре города предполагалась стройка под землей, а на окраинах - на эстакадах. От вокзала через Москву-реку планировался двухъярусный мост. По верхнему поезда должны были идти на эстакады, по нижнему - в тоннели. Проект стоил около 150 млн рублей. Его одобрил министр финансов Сергей Витте.

В сентябре 1902 года этот проект решили обсудить. Специально для презентации в Мосгордуме инженеры попросили известного художника Николая Каразина подготовить иллюстрирующие картины. Представили смету, план города, но технические разработки не показали. Боялись, что чертежи могут похитить.

Санкт-Петербург. В тогдашней столице тоже подумывали строить метро. Но проект завернули сразу. В Петербурге предполагалось участие иностранного капитала. Этого в российском правительстве не хотели. Иллюстрации из фонда Музея Москвы.

Санкт-Петербург. В тогдашней столице тоже подумывали строить метро. Но проект завернули сразу. В Петербурге предполагалось участие иностранного капитала. Этого в российском правительстве не хотели. Иллюстрации из фонда Музея Москвы.

Противники подземных поездов

1. Владельцы трамваев

И конки, и трамваи, которые тогда только-только появились, были частными. Если владельцы заключали договор с городским правительством, они еще 50 лет занимались этими перевозками. Естественно, между конками и трамваями тоже была борьба. А тут еще метро. Предполагалось, что доход от трамваев пойдет не в городскую казну, а Балинскому. И на эти деньги он за несколько лет должен был построить метро.

Балинского и Кнорре назвали аферистами. Представители Думы говорили: «Объясните, что помешает в течение 5 лет получать супердоход, ничего не построить и сказать, что ничего не получилось?»

2. Николай II

Императору не понравилось, что центральный вокзал будет у Кремля.

3. Церковь

Инженеры предлагали строить метро траншейным способом, как в Англии. На маршруте метро было больше 10 храмов - они попадали под снос.

В итоге князь Владимир Михайлович Голицын объединил всех, кому не нравилась идея метро. Он обратился в комиссию по сохранению памятников, призвал церковь себе на помощь. В результате в 1903 году в Мосгордуме написали экспертное заключение: «Проект нецелесообразен. Его реализация нарушит благообразие города».

Москва. Москворецкий метромост (по проекту Балинского). Рисунок Н. Каразина (по проекту инженеров Е. К. Кнорре и П. И. Балинского), 1902 год. Иллюстрации из фонда Музея Москвы.

Москва. Москворецкий метромост (по проекту Балинского). Рисунок Н. Каразина (по проекту инженеров Е. К. Кнорре и П. И. Балинского), 1902 год. Иллюстрации из фонда Музея Москвы.

Чем закончилось

Балинскому компенсировали 100 тысяч рублей за разработку проекта. Он благополучно уехал из России. Но через 10 лет транспортная ситуация в Москве, население которой стремительно росло (в 1902 году - 1 174 700, в 1912-м - 1 617 157 человек), стала еще хуже. Инженер Кнорре под эгидой Мосгордумы участвовал в создании нового проекта метро. В 1920 году метрополитен уже должен был появиться, но началась Первая мировая война, и работы были прекращены. Лишь в 1930-х годах, уже в Советской России, вернулись к старым проектам, а в 1935 году по первой - Сокольнической линии поехали поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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