В Подмосковье парень в прямом эфире совершил самоубийство после ссоры с девушкой

Вечером 20 ноября на КПП строящегося поселка в деревне Дьяконово прибежал перепуганный рабочий, который заикаясь рассказал, что его коллега покончил с собой в одном из коттеджей. Охрана проследовала за мужчиной в указанный дом, где обнаружила уже бездыханное тело молодого человека. Рядом с парнем лежал телефон, который был включён, а на нем шла запись, транслирующаяся на его страницу в социальной сети.

Как kp.ru рассказал источник в правоохранительных органах, сотрудники службы безопасности коттеджного посёлка стали свидетелями ссоры 27-летнего Сергея со своей девушкой. Молодые люди ругались и разошлись, после чего Сергей пошёл в дом, в котором он работал строителем.

В полицию поступило сообщение о трагической смерти 27-летнего Сергея Е.* По предварительным данным, причиной стала ссора Сергея с возлюбленной. Мужчина пришел ночью в коттедж, где работал строителем, запустил прямую трансляцию в одной из социальных сетей, после чего свел счеты с жизнью в прямом эфире, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Девушка Сергея рассказала kp.ru, что в тот день он действительно транслировал свою смерть в социальной сети, но про неё в этом эфире он не сказал ни слова.

Прибывшие на место самоубийства оперативники зафиксировали произошедшее, а врачи скорой помощи констатировали смерть. После инцидента сотрудники полиции удалили страницу Сергея вместе с видеозаписью и передали информацию в следственный комитет.

* - имена изменены, прим. ред.