Как я покупала президентский Aurus за 18 млн рублей

О машине из президентского кортежа Владимира Путина уже знает весь мир – это российский бронированный черный Aurus Senat Limousine L700. Впервые авто увидели во время церемонии инаугурации президента России 7 мая 2018 года, через два месяца Путин приехал на нем на Саммит в Хельсинки - для этого весь состав кортежа (лимузин, седаны, микроавтобусы) был заранее доставлен на самолете в столицу Финляндии. И последнее громкое появление машин Aurus в Абу Даби – на выставке показали лимузин впервые в белом цвете. Эмиратский холдинг Tawazun готов вложить 110 млн евро на организацию серийного производства российских машин. Корреспондент «КП» узнала, как купить Aurus в Москве и по карману ли это?

Гражданская версия Aurus

Производится машина в Москве и теперь стала доступна для просмотра в официальном салоне, который без пафоса открылся в августе.

- Я вчера проезжал мимо «Москва Сити» и увидел на IQ-квартале надпись Aurus. Внутри салона было темно, явно стояла машина, но накрыта чехлом. Неужели та самая президентская? – позвонил мне друг.

Сходу я ответить не могла, но уже утром поехала смотреть. Действительно, в нескольких минутах от метро «Международная» находится салон Aurus, где стоит всего одна машина.

- У нас представлен седан Aurus Senat S600, а президентский лимузин еще на метр длиннее, - скажет Александр, представитель галереи Aurus Панавто.

О машине из президентского кортежа Владимира Путина уже знает весь мирФото: Алиса ТИТКО

- То есть это не такая же машина, как у президента? – уточняю.

- Можно сказать, что это гражданская версия. По техническим параметрам (двигатель, трансмиссия), она ничуть не уступает. Единственное – эта машина не бронированная. Иначе ее цена бы достигала около 1 млн долларов или выше. Заказать эксклюзивную бронированную версию можно будет, но у нас ценника пока нет.

- А этот седан сколько стоит?

- 18 млн рублей. И то машина еще не продается. Пока у нас ее можно посмотреть, посидеть в ней и оставить анкету для заказа авто (без денежного залога), мы вносим в список желающих купить машину. Так как массового производства еще нет, то машину придется подождать до 2021 года. Те, кто оставлял заявки раньше, смогут кататься на Aurus уже в 2020 году.

И спрос на машины большой – уже оставлено около 500 заявок, но к следующему году в институте «НАМИ» выпустят всего 157 машин. Но уже в 2021 году планируется запустить серийное производство в Татарстане, где уже смогут выпускать около 500-1000 машин в год.

Цвет можно выбратьФото: Алиса ТИТКО

Карельская береза и холодильник для шампанского

Для производства максимально используются российские материалы и детали: металл, двигатель, стекла, диски, кожа в салоне, карельская береза для внутреннего оформления дверей, компьютерное обеспечение. Ранее назывались цифры, что 70% комплектующих будут российского производства. Но без помощи иностранцев все же пока не обошлись. Например, компания Bosсh принимала активное участие в разработке блоков электронного управления двигателем, в электронных кнопках системы безопасности.

- В машине есть все, что люди привыкли видеть в авто представительского класса. Это и комфортные сидения с функциями подогрева, массажа, индивидуальная климатическая зона для каждого пассажира, столики, мониторы, холодильник для шампанского. Это расширенная мультимедиа система с навигационными возможностями, это и функции безопасности (активное слежение за полосами), - рассказывает Александр, представитель галереи Aurus Панавто.

- А можно выбрать цвет салона? Да, и самого авто? Или только серебряный? - спрашиваю.

- Можно. Представлены 17 цветов кузова и 17 вариантов цветов кожи для салона.

Мне понравился цвет «velvet ruby». Как рассказал представитель компании, именно в таком винном цвете машина была впервые представлена в 2018 году. Его признали самым удачным. Еще один красивый цвет «deep forest» (глубокий лес).

- А это что за цвет «russian gold»? – интересуюсь.

- В таком цвете машина была представлена в Женеве на международном автосалоне. В таком цвете тоже заказывают, - говорит Александр, представитель галереи Aurus Панавто.

Ремонт в президентском гараже

Но главное – это не цвет, конечно. Машина довольно прочная, создавалась для суровых российских условий. Она весит почти 3 тонны, при этом способна разгоняться до 100 км в час меньше, чем за шесть секунд. Размер кузова почему-то все посетители измеряют людьми, говорят: «Ого, какой большой. Двое поместятся». И один из ключевых вопросов: если машина поломается, где ее ремонтировать? Сейчас президентским машинам, которые используются, оказывается сервисная помощь в гараже особого назначения или непосредственно на территории «НАМИ», где их производили. Те, кто купят машины в 2020 году, также получат право заезжать в гараж особого назначения. Также будут выездные бригады – некоторые работы можно будет делать дистанционно. К тому же специалисты будут предлагать диагностику, присылая сообщения, и получать данные об авто в режиме онлайн. В других городах России и Европы со временем также будут создаваться сервисные центры.

Производится машина в Москве и теперь стала доступна для просмотра в официальном салоне, который без пафоса открылся в августеФото: Алиса ТИТКО

Из истории создания российского Aurus

Первые лица в СССР пользовались лимузинами ЗИЛ, уже в России руководство закупило бронированные Mercedes-Benz S-класса. Президента России Владимира Путина с первого срока возили на Mercedes S600 Pullman Guard. А с 2012 года в России стали разрабатывать собственные лимузины, седаны и микроавтобусы в рамках проекта «Кортеж». Разработкой занимался московский институт «НАМИ». Дебют нового автомобиля состоялся в рамках инаугурации президента России в 2018 году.

В машине есть все, что люди привыкли видеть в авто представительского классаФото: Алиса ТИТКО

ТТХ Aurus Senat S600 (доступный к продаже):

Расход топлива: 13 л/100 км смешанный (17 город, 11 трасса).

Размеры: длина - 5630 мм, ширина – 2020 мм, высота – 1685 мм.

Двигатель: 4,4 л V8.

Разгон до 100 км/ч: 6 секунд.

Размер шины: 255/55R20.

Снаряженная масса: 2650 кг.

Трансмиссия: автоматическая 9-ступенчатая, производитель KATE.

Принципиальные отличия лимузина и седана Aurus:

- длина 6630 мм / 5630 мм;

- высота 1695 мм / 1685 мм;

- клиренс 170 мм / 200 мм;

- колесная база 4300 мм / 3300 мм;

- масса 6500 кг / 2630 кг.

Кстати

Похожие модели на рынке:

- Mercedes-Maybach S class x222 – от 8 650 000 рублей,

- Rolls-Royce Ghost – около 22 000 000 рублей,

- Bentley Continental Flying Spur – от 15 000 000 рублей.