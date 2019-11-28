Новый киноцентр «Соловей» в центре Москвы: Пять кинозалов, детская актерская школа и апартаменты для звезд

«Соловей», живи!», «Спасибо за все воспоминания», «Прощай! Такого репертуара нет больше нигде», «Конец эпохи» - сотнями подобных надписей исписаны сейчас все стены в киноцентре «Соловей» на Красной Пресне».

Знаменитый кинотеатр работает до 2 декабря. Здание решили снести, причем документы об этом были подготовлены более десяти лет назад. На его месте на Дружинниковской улице недалеко от метро «Краснопресненская» появится многофункциональный 21-этажный комплекс (см. фото).

«ПТИЧКУ ЖАЛКО»

Хотя сооружение не считается памятником истории и архитектуры, многие встали на его защиту. Все последние годы прощание с «Соловьем» продолжалось в интернете и живьем. Народ бурлил и в очередях в кассу за билетами. У каждого свои причины жалеть «птичку».

- В этом кинотеатре я впервые с любимой девушкой поцеловался, - ностальгически вспоминает мужчина с пузиком, выбирая фильм на уличной афише на фасаде «Соловья».

Для звезд кино и членов жюри на 4 этаже разместят жилые апартаменты. Квартиры для обычных жильцов устроят на верхних этажах. Фото: пресс-служба Стройкомплекса Москвы

- А мне просто удобно сюда приходить, - говорит мама с маленькой девочкой. - Мы живем рядом на Пресне. Пешком можем добраться или проехать всего пару остановок на автобусе.

- Я не успеваю на кинопремьеры, пока идет прокат, - объясняет молодой человек, - а тут показывают фильмы по полгода, пока зрители билеты покупают. Конечно, мне интереснее смотреть на большом экране. И девушку можно в кино на свидание пригласить.

Против закрытия синематографа выступили и обычные москвичи, и известные деятели культуры, среди которых режиссер и глава Союза кинематографистов Никита Михалков.

Очереди в кинотеатр были всегда, особенно на кассовые фильмы, а сейчас желающих побывать здесь стало еще больше. В минувшие выходные все билеты в большинство залов оказались полностью распроданы задолго до начала сеансов. Зрители - и пенсионеры, и молодежь, и мамы с детьми, и офисные работники - собираются у касс даже в будний день в 9 утра. Многие просто приходят попрощаться со старым любимым кинотеатром. Но видимо, расставание все же будет не долгим.

«Правительство Москвы этим занимается, я в курсе, что эта проблема будет решена: либо на месте этого нового инвестиционного проекта появятся кинозалы, либо где-то рядом», - объяснил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Так будет выглядеть холл будущего многофункционального комплекса. Фото: пресс-служба Стройкомплекса Москвы

На сайте киноцентра свое обращение опубликовал создатель центра Юрий Соловей.

«Хочу успокоить тех, кто боится, что со сносом здания «Киноцентр на Красной Пресне» будет утрачен как культурный феномен, что станет стандартно-кассовым репертуар, уйдет в безвозвратное прошлое полюбившийся им «длинный» прокат фильмов. Нет, не уйдет, я обещаю!» - написал Юрий Соловей.

В Стройкомплексе столицы рассказали, что построят в центре Москвы вместо старого кинотеатра.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЗРИТЕЛЕЙ

Снос и строительство недалеко от метро «Краснопресненская» начнется уже в декабре. В новом здании киноцентр «Соловей» займет весь третий этаж. В нем откроют 5 кинозалов, оснащенных современным оборудованием. Два из них, повышенной комфортности, отдадут под фильмы для детей и подростков.

Рядом разместится детский реабилитационный спортивный центр - с 25-метровым бассейном и тренажерными залами. Общая площадь кинозалов и реабилитационного центра - около 6 тысяч квадратных метров, что почти втрое больше старых кинозалов. На первом этаже - кафе, на втором - просторная выставочная галерея.

Вокруг здания уберут стихийные стоянки. Машину можно будет оставить на любом из трех уровней подземного паркинга на 486 мест.

Знаменитый кинотеатр работает до 2 декабря.Фото: Светлана ВОЛКОВА

КИНО БУДЕТ!

Останется в новом киноцентре и детская актерская школа, которая много лет работала в прежнем здании. В многофункциональном комплексе можно будет проводить кинофорумы. Для звезд кино и членов жюри на 4 этаже разместят жилые апартаменты. Квартиры для обычных жильцов устроят на верхних этажах.

Кстати, на время строительства здания киноцентр «Соловей» продолжит показывать фильмы из прежнего «длинного» репертуара по соседству - в кинотеатре «Октябрь» (ул. Новый Арбат, д. 24, ст. м. «Арбатская»). При этом создатель «Соловья» обещает сохранить и привычные для постоянных зрителей цены.

СПРАВКА «КП»

Новинки кино за 100 рублей и реклама компании «Зингер» в уборной

Комплекс построили в 1989 году для Всесоюзного творческо-производственного объединения «Киноцентр». Сегодня он считается самым крупным в восточной Европе 24-зальным кинокомплексом. В афише - классика отечественного и мирового кино, авторские и фестивальные фильмы, даже картины, которые уже вышли из проката. Сюда можно прийти на самый первый сеанс утром и посмотреть премьеру всего за 100 рублей. Или, если нет желания скачивать в интернете старое кино, увидеть его на большом экране.

Пожалуй, это единственная в стране уборная-афиша и доска объявлений.Фото: Светлана ВОЛКОВА

Еще одна фишка «Соловья» - туалет, как ни странно. Пожалуй, это единственная в стране уборная-афиша и доска объявлений. Стены и пол украшены советскими агитплакатами разных лет, дореволюционной рекламой, разрисованной граффити плиткой и надписями посетителей. Кстати, народное творчество сотрудники киноцентра не трогали, даже гордились им. Раньше зрители рисовали на стенах признания друг другу в любви, свои и чужие философские мысли, загадывали желания. Теперь везде - слова прощания с «Соловьем».