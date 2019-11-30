Не укрыться: сотни муляжей камер в Москве заменят на рабочие комплексы фотовидеофиксации

В следующем году более 800 муляжей камер заменят на настоящие комплексы фотовидеофиксации. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения Правительства Москвы

Как сообщает ЦОДД в официальном аккаунте в Twitter, сейчас на дорогах столицы размещены 387 обычных муляжей камер и 424 муляжей с функцией мониторинга потока. «Все они будут заменены на рабочие комплексы фотовидеофиксации», - заявляет Центр организации дорожного движения.

На данный момент за порядком на дорогах столицы следят почти три тысячи приборов автоматической фиксации нарушений. Полный список фиксаторов можно увидеть на официальном сайте Центра организации дорожного движения.

Напомним, с 29 октября 2019 года за скоростью на дорогах Москвы стали следить еще 27 новых камер. Как сообщили «КП» в пресс-службе ЦОДД, данные приборы установлены в разных районах столицы и фиксируют целый комплекс нарушений: превышение скорости, нарушение дорожной разметки, выезд на полосу для общественного транспорта, пересечение стоп-линии и другое.