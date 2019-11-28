2019-11-28T15:11:05+03:00
Досуг

Андрей Макаревич, лидер «Машины времени»: ...И наш "Идиш джаз" - для всех!

16 декабря знаменитый музыкант вместе с российскими джазменами выйдет на сцену Концертного зала на Новом Арбате [аудио, видео]
Илья ГАМОВ
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16 декабря Андрей Макаревич вместе с российскими джазменами выйдет на сцену Концертного зала на Новом Арбате16 декабря Андрей Макаревич вместе с российскими джазменами выйдет на сцену Концертного зала на Новом АрбатеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Подробности об этом необычном предстоящем музыкальном событии я решил узнать у самого Андрея Макаревича.

- Андрей Вадимович, в пресс-релизе к концерту вашего проекта "Идиш джаз оркестр" сказано, что "это - джаз для евреев"...

- Нет, это не так.

Это - старый джаз, который для всех, кто любит старый джаз. Еврейский он в своей основе, но эти произведения - сто лет назад, и позже, на протяжении последующих десятилетий - стали настолько популярны и любимы всем человечеством, что сегодня многим людям и в голову не приходит, что изначально это была еврейская музыка.

Это теперь абсолютно... интернациональные хиты, мировые стандарты, которые исполняют до сих пор.

Идиш джаз & Андрей Макаревич .

Вообще, сто лет прожить музыкальному произведению и остаться популярным - это невиданная победа над временем.

- На свои (песни) надеетесь?

- Я не думаю об этом вообще. Нет, не надеюсь.

- То есть - до ста лет... Полвека же уже протянули! (Юбилейный тур "Машине времени - 50 лет" все еще продолжается. И.Г.)

- Это потому что мы живы, и мы освещаем их - освежаем в памяти постоянно (смеется).

- Ну, навскидку еврейские композиторы... ну кто - Джордж Гершвин.

- Послушайте, имен этих людей уже и не помнят - в массе своей - хотя, это Гершвин, конечно, тоже. Мы как раз Гершвина там не играем.

А, например, песню "Бай мир бисту шейн" ("Для меня ты красива". - И.Г.) - она же "Барон фон дер Пшик", она же "В кейптаунском порту", она же "Старушка не спеша дорожку перешла" поют все! А вот кто ее написал... А написал ее Шлома Секунда. Кто-нибудь это помнит? Нет. И продал за 40 долларов. Это смешно!

- Соберете зал?

- А откуда я знаю? Хотелось бы, потому что я эту программу люблю. В ней участвуют потрясающие музыканты и мы ее очень редко играем - честно вам могу сказать.

Поэтому для нас это - всегда довольно хлопотная история: надо собрать людей из разных составов, опять вспомнить "эту историю", отрепетировать... Если б мы играли эту программу там через день - она бы, конечно, летела как птица, но для нас это тоже такой редкий праздник.

Андрей Макаревич. Идиш джаз

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- Да, поподробнее о музыкантах.

- Женя Борец (клавишные), Сергей Хутас (бас) и Давид Ткебучава (барабаны) - это, собственно, "YО5" (джазовый проект, исполняющий песни из репертуара "Машины Времени". - И.Г.) - они же "Трио Евгения Борца". Костя Гевондян (трубач) - у него свой проект, и не один - он играет "диксиленд", он играет старый джаз замечательный.

Три любимых моих певицы, это: Ирина Родилес, Полина Касьянова и... о боже! Как же я устал! И Диана Поленова. И, когда они вместе собираются в одной программе - такой букет получается из трех разных манер пения, разных голосов!

И братья Бриль, замечательных два саксофониста, которым сам бог велел эту музыку играть.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

"Идиш джаз оркестр"

16 декабря, Концертный зал на Новом Арбате,

ул. Новый Арбат, д. 36

ИСТОЧНИК KP.RU

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