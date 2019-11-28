2019-11-28T15:21:14+03:00
Происшествия

Москвичке, попавшей в ДТП в Доминикане, сделали операцию

Елена Писнячевская и ее жених сейчас находятся в больнице
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
В Москву Лена и ее жених должны были вернуться 27 ноября.В Москву Лена и ее жених должны были вернуться 27 ноября.
Изменить размер текста:

Власти Доминиканской республики уверяют, делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим в ДТП с автобусом российским туристам. Спустя сутки после кровавой аварии, которая чудом обошлась без жертв, госпитализированы 27 человек. В списке пострадавших жители различных регионов России, в том числе и москвичи.

Так, с тяжелыми травмами в больницу попала 25-летняя жительница столицы Елена Писнячевская и ее жених Андрей.

- Лена в тяжелом состоянии. Вчера ей сделали операцию. Мы общались с ее мамой, она в шоке от случившегося. Сама Лена не выходит на связь, - рассказал «КП» друг пострадавшей москвички Евгений.

Елена вместе со своим молодым человеком приехала в Доминикану по туристической путевке.

elen_alteraelen_altera
#джем#цветочныйджем2019#
27 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Они мечтали об этой поезде. Откладывали деньги. Писали, что отель очень хороший и отдыхом были довольны, - рассказала Ольга, подруга Лены.

Судя по фотографиям в социальных сетях, за несколько дней до аварии Лена впервые попробовала дайвинг.

- Погрузиться с аквалангом в Карибское море на глубину более 8 метров и провести на морском дне среди кораллов и рыб 40 минут, а затем заново учиться дышать носом, а не только ртом. Это было страшно и удивительно, - написала Елена.

elen_alteraelen_altera
Погрузиться с аквалангом в Карибское море на глубину более 8 метров и провести на морском дне среди кораллов и рыб 40 минут, а затем заново учиться дышать носом, а не только ртом.
35 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В Москву Лена и ее жених должны были вернуться 27 ноября. ДТП произошло днем ранее, во вторник, 26 ноября. По пути в аэропорт Ла Романа автобус с туристами опрокинулся на бок, выехав на обочину. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля, который в этот момент перестраивался из одной полосы в другую.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Он просил меня вернуться, но я сказала, что не могу больше встречаться»: девушка пропавшего студента вспомнила последний разговор с ним
Ссора молодых людей закончилась исчезновением студента-второкурсника. Его уже четыре дня ищут по всему Новосибирску. Мама парня надеется, что тот жив, а вот его девушка в этом не уверена
«Она пыталась помочь ребенку во время приступа»: медсестру из интерната для умственно-отсталых детей в Иркутской области обвиняют в истязании ребенка
Директор учреждения, сотрудница которого якобы ударила ребенка, предполагает, что мамочка, что снимала видео, неверно истолковала действия» [видео]
Новости 24
Московский адвокат погиб из-за затяжной депрессии
В Подмосковье продлили бесплатную вакцинацию от гриппа
Коммунисты в Мосгордуме впервые в истории одобрили бюджет Москвы
Выставку «Москва - с заботой об истории» посетили более 162 тысяч человек
Собянин назвал принятый бюджет Москвы до 2022 года бюджетом развития
Погода в Москве на 28 ноября 2019 года: температура держится в районе нуля
Бюджет столицы поддержан представителями всех фракций Мосгордумы
В Подмосковье задержали двух фальшивомонетчиков
В Москве второклассница погибла после того, как мать нашла в ее мобильном переписку со взрослым мужчиной
Синоптики прогнозируют некомфортную погоду в выходные
На Манежной площади установили 20-метровую елку
Мужчина выжил после падения на рельсы в метро Москвы
Победителей конкурса «Лучший книжный магазин Москвы» назовут 27 ноября
В Москве пациенты с диабетом смогут компенсировать затраты на лекарства
Названы главные центры новогодних гуляний в Подмосковье
Полицейские проверяют крупного бизнесмена за истязание подруги в «Москва-Сити»
МЦД установила рекорд по числу пассажиров
Почти две тысячи москвичей прошли диагностику легких в МФЦ
Собянин пригласил участников проекта «Московское долголетие» на каток
Погода в Москве на 26 ноября 2019 года: морозно, но без осадков
Названа самая популярная станция МЦД
Еще три «Ласточки» запустят между Москвой и Зеленоградом
В Подмосковье двое мужчин помогли пенсионеру донести сумки, а потом ограбили его на 330 тыс. рублей
Погода в Москве на 25 ноября 2019 года: - 5 градусов, без осадков
Станция МЦД-2 Пенягино 24 ноября откроется для пассажиров