А в конце поселка плаха с топорами: Как попасть в европейской город 18 века, не выезжая из Подмосковья

Между железнодорожной платформой Фирсановская и поселком санатория Мцыри три километра. Если вы без машины, садитесь на сороковой автобус и минут через пятнадцать оказываетесь возле усадьбы «Середниково». В ней, между прочим, юный Лермонтов испытал чувства первой любви. И готов был за один только взгляд «упасть к ногам ее» и «отдать ей волю, жизнь и рай...». Однако не о нем речь

Дальше вы идете пешком по узкой асфальтированной дороге вдоль покосившихся избушек и дырявых заборов. Огибаете лесок и упираетесь в шлагбаум, над которым висит растяжка «Добро пожаловать в «Piligrim Porto». Отдаете за билет 150 рублей, делаете еще несколько шагов и оказываетесь в европейском городе 18 века.

Здесь тебе и таверны, и крепости, и тюрьма, и площадь наказаний. И даже фрегат «Испаньола». Стоит как заблудившийся странник - с мачтой и деревянным штурвалом. И недоумевает, как он сюда попал. До ближайшего Азовского моря 692 мили (тысяча км). А ходить по волнам местной речушки Горетовки - только карасей смешить. Она от такого судна из берегов выйдет.

Билет в необычный городок обойдется вам в 150 рублей.Фото: Павел КЛОКОВ

Потом подходишь ближе и понимаешь, что это все бутафория. Потрескавшийся фундамент на зданиях можно проткнуть пальцем, потому что сделан он не из камня, а из тонкого пластика. Картины с изображением рафаэлевских волхвов - всего лишь наклейки, цена которым двести рублей за штуку. Стены старинных построек - ДСП. Ну и помещения внутри пустые и заброшенные. Даже барная стойка в местной харчевне.

Это говорит о том, что сейчас на территории «Piligrim Porto» нет никаких съемок. Десять лет назад этот европейский городишко площадью два с половиной гектара отгрохали специально для съемок второго сезона телесериала «Записки экспедитора тайной канцелярии». Декорации обошлись в два миллиона долларов (по курсу того года, это 60 млн рублей). Актеры делали вид, что плывут к мадагаскарским пиратам. Хотя на самом деле находились здесь - в Солнечногорском районе.

Городок построили 10 лет назад для съемок не самого известного телесериала.Фото: Павел КЛОКОВ

После съемок, которые продолжались всего три месяца, городок разбирать не стали. Вандалы к нему интереса тоже не проявили (это только с виду все эти дома как на английских открытках, а по сути - банальная куча дров, отсыревших под дождем). А вот артисты стали приезжать сюда один за одним. То сцену для фильма снять, то клип, то сюжет для юмористической передачи. Местные жители (в поселке санатория Мцыри их чуть больше трехсот) даже перестали интересоваться, кто к ним пожаловал в очередной раз и почему вдоль дороги припарковано так много дорогих авто. Привыкли.

Обнаружились даже персонажи из "Игры престолов".Фото: Павел КЛОКОВ

КОГО ЗДЕСЬ ТОЛЬКО НЕ СНИМАЛИ, ЛУЧШЕ НЕ ВСПОМИНАТЬ

Удивительно. Но издалека все эти здания, действительно, кажутся настоящими и жилыми. Но стоит только подойти ближе и обман виден невооруженным вглядом. Пластик, изображающий кирпичи, пришпандорен к деревянному каркасу степлером. Клетки сделаны из пенопласта. Сундуки стоят для красоты и не открываются.

Присмотревшись, понимаешь, что всё вокруг - бутафория.Фото: Павел КЛОКОВ

Я сижу на перевернутом ведре и, покусывая травинку, любуюсь русским пейзажем. О котором бывший местный житель Михаил Лермонтов писал: «Листья в поле пожелтели, и кружатся, и летят. Лишь в бору поникши ели зелень мрачную хранят».

Смотрю, посетители. Мальчишка лет семи, бросив мамину руку, бежит навстречу приключениям. Врывается в одно из зданий и также пулей выскакивает обратно.

- Мама! Там гроб!

Некоторые декорации и, правда, выглядят жутковато.

Гробы, виселицы, плахи - этого "добра" тут хватает.Фото: Павел КЛОКОВ

На площади самое видное и почетное место занимают виселица с плахой. Именно здесь Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов снимали один из сюжетов комедийного проекта «ХБ». Называется он «Робин Гуд». Соль в том, что герой английских баллад (в исполнении Гарика) сильно постарел, но несмотря на это, решил-таки спасти своего друга (Тимура), которого хотят повесить. И, чтобы перерезать стрелой удавку, начал стрелять в него из лука. Однако зрение у Робина стало слабым и он попадает сначала в грудь товарищу, затем в пах, потом в плечо и в живот. Тут неожиданно выясняется, что подсудимого решили помиловать. Но поздно. Он - под смех телезрителей - падает замертво.

На этой же виселице музыканты из группы «Ария» снимали клип на песню «Убить дракона» (согласно тексту, без казни никак нельзя, потому что мы все из-за него стали рабами и стадом без лица).

Кроме этого, здесь часто проводят корпоративы, квесты, свадебные фотосессии. Однажды приехали сто человек, чтобы сыграть в «Форт Боярд» (испытания и ловушки аниматоры подготовили заранее).

В местных помещениях провели игру по мотивам телешоу "Форт Боярд".Фото: Павел КЛОКОВ

Я взошел на эшафот и невольно почувствовал тревогу. В стародавние времена преступник засовывал голову в петлю, после чего палач нажимал на рычаг. И из-под ног человека, которого казнят, уходила земля. Точнее, доски. Здесь все сделано один в один.

РЕМОНТ ТРЕБУЕТСЯ ПОСТОЯННО

В этот самый момент над моей головой раздался стук молотка. Смотрю, а на доме губернатора мужик сидит. Крышу чинит. Мы познакомились. Ремонтником оказался уроженец Кубани Алексей Ионкин. Он начал кочевать по стране чуть ли не со школьной скамьи. Работал во всех часовых поясах. Вплоть до Русского острова. И вот три месяца назад прибыл в Подмосковье.

- Друг пригласил, Алексей Федоров, который на входе вам билет выдал, - рассказал «КП» мой новый знакомый. - Он здесь за старшего. Но никакой не владелец и не собственник. Киногородок относится к усадьбе «Середниково».

Алексей Ионкин старается держать местное хозяйство.Фото: Павел КЛОКОВ

Ионкин временно оставил кровлю, чтобы провести для меня экскурсию (хотя время очень дорого - не сегодня завтра зарядят дожди с мокрым снегом). Показал обеденный стол, за которым сидел Чонишвили (в «Записках экспедитора...» он играл начальника тайной канцелярии Ушакова), кафедру, за которой проводили аукционы (был еще молоток, да цыгане сперли, которые здесь тоже что-то снимали), тот самый гроб, которого испугался мальчик, гостиницу, заброшенный порт.

- В усадьбе, кстати, тоже очень часто проходят съемки, - продолжает Алексей Ионкин. - Не так давно приезжала группа во главе с режиссером Юрием Морозом. Снимали несколько сцен для будущего фильма «Угрюм-река». Ну а если говорить про нас (про киногородок «Пилигрим Порто»), то ремонт требуется постоянно. Все же из дерева. Стены, крыша вздуваются от влаги и гниют. Стараемся обновлять все это дело, но тут уже по мере возможностей. Финансовых.

В этом "трактире" нечасто увидишь толпы гостей.Фото: Павел КЛОКОВ

Как знать, может, какой-нибудь Михалков соберется здесь снимать свою картину. Тогда деньги сразу найдутся.

КАКИЕ Х/Ф СНИМАЛИ В УСАДЬБЕ «СЕРЕДНИКОВО»

«Черный монах»

«Бедная Настя»

«Закрытая школа»

«Адмиралъ»

«Слуга государев»

«В гостях у сказки»

«Глянец»

«Записки экспедитора тайной канцелярии-2»

«Любовь за любовь»

«Дом на краю леса»

«Гоголь. Ближайший»

«Темный инстинкт»

«Секта»

«И все-таки я люблю...»

КАК ДОБРАТЬСЯ

На электричке от Ленинградского вокзала до платформа «Фирсановская». Затем на автобусе N40 до конечной остановки «Поселок санатория Мцыри». Усадьба будет в десяти метрах от остановки. А до киногородка идти семь минут пешком.

ЧТО ПРОВОДЯТ

- киносъемки;

- частные фотосессии и видеоролики;

- свадьбы;

- корпоративы, фуршеты, банкеты;

- командные соревнования, квесты.

СКОЛЬКО СТОИТ

Входной билет - 150 рублей;

Льготный билет (дети до 14 лет, пенсионеры) - 50 рублей;

Съемки с использованием декораций (до 80 человек) - 1000 рублей с человека за один день;

Съемка до 100 человек - 120 тысяч рублей в день (фиксировано);

Съемка до 200 человек - 165 тысяч рублей в день (фиксировано);

Если массовка достигает тысячи человек, стоимость 550 тысяч рублей в день (тоже фиксировано).

В стоимость съемок включена парковка, охрана и уборка территории.

СПРАВКА «КП»

Усадьба «Середниково» - объект культурного наследия начала 19 века, расположенный в Солнечногорском районе Подмосковья (поселок санатория Мцыри). Именно сюда Михаил Лермонтов приезжал со своей бабушкой на каникулы с 1829 по 1932 год. В усадьбе, как и в киногородке, можно также проводить различные мероприятия - от романтических ужинов до киносъемок.