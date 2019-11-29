В Москве открыли новый Карамышевский мост в составе последнего участка Северо-Западной хорды
В столице 29 ноября открыли новый Карамышевский мост в составе последнего участка Северо-Западной хорды. Мост через Канал имени Москвы заменил старый Карамышевский мост и сделает движение по Северо-Западной хорде более предсказуемым и комфортным. На запуск приехал мэр города Сергей Собянин.
- Сегодня большое событие в дорожном строительстве в Москве. Построен уникальный балочный мост в Нижних Мневниках. По сути мы закончили всю реконструкцию Северо-Западной хорды. Сквозной проезд мы дали по ней еще в прошлом году, но здесь было такое "бутылочное горло". Сегодня этот уникальный для страны (в плане инженерии) мост дает возможность полноценно использовать Северо-Западную хорду, которая примыкает к входу в город Москву трассой Москва-Санкт-Петербург, которая была открыта на этой недели. По сути, это как один проект большой, который улучшит транспортную доступность минимум шести районов, - рассказал мэр города Сергей Собянин.
Балочный мост построили в составе последнего участка Северо-Западной хорды. Фактически ввод данного моста означает, что завершено строительство Северо-Западной хорды. На мосту три полосы движения в одну сторону и три в другую. Мост соединил улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники. Вдоль моста были установлены шумозащитные экраны, дугообразные светильники.
Протяженность моста над рекой 200 метров, а всего - 1,4 км. Основные конструкции произведены в Белгородской области на Борисовском заводе мостовых металлоконструкций, который поставлял свои изделия и для сооружения Крымского моста. Опоры и другие части балочного моста располагаются на значительном расстоянии от сооружений шлюза № 9 и не окажут на него никакого влияния.
И, кстати, судоходство на время строительства не прекращалось (был только скоректирован график работ).
Фото: Алиса ТИТКО
Одновременно со строительством балочного моста проводились работы по реконструкции улиц Нижние Хамовники, Крылатская, Карамышевской набережной, проспекта Маршала Жукова. Также Построены боковые проезды вдоль подпорных стен балочного моста и правоповоротный съезд с Карамышевской набережной на улицу Нижние Мневники. Так Нижние Мнёвники сооружен подземный пешеходный переход.
В рамках благоустройства территории, прилегающей к этому участку Северо-Западной хорды, высажено 955 деревьев и 4 725 кустарников, обустроено 127 000 кв.м газона.
ИСТОЧНИК KP.RU