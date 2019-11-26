Поставить на ноги!

«Комсомольская правда» и Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы продолжают рассказывать о социальных предпринимателях.

Научно- производственный центр «Огонек» - компания, конечно, уникальная. Здесь не только успешно разрабатывают различные спецсредства и устройства для маломобильных взрослых и детей, но и производят их серийно, а затем вся эта техника применяется в работе с пациентами трех реабилитационных центров «Огонька» (два из них находятся в Москве, в Кузьминках и Беляеве, третий - в подмосковной Электростали). Получается 3 в 1: наука - производство - реабилитация.

- Ежегодно через наши центры проходят около 300 деток с самыми разными диагнозами - ДЦП, повреждение опорно-двигательного аппарата, аутизм, синдром Дауна, - рассказывает генеральный директор НПЦ «Огонек» Виталий Чугунов. - Лечение большинства оплачивают Москва и Московская область, по некоторым помогают благотворительные фонды.

Предприятие, из которого вырос нынешний «Огонек», было создано еще в конце 1980-х. В 90-е уникальные кадры и производство удалось спасти, преобразовав его в акционерное общество. А сегодня НПЦ «Огонек» - одно из ведущих в России предприятий реабилитационной индустрии.

Ассортимент собственных инновационных разработок «Огонька» регулярно пополняется. На днях, например, компания презентовала уникальный подвес нового поколения, который позволяет людям с проблемами опорно-двигательного аппарата передвигаться самостоятельно. Причем не только в помещениях, но и на улице.

- Зарубежные аналогичные устройства весят около 200 килограммов, а нам удалось снизить вес в 16 раз - до 12 кг, - говорит Чугунов. - К тому же наш подвес легко разбирается, его даже можно в багажнике машины возить.

Подвесом могут пользоваться как медучреждения для реабилитации своих пациентов, так и инвалиды в домашних условиях. В ближайшее время устройство должно поступить в серийное производство, специалисты просчитывают его стоимость.

- Ситуация такова, что любая инновационная разработка на первом этапе не будет стоить дешево, - продолжает Чугунов. - Поэтому правильно, что и государство, и Москва поддерживают российских разработчиков. Практически у любого передового проекта всегда найдется более дешевый китайский аналог. Но здесь вопрос качества и долговечности устройства.

- Много лет сотрудничаем с ГБУ «Малый бизнес Москвы», которое является подразделением ДПиИР, - отмечает Виталий Викторович. - Проходили обучение по различным направлениям ведения бизнеса. А в этом году прошли отбор и стали участниками Акселератора социальных проектов - двухмесячной бесплатной программы ускоренного развития бизнеса Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

КОНКРЕТНО

- Около 100 различных моделей для ортопедии разработали в компании «Огонек» за 20 с лишним лет работы.

- 10 авторских методик применяются в реабилитационных центрах компании.

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