Готова ли Москва к борьбе со снегом и льдом

Спор о реагентах - тема сезонная. Каждую зиму противники их использования начинают искать замену. Мы собрали ноу-хау в борьбе с гололедом и попросили прокомментировать Анну Климентову, руководителя аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог (см. «Справку «КП»).

Подогрев дорог

Технологию «теплых дорог» используют по всему миру. В Японии подогревают небольшие участки дорог - самые аварийные или пешеходные. В Исландии дороги строят так, чтобы они подогревались природными термальными источниками. Нагревать асфальт можно водой или электричеством. Российские инженеры предложили использовать электропроводящий бетон.

В Москве есть участки, где опробовали эту технологию. В парке «Зарядье» и на некоторых пешеходных переходах под плиткой проложены трубы с горячей водой.

Комментарий специалиста

- Чтобы проложить коммуникации, нужно бурить тонкие скважины на несколько десятков метров и обслуживать их. Все это стоит десятки миллионов рублей. Если при проектировании дорог есть участки с горячим водопроводом, тогда можно совместить два в одном, так будет дешевле. Но толком эти расчеты для России никто не проводил. И не совсем при нашем климате с резкими перепадами температур этот вариант подходит. В пешеходных переходах с теплой плиткой ступеньки сухие только при -5 и при небольшом снегопаде. Если снег идет сильно, все равно получается ледяная горка.

Реагенты-удобрения

Мочевина (она же карбамид) - это реагент, который, с одной стороны, удобряет землю, а с другой - плавит снег при температуре до -10 градусов. За границей мочевину используют на детских площадках. Это безвредный компонент, который применяют даже в косметике.

Комментарий специалиста

- Мочевину иногда применяют и в Москве, ее добавляют в смеси солей. Плюсы мочевины: она не портит автомобили, от нее нет коррозии, так как она нейтрализует соль.

Но есть и минус. Очевидно же, что реагент не остается только на дороге и тротуаре. Колесами, ногами все это разносится, с реагентами на тротуарах и дорогах часто перебарщивают, снег убирают не вовремя, в итоге в снежной каше реагент попадает в почву. А от мочевины как удобрения растут сорняки. Поэтому экологи рекомендовали не применять ее в Москве.

Кипяток с песком

Технология родом из Скандинавии. Ездят машины-«самовары» и поливают дороги смесью кипятка и песка. Кипяток растворяет слой льда и туда входит песок. Потом вода застывает вместе с песком. В итоге получается покров наподобие наждачной бумаги, который держится 4 - 7 дней.

Комментарий специалиста

- В Скандинавских странах, как и у нас, есть правило чистить основные дороги до черного асфальта, когда на поверхности нет снега вообще. Но на региональных дорогах с неинтенсивным движением оставляют снежный накат - слой с уплотненным снегом. Там как раз и создают наждачку, которая получается при смешивании кипятка и песка. Эту технологию широко применяют в Финляндии. Но у них там и трафик на дорогах в регионах- 3000 автомобилей в сутки. А у нас по МКАД в сутки проезжает больше миллиона машин. Чего только не придумали уже, чтобы не было гололеда. Но нет ничего проще и эффективнее реагентов.

Рис.: Валентин ДРУЖИНИН

Что еще предлагают

- Свекольный рассол. Свекольный сок смешивают с солью, так соль лучше держится на асфальте. И в свекле содержатся кислоты, которые тоже работают как реагент.

Минус: пытались применить этот метод в Белоруссии, но выходит слишком дорого.

- В Сочи асфальт поливают морской водой.

Минус: эффективно только при околонулевых и небольших минусовых температурах, поэтому работает лишь на юге России. На остальной территории страны такой метод не приживется (да и море у нас не везде).

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Антон ШАПАРИН, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Есть альтернатива реагентам. Во-первых, надо оперативно убирать снег и чистить его до черного асфальта (снег счищают полностью и обнажается асфальт, он черного цвета. - Ред.). Во-вторых, использовать гранит. В Финляндии это один из способов борьбы с гололедом (кроме наждачки. - Ред.). Реагенты убивают все живое в грунте (так как растаскиваются с асфальта колесами и ногами и попадают в почву. - Ред.). Автомобилисты сейчас с ужасом ждут эту жижу. Ладно автомобилисты, но хотя бы на тротуарах от реагентов можно отказаться и перейти на гранит полностью. А весной крошку можно собирать и использовать снова. Хорошо, что от песка хотя бы отказались.

Справка «КП»

Ассоциация зимнего содержания дорог - некоммерческая организация, в которую входят ученые, экологи и дорожники со всей России. Эксперты разрабатывают эффективные и безопасные способы борьбы со снегом и гололедом.

ЦЕНА ВОПРОСА

- Мраморную крошку используют не в чистом виде, а в смеси с реагентами. Этот противогололедный материал стоит около 19 тысяч рублей за тонну, - рассказала Анна Климентова. - В Москве в сезон на обработку тротуаров и дворов нужно около 100 тысяч тонн. Итого: на борьбу с гололедом тратят почти 2 миллиарда рублей в год. Но травмы жителей стоят куда дороже. По подсчетам Финансового университета при правительстве РФ, если травмируется 7 тысяч человек, город тратит на их лечение миллиард рублей. В Москве за сезон от гололеда страдает около тысячи жителей. В регионах, где на борьбу с гололедом выделяют меньше денег (например, в Перми), только в день падают 600 - 700 человек.