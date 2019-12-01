2019-12-01T20:21:11+03:00
Происшествия

На станции Тимирязевская поезд МЦД насмерть сбил девушку, которая упала на пути

Движение поездов в сторону Москвы из Лобни уже восстановили
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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На станции «Тимирязевская» поезд МЦД насмерть сбил девушку. Об этом «Комсомольской правде» стало известно из собственных источников. По словам очевидцев, она упала с платформы.

— Такое чувство, что она просто равновесие потеряла. Свалилась на рельсы, а тут как раз поезд подъезжал, — рассказывает Денис С., который в этот момент был на станции.

В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО подтвердили происшествие.

— Смертельно травмирована женщина. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Они выясняют причины и обстоятельства случившегося. Проводится проверка, — прокомментировали в ведомстве.

Движение на МЦД-1 и Савеловском направлении из Лобни в Москву приостанавливали. Сейчас движение уже восстановлено.

— Движение на МЦД-1 и Савеловском направлении восстановлено. Вместе с РЖД мы прилагаем все усилия для восстановления интервала, — сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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