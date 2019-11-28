Самая большая квартира в Москве стоит 1,2 миллиарда рублей, а самая маленькая - 2,2 миллиона

Квартиры-студии на столичном рынке по-прежнему пользуются спросом. Это когда мизерная комнатка совмещена с кухней и в отдельном закутке - душ с туалетом. Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов в интервью Агентству городских новостей «Москва» сообщил любопытные цифры.

Продажа

Самая малюсенькая квартира в Москве (11 кв. м) - в Печатниках (2,2 млн рублей).

Самая большущая - 2,2 тыс. кв. м (в 200 раз больше самой маленькой). Двухуровневый пентхаус с двумя видовыми террасами и бассейном. Стоимость - 1,2 млрд руб. Находится в Раменках.

Аренда

Самая маленькая квартира сдается в районе Вешняки за 22 тысячи рублей.

Самая крупная - в районе Можайский, четыре комнаты с полной меблировкой и техникой (2,3 тыс. кв. м). 250 тысяч рублей в месяц.

Самая дорогая квартира (с дизайнерской отделкой) в Хамовниках. 6,4 млн руб в месяц. Хотя и площадь у нее не такая большая - 500 кв. м.

По словам Попова, покупатели чаще всего ищут на вторичном рынке двухкомнатные квартиры площадью от 50 до 55 кв. м (рейтинг основан на статистике просмотров объявлений). Средняя цена таких квартир - 10,8 млн руб.

Самые популярные районы среди квартиросъемщиков - Пресненский, Раменки и Хорошево-Мневники.