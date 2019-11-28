Москвичке, попавшей в ДТП в Доминикане, сделали операцию

Власти Доминиканской республики уверяют, делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим в ДТП с автобусом российским туристам. Спустя сутки после кровавой аварии, которая чудом обошлась без жертв, госпитализированы 27 человек. В списке пострадавших жители различных регионов России, в том числе и москвичи.

Так, с тяжелыми травмами в больницу попала 25-летняя жительница столицы Елена Писнячевская и ее жених Андрей.

- Лена в тяжелом состоянии. Вчера ей сделали операцию. Мы общались с ее мамой, она в шоке от случившегося. Сама Лена не выходит на связь, - рассказал «КП» друг пострадавшей москвички Евгений.

Елена вместе со своим молодым человеком приехала в Доминикану по туристической путевке.

- Они мечтали об этой поезде. Откладывали деньги. Писали, что отель очень хороший и отдыхом были довольны, - рассказала Ольга, подруга Лены.

Судя по фотографиям в социальных сетях, за несколько дней до аварии Лена впервые попробовала дайвинг.

- Погрузиться с аквалангом в Карибское море на глубину более 8 метров и провести на морском дне среди кораллов и рыб 40 минут, а затем заново учиться дышать носом, а не только ртом. Это было страшно и удивительно, - написала Елена.

elen_altera Погрузиться с аквалангом в Карибское море на глубину более 8 метров и провести на морском дне среди кораллов и рыб 40 минут, а затем заново учиться дышать носом, а не только ртом.

В Москву Лена и ее жених должны были вернуться 27 ноября. ДТП произошло днем ранее, во вторник, 26 ноября. По пути в аэропорт Ла Романа автобус с туристами опрокинулся на бок, выехав на обочину. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля, который в этот момент перестраивался из одной полосы в другую.