Сосулькам на крыше не место

Снегопады пока обходят столицу стороной, но коммунальные службы уже готовятся к непогоде. За крышами, на которых постоянно намерзают сосульки, уже следят сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ). Таких кровель нежилых зданий в городе около 5,3 тысячи. Большинство из них находятся в Центральном округе. О том, как наводят порядок в городе зимой, рассказали руководители ОАТИ на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы.

ШТРАФЫ ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ ВЫРОСЛИ

За очистку сугробов и сосулек на крышах отвечают сами собственники нежилых зданий. А за жилыми домами поручено следить районным «Жилищникам». Если над тротуаром нависла глыба льда и снега, то убрать ее обязаны в течение двух суток. По правилам, это нужно сделать сразу после того, как прекратился снегопад, или немедленно, если накопилось более 5 сантиметров снега. Все время вокруг опасного участка должны стоять ограждения. Этим также обязали заниматься владельцев построек или коммунальщиков.

Но нередко бывает, что собственник здания затягивает очистку. Тогда порядок наводят управы и префектуры с помощью коммунальных служб города. Затем с нарушителя берут не только оплату за уборку снега на его здании, но и выписывают штраф. Кстати, не так давно по решению столичных властей суммы за плохую очистку крыш выросли в среднем в десять раз. К примеру, с физических лиц вместо 1 тысячи рублей теперь берут 5 тысяч рублей, с юридических - вместо 20 тысяч рублей уже все 200 тысяч рублей, с должностных - вместо 2 тысяч возьмут 20 тысяч рублей. Если собственник отказывается добровольно рассчитаться с коммунальщиками, тогда деньги с него возьмут принудительно через суд.

По словам начальника ОАТИ Москвы Дмитрия Семенова, с сентября инспекторы проверяют готовность собственников к зиме. Префектуры округов, а также инспекция уже направили им более пяти тысяч обращений. Владельцам рекомендуют заключить договор со специализированной фирмой, у которой есть профессиональные верхолазы с допуском к работе на высоте и надежное снаряжение. Большинство хозяев зданий так и поступают. Лишь около 30 процентов собственников решили чистить крыши своими силами. А если постройка считается брошенной, то за нее отвечает или собственник (его при необходимости будут искать инспектора ОАТИ. - Ред.), или городские коммунальные службы.

ВИДЕОКАМЕРЫ СЛЕДЯТ ЗА УБОРКОЙ

В центре столицы около 800 потенциально опасных кровель попадают в объективы видеонаблюдения. Помимо этого, порядка 200 инспекторов обходят районы, в которых находятся здания со скатными крышами вне поля зрения камер. За прошлую зиму 2018/19 годов каждое четвертое нарушение, связанное с очисткой крыш от снега и наледи, поймали видеокамеры. При этом было выписано 709 штрафов.

Кроме этого, с ноября москвичи могут и сами сообщать о сугробах на крыше через портал «Наш город» (см. «Куда жаловаться»). Эти жалобы с сайта поступают в управу района. На рассмотрение и решение проблемы обычно дается 8 дней. Если дольше, тогда обращение переходит в ОАТИ для дополнительного обследования и наказания нарушителя. Сообщение жителя считается рассмотренным, только если на месте навели порядок.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

О плохой очистке кровель нежилых зданий зимой в столице можно сообщить:

- на «горячую линию» ОАТИ - (495) 690-86-31. В выходные и праздничные дни жалобы принимают через электронную приемную на сайте ведомства (www.mos.ru/oati/);

- на портал «Наш город» (gorod.mos.ru) по теме «Неубранные сосульки, наледь и снег, свисающие с крыш и карнизов» в категории «Городская инфраструктура». Сюда можно направлять сообщения о неубранных сосульках, снеге и наледи, свисающих с крыш и карнизов нежилых зданий. К письму можно прикрепить фотографии нарушения.