Департамент образования и науки опроверг информацию о несоответствии меню в детсадах установленным нормам

Департамент образования и науки города Москвы опроверг появившуюся в Сети информацию о том, что питание в столичных детских садах не соответствует нормам питания. В ведомстве рассказали, что во всех образовательных учреждений существует техническое задание для закупки питания. Так, производители и поставщики обязаны следить за составом и пищевой ценностью продуктов для учащихся.

Поставщики предлагают в детские сады только те рационы, которые прошли санитарно-эпидемиологическую экспертизу, а значит, они соответствуют санитарным нормам, а также содержат необходимое для растущего организма количество белков, жиров и углеводов. При этом в документах, регулирующих вопросы питания, указано, что меню может варьироваться. Поэтому каждая учебная организация самостоятельно выбирает меню из предложенных поставщиком. Кроме того, детский сад имеет возможность направить поставщику запрос о корректировке меню.

В детское меню в образовательных организациях обязательно включены мясные изделия — источник животного белка, овощи и фрукты. Подробную информацию о детском рационе родители могут получить на сайте образовательной организации или у администрации.

Департамент образования и науки города Москвы также опроверг отсутствие в меню говядины первой категории, гарбуши и сливок. По сообщению ведомства, в меню в школах и детских садах включены говядина 1 категории, горбуша, сельдь слабосоленая, натуральные рыбные консервы из рыб лососевых пород, а также филе (без кожи и костей) рыбы тресковых пород – диетические породы рыбы. В меню есть не только рыбные котлеты и сосиски, но и разнообразные первые блюда на мясном, рыбном бульоне, бульоне из птицы, основные вторые блюда – отварная говядина, печень по- строгановски, шницель рубленый куриный, гуляш из отварной птицы, азу из мяса отварного, суфле из отварного говядина, котлеты из говядины и птицы, суфле из печени, рыба, запеченная с картофелем, филе рыбы запеченное и многие другие.

В ежедневное меню образовательных организаций включены фрукты. При этом предпочтение отдается сезонным региональным продуктам. Импортные фрукты собираются недозревшими, чтобы они могли успешно перенести транспортировку, а значит эти продукты не добирают витаминов и полезных микроэлементов. Кроме того такие фрукты как ананас, киви и манго являются аллергенными, поэтому их не рекомендуется включать в меню.