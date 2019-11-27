2019-11-27T19:57:53+03:00
Общество

Бесплатные мастер-классы, подарки и красивые селфи на новогодних ярмарках столицы

В Москве открываются первые праздничные базары
Светлана ВОЛКОВА
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На уличной площадке и частично внутри фудмолла в гастрономическом квартале «Депо Лесная» развернется новогодняя торговляНа уличной площадке и частично внутри фудмолла в гастрономическом квартале «Депо Лесная» развернется новогодняя торговляФото: Олег ЗОЛОТО
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До Нового года вроде еще далеко, но волшебное зимнее настроение уже витает в воздухе. Тем более, что на улицах и в магазинах уже зажигаются нарядные елки, а прилавки ломятся от сверкающих игрушек, гирлянд и мишуры. В эти выходные в Москве уже открываются первые новогодние ярмарки. Сюда можно приезжать, начиная с воскресенья, 1 декабря. Причем не только найдете подарки к празднику всем своим близким, но и сами сможете получить сюрприз. Мы узнали, что интересного будет на этих базарах.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - АЙФОН

На новогодней ярмарке «Фуд Сити» по выходным дням Дед Мороз и Снегурочка будут разыгрывать среди посетителей подарки. Главным призом под Новый год станет iPhone 11. В выходные днем посетители также смогут побывать на семейных мастер-классах для детей и взрослых и получить сладкие презенты. Для участия в мастер-классах предварительная запись не нужна. Расписание занятий скоро вывесят в аккаунтах «Фуд Сити» в соцсетях.

В торговых рядах будут продавать в розницу по оптовым ценам основные продукты - фрукты, овощи, ягоды, мясные деликатесы, молочку, сладости. Желающие смогут сделать красивые селфи на фоне ярких гирлянд и новогоднего грузовика с надписью «Фуд Сити». Еще один праздничный автомобиль будет ездить по разрешенным участкам МКАДа.

Когда: ежедневно с 1 по 31 декабря в часы работы торгового центра с 10.00 до 20.00.

Где: агрокластер «Фуд Сити» (ст. м. «Теплый стан», «Тропарево», далее - бесплатный автобус «Фуд Сити», п. Сосенское, 22-й км Калужского шоссе, здание № 10).

Вход свободный.

БЕРУ ЕЛКУ И СВИТЕР С ОЛЕНЯМИ

На уличной площадке и частично внутри фудмолла в гастрономическом квартале «Депо Лесная» развернется новогодняя торговля. На прилавках - новогодние игрушки, елки и елочные украшения, вязаные варежки, сладости, сувениры ручной работы от российских мастеров - шоколад, красивые кружки, стильные штучки для дома, свитера с оленями. Как обещают организаторы, цены на товары будут не выше средних по Москве. Для любителей эффектных фото подойдут световые инсталляции вдоль ресторанов гастроквартала. Весь фудмолл украсят гирляндами и декорациями в русском стиле.

При этом будет работать и привычный маркет со 120 фермерскими лавками и магазинами. В них можно купить продукты из разных стран. К примеру, крафтовые сыры от лучших фермеров России, колбасы и мясные деликатесы, мясо и морепродукты, сезонные овощи и фрукты, итальянскую бакалею, мед и сухофрукты, чай и кофе, шоколад и выпечку.

Для детей - бесплатная игровая зона на антресолях фудмолла на 2 этаже. В ней - лабиринт, лазилки, сборка картин из деревянных цилиндров на тактильной стене, домики-ульи, мягкие конструкции для строительства домов и дорог. По выходным - спектакли и шоу фокусников, анимационная программа (500 руб. - за 30 мин., 1000 руб. - за час), станция аквагрима.

Когда: ежедневно с 1 декабря 2019 года по 15 января 2020 года, с 10.00 до 22.00.

Где: гастрономический квартал «Депо Лесная» (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Менделеевская», ул. Лесная, вл. 20А).

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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