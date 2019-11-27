Игрушки, лекарства, трубки: что археологи нашли в 2019 году

В этом сезоне в Москве археологи нашли больше 10 тысяч артефактов. Археологические раскопки вели больше, чем на сотне площадок. Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов подвел итоги сезона. Корреспонденты «КП» составили топ-10 самых интересных находок в этом сезоне.

Игрушечная лошадка

На Восточной улице археологи нашли фрагмент игрушечной лошадки. Сделали ее в Англии в начале 20 века и привезли в Россию. Игрушка стоит дорого, так что, скорее всего, с ней играли дети из богатой московской семьи.

В этом сезоне в Москве археологи нашли больше 10 тысяч артефактовФото: Агентство городских новостей "Москва"

Свистулька-всадник

Еще одна находка из серии «игрушки богатых детей» - это всадник-свистулька 18 века. Фигурка сделана из глины и расписана красной краской. Игрушка за двести лет хорошо сохранилась и даже до сих пор работает.

Японская ваза

На территории Пушкинского музея (там, где раньше была усадьба Голицыных) археологи нашли осколки фаянсовой вазы первой половины 18 века с красивым орнаментом и изображениями журавлей. Фрагменты специалисты склеили, и получилась почти целая ваза.

- Вазу сделали в Японии, хотя это была закрытая страна. Так что ваза, скорее всего, принадлежала тоже очень богатым москвичам, - объясняет Алексей Емельянов.

Курительные трубки

На Славянской площади нашли керамический чубук с клеймом мастера. Это стержень турецкой курительной трубки, которые тогда в России были в моде. На втулке скол: видимо, бывший владелец не рассчитал сил, когда вытряхивал пепел.

Турецкие трубки могли позволить только обеспеченные люди, поэтому в Москве стали производить более дешевые. Одну из таких нашли там же — на Славянской площади. Это трубка из красной глины, но на ней много сколов, а чашка вообще полностью отломана.

Шахматная фигурка

Шахматного костяного слона 17-18 века нашли во время благоустройства на улице Остоженка. Похожую фигурку нашли там же, на Остоженке, несколько лет назад. Но в той лежал клад.

- В слоне, которого нашли в этом году, никакого клада нет. Мы его крутили-вертели, но ничего. Фигурка выточена на токарном станке. Количество шахматных фигурок говорит о том, что в Российской империи очень любили эту игру, - рассказывает глава Мосгорнаследия.

Археологические раскопки вели больше, чем на сотне площадокФото: Агентство городских новостей "Москва"

Шприцы и пузырьки для лекарств

В районе Лефортово на улице Новая дорога нашли целую медицинскую коллекцию. Стеклянный шприц 19 века и набор пузырьков для микстур.

- Находки использовалась в аптекарских и медицинских целях. Так что московская медицина была на очень высоком уровне, - считает Алексей Емельянов.

Бутылка из-под ликера

На Рождественке археологи нашли коллекционный алкоголь. Недалеко от Московского архитектурного института обнаружили французскую бутылку из-под ликера «Каменный рейнский товар» 19 века. На дне — надпись с местом происхождения ликера. Так что у Москвы были очень развиты торговые связи с европейскими странами.

На Рождественке археологи нашли коллекционный алкогольФото: Агентство городских новостей "Москва"

Церковная чаша для воды

На месте храма «Никола Большой Крест»археологи нашли чашу для воды из белого камня 16-18 веков. Такие чаши до сих пор встречаются в храмах на Балканах и в Западной Европе. Их устанавливали на колонны. Историки предполагают, что воды из этих чаш использовали для крещения.

Кремневый наконечник

Одна из самых старинных находок — кремневый наконечник стрелы эпохи неолита. Он относится к 4000-3500 годам до нашей эры. Нашли наконечник в центре Москвы на Гоголевском бульваре.

- Это значит, что почти шесть тысяч лет назад в Москве уже жили люди. Здесь же нашли фрагменты глиняного сосуда и пятьсот осколков печных изразцов 18 века, - объясняет глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Костяное писало

На Остоженке рядом с Красными палатами археологи нашли костяное писало 15-17 веков. Юные москвичи такими писалами делали первые записи на вощеных табличках.