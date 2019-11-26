Успеть за шесть часов: корреспондент «КП» прокатилась по новой платной трассе М-11 из Москвы в Петербург

Из Москвы в Санкт-Петербург ежедневно мотаются тысячи жителей обеих столиц. Многие предпочитают личные авто. Для них открытие новой платной трассы М-11 – событие. Автомобильная дорога М-10 была и раньше, но ехать по трассе, проходящей через сотни населенных пунктов, с ограничением скорости до 60 и даже 40 км/ч, было настоящей пыткой. На маршрут уходило 10-11 часов. На новой же магистрали обещанное время в пути 6 – 6,5 часов, это всего на два часа дольше, чем на «Сапсане». При этом старая трасса останется, она станет бесплатной альтернативой скоростной М-11.

Семь участков дороги в Московской, Тверской и Новгородской областях уже открыты. Последний участок в Ленинградской области с 646-й по 684-й км откроют со дня на день (могут открыть даже в среду или четверг, потом уточним). Пока полностью протестировать М-11 смогли журналисты и общественники.

С ТРАНСПОНДЕРОМ ДЕШЕВЛЕ

Попасть на М-11 из Москвы можно двумя способами:

- свернув на съезд с 79-го километра МКАД (между Дмитровкой и старой Ленинградкой)

- напрямую с СВХ (северо-восточной хорды).

Везде есть указатели: «Впереди платная дорога», так что не потеряетесь.

Ровно в 8.00 стартуем на автомобиле «Лада Веста» от первого пункта взимания платы. Очередей у шлагбаумов не оказалось, так что проскочить их удалось всего за несколько секунд.

Семь участков дороги в Московской, Тверской и Новгородской областях уже открыты. Последний участок в Ленинградской области с 646-й по 684-й км откроют со дня на день

У нас в салоне – транспондер. Прибор для автоматической оплаты проезда. Чуть больше спичечного коробка, его даже заряжать не надо, он не только ускоряет процесс открытия шлагбаума, так как деньги списываются автоматически за две секунды, но и экономит ваши кровные. К примеру, из Москвы до Питера на легковушке, расплачиваясь по транспондеру, можно доехать за 1400 рублей, стандартный же тариф при оплате наличными или картой - 2000 руб. Сам же прибор обойдется в 1100 рублей. Выгодно или нет, считайте сами.

За открывшимся шлагбаумом - первый участок М-11, который москвичи дано прозвали «шереметьевским». В аэропорт по нему можно добраться за 15-20 минут.

Я за рулем, на соседнем пассажирском кресле - Петр Шкуматов, руководитель общественного движения «Синие ведерки».

Идеальный асфальтФото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Ну вот зачем тут знак 110 км/ч? Четыре полосы, отбойники, езжай не хочу. Это издевательство, - начал критиковать Петр. – Да еще камеры повесили, получается, ты платишь за скорость, а тебя еще и штрафуют. Я бы вообще здесь максимальную планку не устанавливал, это нормально для магистралей такого уровня. Вот смотри, летит себе 200! - показывает Петр на внедорожник, обогнавший нас слева по борту. - Нарушает? Да! Но дорога тут такая, что машина сама рвется в бой.

И правда, ехать в отведенных скоростных пределах – мученье. Но навигатор нет-нет да прерывает тишину в салоне.

- Впереди камера на 110!

КАНИСТРА БЕНЗИНА В БАГАЖНИКЕ

О том, что заправок на новой трассе мало, на автомобильных форумах писали сотни раз. По советам бывалых, мы залили полный бак еще в Москве. Но остановиться у контейнерной АЗС все-таки решили. Бензин в бак поступает прямиком из огромного металлического контейнера, напоминающего вагон грузового поезда. С какой стоны у вашей «ласточки» бак, значения не имеет. Заправщиков нет, а оплата тут же на улице – через терминал. Мы остановились на обочине и наблюдаем.

Водитель «Форда» с номерами брянского региона с длинным шлангом разобрался быстро, а у терминала завис. Прямо перед носом на стене инструкция, но кто же ее будет читать. На улице мороз, и мужчина явно нервничает. Идем на подмогу.

- Вот сюда вставляете банковскую карту, тыкаете на вид топлива и готово!

- Какая карта? У меня наличные, - возмущается водитель.

Заправиться за наличные на этой АЗС не получилось. Благо, в баке еще было топливо.

Корреспондент «КП» прокатилась по новой платной трассе М-11 из Москвы в ПетербургФото: Анастасия ВАРДАНЯН

- До объездной Твери дотяну, - махнул рукой водитель и вдарил по газам.

Мы же решили заглянуть в туалет. Серыми металлическими домиками усыпана вся трасса. Вход – бесплатный, но если еще летом такие биотуалеты казались вполне комфортными, то сейчас, простите, проще в кустики сбегать.

Вроде и чисто внутри, но холодина жуткая, а запах такой, что сразу деревенский туалет вспоминается.

О том, что заправок на новой трассе мало, на автомобильных форумах писали сотни разФото: Анастасия ВАРДАНЯН

СЕТЬ НЕ ЛОВИТ

До Твери (этот участок трассы открыли еще летом) мы доехали за час. После Шереметьево трасса сузилась до двух полос. На подъезде к Твери - пункт взимания платы, а сразу за ним знак - 60 км/час.

- Главная беда этой трассы, - говорит Шкуматов. - Сейчас 30 километров будем пилить по старенькой М-10. И эта вроде бесплатная дорога только кажется такой. Камеры контроля скорости тут почти на каждом столбу. Те, кто нарушают, за всю М-10 набирают писем счастья на сумму большую, чем стоит проезд по М-11.

- Так и будет М-11 прерывистой?

- Пока да, но в проекте есть участок объездной Твери. Но дело это точно не ближайших двух лет.

Почти полчаса мы убили на дорогу до очередного пункта взимания платы. На нем тоже никакой очереди.

В будний день на 20 фур всего одна ловушка. Едут они со скоростью около ста километров в час, а когда начинают обгонять друг друга, получается грустная картина.

Серыми металлическими домиками усыпана вся трасса. Вход – бесплатныйФото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Обочина узкая. Случись поломка, на ней даже половинка грузовика не поместится. А аварийных съездов мало. Вот над этим точно надо поработать, - говорит Петр.

Еще проблема — нет связи, независимо от мобильного оператора. Но над этой бедой работают. На разных участках трассы мы видели, как идет монтаж мобильных вышек.

ТРИ ПОЛОСЫ

Стационарные заправки появились в Новгородской области. После контейнерного «чуда» тут настоящий рай: можно сходить в теплый туалет, перекусить и выпить чашку горячего чая или кофе. Но отдыхать нам некогда.

Мы у въезда на последний участок. На развилке установлены бетонные блоки (дорога-то еще официально не открыта), но нас пропустили.

- Да тут три полосы в каждом направлении. Вот бы везде так было, - мечтает Петр.

До Питера 30 километров, и еще одна стационарная АЗС. Наш экипаж на финишной прямой. Заглядываем в бортовой компьютер: общее время в пути - 6 часов 14 минут (время на остановки не учитываем), средняя скорость - 106 км/час.

ОФИЦИАЛЬНО

До конца года на М-11 будут открыты четыре автоматические АЗС на 583-м и 124-м км трассы в обоих направлениях, а в 2020 году – еще две "зеркальные" интерактивные станции на 477-м км в Новгородской области.

Планируется установить около 100 башен и антенно-мачтовых сооружений. Строительство вышек для оборудования операторов сотовой связи планируется завершить не позднее первого квартала 2020 года.

Общее время в пути составило 6 часов 14 минутФото: Анастасия ВАРДАНЯН

КСТАТИ

Объявлен конкурс на лучшее название для новой трассы. Жители России онлайн присылали свои варианты - от курьезных («За шаурмой» и «Столичная») до вполне традиционных («Валдай», «Нева»). Выбор пока не сделан. Но уже в ближайшее время название у М11 появится.