«Что ты натворила, дура»: в Москве бабушка пришла в полицию, когда узнала что дочь продала новорожденного сына

Жуткую историю о похищении новорожденного внука в полиции Москвы рассказала бабушка малыша, которая несколько дней назад приехала в столицу из Киргизии. Женщина уверяла, что младенца якобы похитила семейная пара ее земляков, которые живут и работают в Москве.

- Мы с дочкой, требовали вернуть нам ребенка, но они даже не открыли дверь, - написала в своем заявлении женщина.

Но на деле история оказалась куда запутаннее. Выяснилось, что новорожденного сына 22-летняя Айгул, дочка заявительницы, продала! Чадо она оценила в 150 тысяч рублей. Больше трех месяцев малыш жил с посторонними людьми.

Как удалось выяснить «КП» на седьмом месяце беременности Айгун познакомилась в Москве бездетной семейной парой киргизов. Им она призналась, мол залетела случайно и теперь не знает, что с этим делать.

- Супруги давно мечтали о детях и предложили женщине финансовую помощь взамен на младенца. Каждый месяц они передавали ей деньги, а когда малыш родился, они оформили его на себя, - рассказали «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

С августа Айгун ни разу не навестила сына. Свою беременность она скрывала от друзей и родных. Но мать женщины все-таки докопалась до правды.

- Что ты натворила, дура! Надо ребенка вернуть, - таким был совет родительницы.

Но ни самостоятельно, ни с помощью полиции забрать малыша не удалось. Уже потом киргизы узнали, что нарушили закон.

Против горе-мамаши и семейной пары возбудили уголовное дело.

- Следователи ходатайствуют об аресте трех фигурантов дела, которое возбуждено по статье «Торговля людьми», - сообщила «Комсомолке» Юлия Иванова старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Максимальное наказание, которое им грозит - до пяти лет лишения свободы. Тем временем трехмесячного младенца временно поместили в Детский дом. Малыш здоров, а его дальнейшей судьбой займутся органы опеки.