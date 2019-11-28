2019-11-27T21:59:27+03:00
Общество

Москву в выходные накроет зимняя стихия: Снегопад с дождем и сильный гололед

С 1 декабря, точно по календарю, погода станет зимней, на землю ляжет снег
Юлия СМИРНОВА
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В субботу, 30 ноября, ожидается сильное ненастье, погода будет очень неприятнойВ субботу, 30 ноября, ожидается сильное ненастье, погода будет очень неприятнойФото: Иван ВИСЛОВ
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Над Москвой сейчас встретились две мощнейшие природные силы - Атлантический океан (с его ненастными циклонами) и Сибирь (в виде морозного сибирского антициклона). Атмосферный фронт, разделяющий две воздушные массы, проходит через Московскую область. В общем, вы уже поняли: тихая сухая погода, которой запомнился ноябрь 2019 года, скоро закончится.

- В субботу, 30 ноября, ожидается сильное ненастье, погода будет очень неприятной, - предупреждает читателей "КП" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - За сутки выпадет 10 - 12 мм осадков, причём в разные часы это будет мокрый снег, дождь и снег с дождём. В ночь на субботу и в первой половине дня температура в столице будет плюсовой, 0…+2 градуса. Затем резко подморозит, лужи и снежная каша превратятся в ледяную корку. В субботу и в ночь на воскресенье мы прогнозируем сильную гололедицу. На тротуарах и проезжей части будет очень скользко.

Так что если глобальных планов на субботу нет, лучший вариант - плед, диван, кино и чай.

В ночь на воскресенье и днём 1 декабря морозец до -5 градусов. И снег - не мокрый, а самый настоящий зимний снег.

- В первый день календарной зимы землю покроет снег, хотя немного, до 1 сантиметра толщиной, - продолжает Татьяна Позднякова.

В начале следующей недели, 2 и 3 декабря, по ночам до -9, днем -1…-6 градусов. В общем, зима!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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