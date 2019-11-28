В подмосковном саду уволили воспитателя, бившего 5-летнего ребенка книгой по голове

Несколько воспитанников детского сада в Подмосковье пострадали от рукоприкладства воспитателя. 14 ноября 5-летнего Сашу (имя изменено) родители привезли в Одинцовскую ЦРБ с ссадинами. С этими травмами мальчик вернулся из местного детского садика, который стал посещать совсем недавно. Ребёнок жаловался, что воспитательница наказала его за то, что он не хотел спать во время тихого часа. За это женщина била его книжкой по голове. На следующий день мама Саши стала разбираться в случившемся, оказалась, что её сын не единственный пострадавший ребёнок в этой группе. Родители Саши написали заявление в полицию.

— Мы только недавно перешли в этот сад, я тут никого не знала, с другими родителями познакомилась уже после произошедшего. оказалось, что там было еще как минимум два подобных случая. Дети жаловались, но родители думали, что это каприз. Моего ребенка в тихий час книжкой по голове побила воспитатель за то, что он не спал. Два дня после этого случая сын вообще не хотел идти в сад, у него истерика была, что его там снова бить будут. — рассказала kp.ru мама мальчика.

После этого случая воспитателю предложили написать заявление по собственному желанию, а с детьми стали работать специалисты и психологи.

— Она при нас уволилась по собственному желанию. Заведующая о её поступках не знала. Человек уволился, она больше не работает. Нам заведующая сказала, что теперь психологи будут работать со всей группой. Она сказала, что даже не догадывалась, что такое происходит. Воспитательница молодая.. — рассказала kp.ru мама Саши.