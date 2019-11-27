Московский НПЗ достигнет уровня лучших европейских заводов

К 2021 году Московский нефтеперерарабатывающий завод завершит второй этап комплексной модернизации. За почти десять лет НПЗ смог планомерно избавиться от устаревших производственных объектов, перейти на новые технологии и внедрить современное оборудование. На этом программа развития не остановится. Каким предприятие станет в ближайшем будущем, журналисты смогли увидеть уже сегодня - на примере НПЗ в сербском городе Панчево – одного из самых экологичных в Европе. Это предприятие принадлежит сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС). Основным акционером НИС является российская «Газпром нефть», которая придерживается единого подхода к развитию своих заводов.

Модернизация сербского завода, началась 10 лет назад, а сегодня он – пример экологического стандарта в производстве. На сербском предприятии в скором времени должны закончить строительство комплекса глубокой переработки нефти. Глубина переработки – это показатель высокой эффективности производства, то есть сколько из тонны нефти получают самых востребованных нефтепродуктов, бензина, дизеля и авиационного керосина. С запуском комплекса глубина переработки превысит 99%, притом что по Европе средний показатель – 85%. В планах у руководства сербского производства прекратить производство мазута с высоким содержанием серы. Для экологии это означает отказ промышленности от устаревшего топлива, которое при сгорании загрязняет атмосферу.

Как отметил заместитель генерального директора, директор функции по связям с госорганами и корпоративным коммуникациям компании "Нефтяная индустрия Сербии" Вадим Смирнов, заводу в Панчево посчастливилось быть впереди других заводов «Газпром нефти».

"Подобные проекты уже реализуются в Омске, они будут реализованы в Москве. Мы говорим о глубокой переработке", – заявил он.

Напомним, в 2011 году началась реализация крупнейшего проекта комплексной модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода. Важными результатами этой программы стал переход предприятия на выпуск топлива стандарта Евро 5, полная ликвидация накопленных в советское время отходов, ввод в эксплуатацию биологических очистных сооружений «Биосфера», которые обеспечили практически замкнутый цикл. В результате принятых мер завод сократил воздействие на окружающую среду на 50%, к 2021 году влияние снизится еще вдвое.