Шансов у СПИДа нет

В столице проходит Неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Москва против СПИДа! Территория здравого смысла», приуроченная к предстоящему Всемирному дню борьбы со СПИДом (отмечается 1 декабря. - Ред.). А в последнее воскресенье последнего осеннего месяца празднуется Международный день матери, который в этом году выпал на 24 ноября. О том, как столица борется с опасной инфекцией и заботится о безопасности прежде всего женского и детского здоровья, рассказал на пресс-конференции руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом.

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАКУПАЮТСЯ НОВЕЙШИЕ ПРЕПАРАТЫ

Москва сегодня не жалеет ни денег, ни сил для профилактики и борьбы со СПИДом. К примеру, качество лечения больных в столице находится на уровне стандартов развитых стран. Это доказывает тот факт, что город уделяет огромное внимание развитию научно-образовательных и исследовательских проектов в области ВИЧ-инфекции и тратит немалые суммы на закупку и дозакупку новейших, в том числе не зарегистрированных в России, лекарств для сложных больных, которым это показано. За последние два года на рынок вышли шесть новых препаратов, и сейчас все они доступны для московских пациентов.

Одним из фокусов внимания правительства Москвы в здравоохранении является безопасность женского здоровья и рождение здоровых детей, которое медики считают ключевым показателем качества современной медицины. Хотя далеко не всегда и не для всех необходимость этих усилий в борьбе с ВИЧ очевидна.

- Будем откровенны - реализуемые в нашей стране за счет известных влиятельных международных фондов программы, решая правозащитные задачи для исторически наиболее подверженных инфицированию групп населения, очевидно, не ставят приоритетом сохранение женского репродуктивного здоровья. Но этот вопрос является фундаментальным для социальной деятельности государства. И понимание того, что профилактику ВИЧ-инфекции и заботу о репродуктивном здоровье разделять нельзя, - отличительная, принципиальная позиция московского здравоохранения. Именно поэтому система профилактических мероприятий столичной службы противодействия ВИЧ/СПИДу предлагает комплексную стратегию формирования настороженного отношения к факторам, приводящим к инфицированию ВИЧ, с учетом сохранения женского здоровья. Голос профессионального медицинского сообщества здесь исключительно важен, и мы вкладываем в эту работу огромные силы, - подчеркнул Алексей Мазус, глава Московского центра СПИД, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.

Алексей Мазус также отметил, что в целом Москва - один из наиболее благополучных в плане ВИЧ-инфекции мегаполисов мира. Пораженность Москвы ВИЧ ниже, чем многих столиц и крупных городов Европы и Америки. Тем не менее речь идет о более тысячи ежегодных новых заражений ВИЧ-инфекцией женщин в городе.

Все столичные поликлиники, больницы, роддома, женские консультации и скрининговые лаборатории тесно взаимодействуют с Центром борьбы со СПИДом. В 2001 году Москва одной первых в России ввела специальный алгоритм диагностики ВИЧ у беременных женщин и рожениц, который активно действует и сегодня, обеспечивая эффективный контроль ситуации в этой важнейшей группе москвичей и сохраняющие столице лидерство в области предупреждения передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Для желающих быть уверенными в своем статусе, к чему призывают московские медики, в городе созданы все возможности и обеспечен абсолютный доступ к ним (см. «Важно»). Кстати, врачи отмечают в Москве эталонный уровень скрининга, причем в мировом масштабе.

ДЕТИ БОЛЬНЫХ МАТЕРЕЙ РОЖДАЮТСЯ ЗДОРОВЫМИ

Казалось бы, у женщины с ВИЧ-инфекцией не может быть здорового малыша. Между тем столичные врачи добились предельно возможного для современного здравоохранения успеха в предупреждении инфицирования детей, рожденных ВИЧ-положительными матерями, этим по-прежнему тяжелым заболеванием. По данным МГЦ СПИД, риск перинатального заражения ВИЧ-инфекцией в Москве составляет менее 1%.

- Более того, у нас есть женщина, которая родила троих здоровых детей, - рассказала Динара Набиуллина, врач-инфекционист МГЦ СПИД. - В Москве сегодня есть абсолютно все возможности для успешного медико-социального сопровождения беременных, родильниц, детей и семей в целом. Важно, чтобы прежде всего женщина была мотивирована и дисциплинированна. Всего в городе на конец 2018 года зарегистрировано около 13 тысяч женщин с ВИЧ-положительным статусом. Каждая из них, начиная вовремя терапию, может уверенно жить и строить планы на будущее, в том числе на счастливое материнство.

Как отметил Алексей Мазус, в Москве ежегодно принимают 550 - 600 родов у женщин с ВИЧ. При этом часть пациенток - не москвички, есть и жительницы Московской области, и других регионов. При этом врачи сходятся во мнении, что достигнутый результат, который фактически исключает передачу ВИЧ от матери ребенку, безусловно, требует более широких возможностей для реализации за пределами Москвы, в других российских регионах.

МОЛОДЕЖЬ И ПОДРОСТКИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ЗАРАЖАЮТСЯ

Однако очевидно, что в любом медицинском вопросе, особенно таком социально значимом, как ВИЧ-инфекция, полноценное решение невозможно без постоянной разъяснительной работы с людьми. Потому что лучший из возможных вариантов - не допустить инфицирования. Поэтому московское здравоохранение одним из первых в стране занялось системной профилактикой среди горожан, с акцентом на сохранение их репродуктивного здоровья. Молодежи еще в школе начинают «прокачивать» установку на заботу о своем здоровом и уверенном будущем. Для этого Департамент здравоохранения и Департамент образования города при участии родительской общественности вместе разработали и внедрили тематические программы, основанные на инновационных методиках. В проекте «Против СПИДа» используют в том числе такие слоганы, как «Случайные связи - угроза твоему здоровью и материнству. Будь близка только с тем, кому доверяешь!» или «Твое тело способно дарить жизнь и хранить жизнь. Береги его!».

- Тема профилактики ВИЧ/СПИДа всегда острая, конфликтная, поскольку находится на стыке медицины, социальных проблем, этических и нравственных, - говорит Алексей Шайон, соавтор проекта «Против СПИДа». - Общество нередко отторгает этот диалог или подменяет его рассуждениями «о свободах». В московской антиСПИД-рекламе мы решили посмотреть на вопрос рискованного поведения не механически, а философски, ценностно, культурологически, но откровенно. И как показал наш почти двадцатилетний опыт, этот путь верный, духовно-нравственные ориентиры критично важны. Потому что именно они определяют принципиальный для человека выбор. Он сформулирован в финале одного из наших короткометражных фильмов: «Ты можешь потерять жизнь, а можешь дать ее». Вот в чем и простота, и драма. При очевидности этой истины мы не могли удалиться от понимания того, что работаем для московской молодежи, которая хочет жить, получая наслаждение. А на их острие - всегда самые доступные и самые опасные. Молодые люди, воспринимающие любовь через призму страсти, просто не чувствуют своей хрупкости и незащищенности. Настоящая ценность жизни осознается позже.

По его словам, в проекте применяются разные форматы, постоянно обновляющиеся в зависимости от запросов современной аудитории, - кино, публичные дискуссионные площадки, социальная реклама, самые современные интерактивные технологии.

- От привлекательности порока мы пришли с огромным числом наших героев и зрителей к радости материнства, - добавил Алексей Шайон. - Принимая человека таким, каким он задуман природой. Но при этом оставляя ему возможность развития, духовного роста и зрелости. Того, что приводит к ответственности!

«Московская модель» противодействия ВИЧ/СПИДу помогла добиться кардинального снижения инфицирования ВИЧ среди молодежи. А для подростков заражение сегодня практически исключено.

По оценкам экспертов Московского центра СПИД, горожане знают об инфекции, понимают, чем она может обернуться, и это сохраняет репродуктивное здоровье многим женщинам и их партнерам.