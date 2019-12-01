На станции Тимирязевская поезд МЦД насмерть сбил девушку, которая упала на пути
На станции «Тимирязевская» поезд МЦД насмерть сбил девушку. Об этом «Комсомольской правде» стало известно из собственных источников. По словам очевидцев, она упала с платформы.
— Такое чувство, что она просто равновесие потеряла. Свалилась на рельсы, а тут как раз поезд подъезжал, — рассказывает Денис С., который в этот момент был на станции.
В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО подтвердили происшествие.
— Смертельно травмирована женщина. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Они выясняют причины и обстоятельства случившегося. Проводится проверка, — прокомментировали в ведомстве.
Движение на МЦД-1 и Савеловском направлении из Лобни в Москву приостанавливали. Сейчас движение уже восстановлено.
— Движение на МЦД-1 и Савеловском направлении восстановлено. Вместе с РЖД мы прилагаем все усилия для восстановления интервала, — сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.
ИСТОЧНИК KP.RU