2019-11-29T03:12:54+03:00
Общество

За бюджет столицы проголосовали и правые, и левые, и центристы

Новый состав Мосгордумы смог принять единое решение по главному финансовому документу, который определяет жизнь Москвы до 2022 года
Сергей ПЕТРОВ
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Представители всех фракций нового состава Мосгордумы, которая в сентябре этого года существенно обновилась, смогли согласованно принять бюджет Москвы до 2022 года.

И что характерно? Несмотря на критику некоторых позиций, представленных столичным правительством, за основополагающий для жизни мегаполиса документ проголосовали не только представители фракции коммунистов (которых в новой МГД стало больше, чем раньше), но и большинство других оппозиционно настроенных по отношению к власти депутатов.

Никакой битвы, которую так предсказывали оппозиционные политологи, не получилось. Фракция «Единой России» в МГД достаточно легко склонила оппонентов на свою сторону. Правы оказались те, кто утверждал, что, несмотря на пестрый политический окрас, Дума будет абсолютно подконтрольна парламентскому большинству

- Итоги голосования в Мосгордуме по бюджету города подтвердили провал «умного голосования» Навального. Оно все больше выглядит глупостью и обманом. Люди из списков «умного голосования» почти все проголосовали за бюджет, - оценил ситуацию профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев. И подчеркнул: - Оказалось, что те, кто избран как бы от оппозиции, прекрасно поняли аргументы мэрии. Расчет на то, что эти депутаты будут вносить в работу городского парламента деструктив, помогать Навальному шатать власть, не оправдался...

Да и почему такой расчет должен был оправдаться? Оппозиция «ставила на коммунистов», а коммунисты всегда «ставят на социалку». И на социалке в новом бюджете сделан акцент!

Итог: коммунисты впервые поддержали проект бюджета, а 83 000 москвичей - «детей войны» с нового года получат дополнительную поддержку.

А ведь именно на то, что яблочники и коммунисты в новой Мосгордуме начнут бузить и торпедировать любые предложения партии власти, рассчитывали те, кто устраивал в столице акции протеста, желая провести в парламент своих людей. Не срослось.

Уровень ответственности новых депутатов оказался достаточно высок, для того чтобы они принимали взвешенные решения. И договаривались с оппонентами по жизненно важным для мегаполиса вопросам.

- Бюджет принят хороший. Он неполитический, достаточно хорошо продуман, - заявил эксперт в области экономики Дмитрий Лекух. - Мосгордума как орган представительной и законодательной власти справилась. Бюджет Москвы ближе к земле. Видно, куда и как должны идти деньги, понятна всем реализация. Он сбалансирован. Отрабатываются именно те направления, которые обещала власть и за которые голосовали избиратели.

Депутаты нового состава столичного парламента показали: интересы горожан для них выше политических пристрастий и для принятия нужных для людей решений они, люди с разными политическими взглядами, способны приходить к консенсусу.

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