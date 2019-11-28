2019-11-28T16:18:30+03:00
Общество

Департамент образования и науки опроверг информацию о несоответствии меню в детсадах установленным нормам

В программу питания детей включены мясо, рыба, соки, овощи и сезонные фрукты
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Департамент образования и науки города Москвы опроверг появившуюся в Сети информацию о том, что питание в столичных детских садах не соответствует нормам питания. В ведомстве рассказали, что во всех образовательных учреждений существует техническое задание для закупки питания. Так, производители и поставщики обязаны следить за составом и пищевой ценностью продуктов для учащихся.

Поставщики предлагают в детские сады только те рационы, которые прошли санитарно-эпидемиологическую экспертизу, а значит, они соответствуют санитарным нормам, а также содержат необходимое для растущего организма количество белков, жиров и углеводов. При этом в документах, регулирующих вопросы питания, указано, что меню может варьироваться. Поэтому каждая учебная организация самостоятельно выбирает меню из предложенных поставщиком. Кроме того, детский сад имеет возможность направить поставщику запрос о корректировке меню.

В детское меню в образовательных организациях обязательно включены мясные изделия — источник животного белка, овощи и фрукты. Подробную информацию о детском рационе родители могут получить на сайте образовательной организации или у администрации.

Департамент образования и науки города Москвы также опроверг отсутствие в меню говядины первой категории, гарбуши и сливок. По сообщению ведомства, в меню в школах и детских садах включены говядина 1 категории, горбуша, сельдь слабосоленая, натуральные рыбные консервы из рыб лососевых пород, а также филе (без кожи и костей) рыбы тресковых пород – диетические породы рыбы. В меню есть не только рыбные котлеты и сосиски, но и разнообразные первые блюда на мясном, рыбном бульоне, бульоне из птицы, основные вторые блюда – отварная говядина, печень по- строгановски, шницель рубленый куриный, гуляш из отварной птицы, азу из мяса отварного, суфле из отварного говядина, котлеты из говядины и птицы, суфле из печени, рыба, запеченная с картофелем, филе рыбы запеченное и многие другие.

В ежедневное меню образовательных организаций включены фрукты. При этом предпочтение отдается сезонным региональным продуктам. Импортные фрукты собираются недозревшими, чтобы они могли успешно перенести транспортировку, а значит эти продукты не добирают витаминов и полезных микроэлементов. Кроме того такие фрукты как ананас, киви и манго являются аллергенными, поэтому их не рекомендуется включать в меню.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
День памяти святого Пантелеймона 2020: история и традиции праздника
Почитаемый в православном и католическом мире святой мученик Пантелеимон родился в Никодимии в ІІІ веке в пору жестоких преследований христиан. При рождении он был назван - Пантолеон, что значило «во всем лев». Рассказываем, когда принято отмечать день эт
«Она зазвездилась»: одноклассники рассказали, почему обижают и пинают девочку, которую выгнали с чаепития
Мальчик отпинал второклассницу, но его мама считает, что сын в этой истории не агрессор, а жертва. Корреспонденты КП-Новосибирск выслушали обе стороны конфликта
Новости 24
Председатель Мосгордумы: Представители всех фракций поддержали принятие бюджета Москвы
Синоптики сообщили о «ледяном панцире» на дорогах Москвы
Московский адвокат погиб из-за затяжной депрессии
В Подмосковье продлили бесплатную вакцинацию от гриппа
Коммунисты в Мосгордуме впервые в истории одобрили бюджет Москвы
Выставку «Москва - с заботой об истории» посетили более 162 тысяч человек
Собянин назвал принятый бюджет Москвы до 2022 года бюджетом развития
Погода в Москве на 28 ноября 2019 года: температура держится в районе нуля
Бюджет столицы поддержан представителями всех фракций Мосгордумы
В Подмосковье задержали двух фальшивомонетчиков
В Москве второклассница погибла после того, как мать нашла в ее мобильном переписку со взрослым мужчиной
Синоптики прогнозируют некомфортную погоду в выходные
На Манежной площади установили 20-метровую елку
Мужчина выжил после падения на рельсы в метро Москвы
Победителей конкурса «Лучший книжный магазин Москвы» назовут 27 ноября
В Москве пациенты с диабетом смогут компенсировать затраты на лекарства
Названы главные центры новогодних гуляний в Подмосковье
Полицейские проверяют крупного бизнесмена за истязание подруги в «Москва-Сити»
МЦД установила рекорд по числу пассажиров
Почти две тысячи москвичей прошли диагностику легких в МФЦ
Собянин пригласил участников проекта «Московское долголетие» на каток
Погода в Москве на 26 ноября 2019 года: морозно, но без осадков
Названа самая популярная станция МЦД
Еще три «Ласточки» запустят между Москвой и Зеленоградом
В Подмосковье двое мужчин помогли пенсионеру донести сумки, а потом ограбили его на 330 тыс. рублей
Погода в Москве на 25 ноября 2019 года: - 5 градусов, без осадков
Станция МЦД-2 Пенягино 24 ноября откроется для пассажиров