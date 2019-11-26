2019-11-26T02:25:35+03:00
Свое дело

Поставить на ноги!

В своих московских реабилитационных центрах компания «Огонек» ежегодно помогает сотням детей с ДЦП и аутизмом
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Поделиться:
Генеральный директор НПЦ «Огонек» Виталий Чугунов. Фото: Из архива РЦ «Огонек»Генеральный директор НПЦ «Огонек» Виталий Чугунов. Фото: Из архива РЦ «Огонек»
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда» и Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы продолжают рассказывать о социальных предпринимателях.

Научно- производственный центр «Огонек» - компания, конечно, уникальная. Здесь не только успешно разрабатывают различные спецсредства и устройства для маломобильных взрослых и детей, но и производят их серийно, а затем вся эта техника применяется в работе с пациентами трех реабилитационных центров «Огонька» (два из них находятся в Москве, в Кузьминках и Беляеве, третий - в подмосковной Электростали). Получается 3 в 1: наука - производство - реабилитация.

- Ежегодно через наши центры проходят около 300 деток с самыми разными диагнозами - ДЦП, повреждение опорно-двигательного аппарата, аутизм, синдром Дауна, - рассказывает генеральный директор НПЦ «Огонек» Виталий Чугунов. - Лечение большинства оплачивают Москва и Московская область, по некоторым помогают благотворительные фонды.

Предприятие, из которого вырос нынешний «Огонек», было создано еще в конце 1980-х. В 90-е уникальные кадры и производство удалось спасти, преобразовав его в акционерное общество. А сегодня НПЦ «Огонек» - одно из ведущих в России предприятий реабилитационной индустрии.

Ассортимент собственных инновационных разработок «Огонька» регулярно пополняется. На днях, например, компания презентовала уникальный подвес нового поколения, который позволяет людям с проблемами опорно-двигательного аппарата передвигаться самостоятельно. Причем не только в помещениях, но и на улице.

- Зарубежные аналогичные устройства весят около 200 килограммов, а нам удалось снизить вес в 16 раз - до 12 кг, - говорит Чугунов. - К тому же наш подвес легко разбирается, его даже можно в багажнике машины возить.

Подвесом могут пользоваться как медучреждения для реабилитации своих пациентов, так и инвалиды в домашних условиях. В ближайшее время устройство должно поступить в серийное производство, специалисты просчитывают его стоимость.

- Ситуация такова, что любая инновационная разработка на первом этапе не будет стоить дешево, - продолжает Чугунов. - Поэтому правильно, что и государство, и Москва поддерживают российских разработчиков. Практически у любого передового проекта всегда найдется более дешевый китайский аналог. Но здесь вопрос качества и долговечности устройства.

- Много лет сотрудничаем с ГБУ «Малый бизнес Москвы», которое является подразделением ДПиИР, - отмечает Виталий Викторович. - Проходили обучение по различным направлениям ведения бизнеса. А в этом году прошли отбор и стали участниками Акселератора социальных проектов - двухмесячной бесплатной программы ускоренного развития бизнеса Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

КОНКРЕТНО

- Около 100 различных моделей для ортопедии разработали в компании «Огонек» за 20 с лишним лет работы.

- 10 авторских методик применяются в реабилитационных центрах компании.

P.S. Вы являетесь социальным предпринимателем и хотите стать героем нашей рубрики? Напишите нам: dpir-press@mos.ru.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Москвички устремились к финансовой независимости
23 ноября в Цифровом деловом пространстве столицы прошел женский форум «Стань богатой – 2019», организатором которого выступил Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы при участии журнала Cosmopolitan
«Предприниматель - это тот, кто меняет жизнь к лучшему. Для этого нужна смелость»
Председатель Совета директоров компании "ЖД Ретро-Сервис" Александр Березанский - как Департамент предпринимательства стал поручителем по кредиту и сколько стоит ремонт паровоза
Департамент предпринимательства и инновационного развития подписал соглашение о сотрудничестве с МФЮА и другими крупными вузами Москвы
Департамент предпринимательства и инновационного развития подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшими столичными учебными заведениями: МФЮА, МГУ, ВГУЮ, МГУЮ, ВШЭ, РГУП и ФУПРФ
Помощники для детских рук и ног
Москвичка Дарья Степура - выпускница МАИ по специальности «Инженерное дело в медико-биологической практике». Разработкой новых технических средств, которые могли бы помогать маломобильным людям, девушка в свое время решила заняться из-за личной истории
«Открытые инновации»-2019: Наталья Сергунина рассказала, что представит Москва на главном российском форуме о новых технологиях
С 21 по 23 октября в инновационном центре «Сколково» пройдет международный форум «Открытые инновации». Его тема: «Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике»
Столичные предприниматели Москвы получили более 17 млрд рублей кредитов под поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса
С начала 2019 года предприниматели Москвы получили более 17 млрд рублей кредитов под поручительства Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (ФСКМБМ), подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Проверь законность вывески: новый онлайн-сервис запущен на MBM.MOS.RU
MBM.MOS (ГБУ «Малый бизнес Москвы») запустил новый онлайн-сервис «Проверь законность вывески», который может определить нарушения и дать рекомендации по их устранению во избежание демонтажа конструкции
Новости 24
Названа самая популярная станция МЦД
Еще три «Ласточки» запустят между Москвой и Зеленоградом
В Подмосковье двое мужчин помогли пенсионеру донести сумки, а потом ограбили его на 330 тыс. рублей
Погода в Москве на 25 ноября 2019 года: - 5 градусов, без осадков
Станция МЦД-2 Пенягино 24 ноября откроется для пассажиров
Синоптики заявили, что на Москву обрушится ледяной дождь
Синоптики рассказали, чем опасно арктическое вторжение на территорию России
Движение поездов на МЦК восстановили после сбоя
Спасатели в Москве освободили застрявшего в пороге пса
Более 212 тыс. москвичей проголосовали на «Активном гражданине» и выбрали первые 50 поликлиник для капремонта
Москвичи выбрали первые 50 поликлиник для капремонта
Эксперт рассказал о важности запуска МЦД: «Это разгрузит вокзалы и метро»
В Подмосковье подростки на отцовской машине сбили полицейского
Утром от Нахабино до Москвы были увеличены интервалы движения поездов с 6 до 16 минут
Коммунальщик, по вине которого сосулька убила человека, отделался условным сроком
Жильцы многоэтажки в Истре пытаются справиться с владельцем 20 котов
Правительство Москвы частично учтет поправки к проекту бюджета, предложенные КПРФ
В РЖД создан оперативный штаб по улучшению работы МЦД
Пассажирский Boeing аварийно приземлился во Внуково
Прошедшая ночь была самой морозной в Москве за всю осень
В Подмосковье задержали двух лжеколлекторов
Более 100 тысяч запросов поступило в Главархив от москвичей в этом году
Анастасия Ракова: Москва внедряет цифровое зрение в здравоохранении
Врачи спасли мальчика, надевшего крепежный жгут на половой орган
Более полутора тысяч елок установят зимой в Подмосковье