Покупатели «Пятёрочки» получат дополнительную скидку в «Подружке»

Для участия в акции необходимо до 2 декабря 2019 года включительно совершить в магазинах торговой сети «Пятёрочка» в Москве и Московской области единоразовую покупку на сумму от 555 рублей. Промокод будет напечатан на кассовом чеке. Чтобы получить скидку в «Подружке» необходимо показать чек с промокодом кассиру перед оплатой покупки. Скидка 10% суммируется со скидкой по дисконтной карте сети «Подружка» и с «Утренней скидкой» магазина 5%, но не распространяется на товары, участвующие в акциях и не суммируется с другими скидками сети. Более подробная информация об акции и правилах её проведения на сайте https://www.podrygka.ru/.

«На что всегда приятно тратить деньги любой девушке? На удовольствие и заботу о своей красоте. И идея акции в том, чтобы в ежедневных делах, в том числе и в походах за продуктами для всей семьи в «Пятёрочку», можно было найти время – и интересное предложение - только для себя. А наш партнер - сеть магазинов косметики «Подружка» позаботится о том, чтобы наши прекрасные покупательницы были всегда неотразимы, - комментирует Галина Кардаева, руководитель управления программ лояльности торговой сети «Пятёрочка».