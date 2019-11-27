2019-11-27T13:57:48+03:00
Происшествия

В Подмосковье покончил с собой бизнесмен, которого обвиняли в хищении полумиллиарда рублей у инвалидов

По словам источника kp.ru, 55-летний бывший сотрудник Всероссийского общества инвалидов испугался судебных тяжб и наложил на себя руки накануне судебного заседания
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Бизнесмен свел счеты с жизнью накануне судебного заседания по иску против него.Бизнесмен свел счеты с жизнью накануне судебного заседания по иску против него.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Вечером 26 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов в деревне Благовещенка Солнечногорского района был обнаружен труп бизнесмена Аркадия Попова. Тело мужчины нашла бывшая жена в гостевом домике на своем участке.

"Прибывшие в Благовещенку сотрудники полиции установили, что 55-летний бизнесмен и бывший сотрудник Всероссийского общества инвалидов Аркадий Попов покончил жизнь самоубийством. Рядом с телом мужчины обнаружили принадлежащее ему ружье итальянской фирмы "Beretta". Труп мужчины направлен в морг," - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Известно, что Аркадий свел счеты с жизнью накануне судебного заседания по иску от Всероссийского общества инвалидов, где ранее он занимал должность заместителя начальника управления финансово хозяйственной деятельности.

"Аркадий Попов занимался махинациями с недвижимостью, под прикрытием строительства заводов с рабочими местами для инвалидов. По факту хищения бюджетных денежных средств у Всероссийского общества инвалидов возбуждено уголовное дело. Общая сумма ущерба от действий Аркадия составила почти 500 000 000 рублей" - рассказал KP.RU источник в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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