Льготы на МЦД: как совершать поездки пенсионерам и студентам

Движение по первым двум МЦД было запущено неделю назад. Пассажиры охотно тестируют, сравнивают тарифы для проезда в «Центральной» зоне, «Пригород» и «Дальней». За семь дней по маршрутам МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» проехали более 3,1 млн человек.

Перед первой поездкой каждому пассажиру необходимо активировать свою карту «Тройка» - для этого обратиться в любую кассу метро или обновить в автоматах по продаже билетов, пополнив баланс минимум на 1 рубль. Для чего это нужно? Чтобы записывать на карту новые данные, например, информацию о пересадки с метро на МЦД. Новые карты «Тройка», которые будут продавать в кассах и автоматах, будут уже автоматически активированы.

Кроме «Тройки» для проезда можно использовать банковские карты, текущие билеты ЦППК (без возможности совершить бесплатную пересадку на метро и МЦК). А также социальные карты учащегося или студента. Их нужно перекодировать в кассах метро для проезда в пределах «Центральной» зоны. Если нужно ехать в зоне «Пригород» и «Дальняя», то необходимо будет приобрести текущий льготный билет в кассах ЦППК.

- Студенты Московской области, обучающиеся в Подмосковье, смогут использовать текущие льготы на проезд в пригородных поездах для проезда по МЦД, - рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Тарифы - 2019

Владельцы Социальной карты москвича смогут ездить по маршрутам МЦД бесплатно — для этого необходимо записать в кассах ЦППК месячный абонемент для проезда между двумя станциями в пределах «Центральной» зоны и зоны «Пригород». Жителям Подмосковья необходимо будет перекодировать социальную карту в областном МФЦ, чтобы осуществлять бесплатные поездки на МЦД, метро и МЦК. Также на МЦД бесплатно смогут ездить льготники и дети до 7 лет.

При этом валидировать карту необходимо даже при льготном проезде - на входе и выходе со станций.

- Валидация на выход – обязательна, иначе пассажир не получит бесплатную пересадку на метро или Московское центральное кольцо, - напомнили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Тарифное меню

КСТАТИ

Утверждены категории жителей Московской области, которые смогут бесплатно ездить на МЦД, метро и МЦК:

1. Лица, получающие пенсию в соответствии с законодательством РФ не достигшие возраста 60 лет за исключением лиц, имеющих право на меры социальной поддержки по бесплатному проезду в городе Москве.

2. Один опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель, воспитывающий ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей.

3. Один из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной форме обучения по основным образовательным программам, до окончания им обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет.

4. Лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством РФ, за исключением лиц, имеющих право на меры социальной поддержки по бесплатному проезду в городе Москве.

ВАЖНО

О стоимости поездок

- «Центральная» зона. По билету «Кошелек» карты «Тройка» - 38 рублей, по абонементу на метро — согласно тарифному меню (например, проездной на 60 поездок (1900 рублей), 1 сутки (230 рублей), 3 суток (438 рублей) и т.д.), по банковской карте — 42 рубля. По абонементам «Центральной» зоны нельзя выехать в зону «Пригород» и доплатить разницу;

- зона «Пригород». По билету «Кошелек» карты «Тройка» - 45 рублей, по абонементу МЦД — согласно тарифному меню (например, а 1 сутки (285 рублей), 3 суток (545 рублей), 30 дней (2570 рублей) и т.д.), по банковской карте — 49 рубля. Абонементы зоны «Пригород» нельзя использовать в зоне «Дальняя» с доплатой;

- зона «Дальняя». По билету «Кошелек» карты «Тройка» (оплата возможна в пределах станций Кубинка, Дмитров, Чехов, Новоиерусалимская, дальше - необходимо купить билет в кассе) – 23 рубля за каждую зону за пределами МЦД + 45 рублей за зону МЦД.