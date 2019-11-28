Андрей Макаревич, лидер «Машины времени»: ...И наш "Идиш джаз" - для всех!

Подробности об этом необычном предстоящем музыкальном событии я решил узнать у самого Андрея Макаревича.

- Андрей Вадимович, в пресс-релизе к концерту вашего проекта "Идиш джаз оркестр" сказано, что "это - джаз для евреев"...

- Нет, это не так.

Это - старый джаз, который для всех, кто любит старый джаз. Еврейский он в своей основе, но эти произведения - сто лет назад, и позже, на протяжении последующих десятилетий - стали настолько популярны и любимы всем человечеством, что сегодня многим людям и в голову не приходит, что изначально это была еврейская музыка.

Это теперь абсолютно... интернациональные хиты, мировые стандарты, которые исполняют до сих пор.

Идиш джаз & Андрей Макаревич .

Вообще, сто лет прожить музыкальному произведению и остаться популярным - это невиданная победа над временем.

- На свои (песни) надеетесь?

- Я не думаю об этом вообще. Нет, не надеюсь.

- То есть - до ста лет... Полвека же уже протянули! (Юбилейный тур "Машине времени - 50 лет" все еще продолжается. И.Г.)

- Это потому что мы живы, и мы освещаем их - освежаем в памяти постоянно (смеется).

- Ну, навскидку еврейские композиторы... ну кто - Джордж Гершвин.

- Послушайте, имен этих людей уже и не помнят - в массе своей - хотя, это Гершвин, конечно, тоже. Мы как раз Гершвина там не играем.

А, например, песню "Бай мир бисту шейн" ("Для меня ты красива". - И.Г.) - она же "Барон фон дер Пшик", она же "В кейптаунском порту", она же "Старушка не спеша дорожку перешла" поют все! А вот кто ее написал... А написал ее Шлома Секунда. Кто-нибудь это помнит? Нет. И продал за 40 долларов. Это смешно!

- Соберете зал?

- А откуда я знаю? Хотелось бы, потому что я эту программу люблю. В ней участвуют потрясающие музыканты и мы ее очень редко играем - честно вам могу сказать.

Поэтому для нас это - всегда довольно хлопотная история: надо собрать людей из разных составов, опять вспомнить "эту историю", отрепетировать... Если б мы играли эту программу там через день - она бы, конечно, летела как птица, но для нас это тоже такой редкий праздник.

Андрей Макаревич. Идиш джаз 00:00 00:00

- Да, поподробнее о музыкантах.

- Женя Борец (клавишные), Сергей Хутас (бас) и Давид Ткебучава (барабаны) - это, собственно, "YО5" (джазовый проект, исполняющий песни из репертуара "Машины Времени". - И.Г.) - они же "Трио Евгения Борца". Костя Гевондян (трубач) - у него свой проект, и не один - он играет "диксиленд", он играет старый джаз замечательный.

Три любимых моих певицы, это: Ирина Родилес, Полина Касьянова и... о боже! Как же я устал! И Диана Поленова. И, когда они вместе собираются в одной программе - такой букет получается из трех разных манер пения, разных голосов!

И братья Бриль, замечательных два саксофониста, которым сам бог велел эту музыку играть.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

"Идиш джаз оркестр"

16 декабря, Концертный зал на Новом Арбате,

ул. Новый Арбат, д. 36