Льготы на МЦД: как совершать поездки пенсионерам и студентам

Движение по первым двум МЦД было запущено неделю назад. За семь дней по МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» проехали более 3,1 млн человек. До 8 декабря включительно проезд по МЦД бесплатный, но, когда работа над билетной системой закончится, пассажиры смогут использовать карту «Тройка».

Перед первой поездкой пассажиру необходимо активировать карту «Тройка» - для этого обратиться в любую кассу метро или обновить в автоматах по продаже билетов, пополнив баланс минимум на 1 рубль.

Также для проезда можно использовать текущие билеты ЦППК (без возможности бесплатной пересадки на метро и МЦК) и социальные карты учащегося или студента - их нужно перекодировать в кассах метро для проезда в пределах «Центральной» зоны. Если нужно ехать в зоны «Пригород» и «Дальняя», то необходимо купить текущий льготный билет в кассах ЦППК.

- Студенты Московской области смогут использовать текущие льготы на проезд в пригородных поездах для проезда по МЦД, - рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Владельцы социальной карты москвича смогут ездить по маршрутам МЦД бесплатно - для этого необходимо записать в кассах ЦППК месячный абонемент для проезда между двумя станциями в пределах «Центральной» зоны и зоны «Пригород». Жителям Подмосковья необходимо будет перекодировать социальную карту в областном МФЦ, чтобы осуществлять бесплатные поездки на МЦД, метро и МЦК. Также на МЦД бесплатно смогут ездить льготники, имеющие льготы на метро и ж/д, и дети до 7 лет. При этом валидировать карту необходимо даже при льготном проезде - на входе и выходе со станций.

Валидация на выход обязательна, иначе пассажир не получит бесплатную пересадку на метро или МЦК, - напомнили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

КСТАТИ

Утверждены категории жителей Московской области, которые могут бесплатно ездить на МЦД, метро и МЦК:

- Лица, получающие пенсию в соответствии с законодательством РФ, не достигшие возраста 60 лет.

- Один опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель.

- Один из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной форме обучения (не дольше чем до достижения им возраста 23 лет).

- Лица, достигшие предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством РФ.