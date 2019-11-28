В Москве угнанный автомобиль каршеринга устроил погоню с полицией и протаранил машину теннисистки

Инцидент произошёл несколько дней назад на 15 километре Рублево-успенского шоссе. Ночью с субботы на воскресенье внимание сотрудников ГИБДД привлёк автомобиль каршеринга, который довольно опасно вёл себя на дороге. Полицейские попытались остановить Мерседес CLA 200 с фирменной символикой сервиса аренды автомобилей "Белка кар".

Но водитель машины не подчинился требованиям дорожной полиции, а вместо этого стал набирать скорость и попытался скрыться. Завязалась погоня. Но уже через 5 километров арендованная машина врезалась в Вольво, за рулём которого находилась 21-летняя теннисистка Екатерина Алай.

— Девушка - водитель автомобиля Вольво не пострадала. Автомобиль каршеринга получил серьёзные повреждения и не подлежит восстановлению. В салоне автомобиля Мерседес было обнаружено устройство для курения наркотических веществ. — рассказал kp.ru источник.

После столкновения из Мерседеса выбежали люди и бросились кто куда, полицейским в результате погони удалось задержать одного из них. Позже полицейским удалось выяснить, что виновники аварии воспользовались сервисом аренды автомобилей через чужой аккаунт. Это является серьёзным нарушением договора аренды и фактически приравнивается к угону. Кому в действительности принадлежит аккаунт "Белки", и как злоумышленники могли им воспользоваться ещё предстоит выяснить.

В результате проверки сотрудниками полиции в районе Ховрино был задержан 19-летний Даниил. Молодого человека подозревают в неправомерном завладении автомобилем принадлежащим компании "Белка кар". Рыночная стоимость Мерседеса CLA 200 составляет около 2 миллионов рублей. Такой размер ущерба считается в уголовном кодексе особо крупным и парню может грозить до 10 лет лишения свободы.