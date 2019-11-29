В Москве открыли новый Карамышевский мост в составе последнего участка Северо-Западной хорды

В столице 29 ноября открыли новый Карамышевский мост в составе последнего участка Северо-Западной хорды. Мост через Канал имени Москвы заменил старый Карамышевский мост и сделает движение по Северо-Западной хорде более предсказуемым и комфортным. На запуск приехал мэр города Сергей Собянин.

- Сегодня большое событие в дорожном строительстве в Москве. Построен уникальный балочный мост в Нижних Мневниках. По сути мы закончили всю реконструкцию Северо-Западной хорды. Сквозной проезд мы дали по ней еще в прошлом году, но здесь было такое "бутылочное горло". Сегодня этот уникальный для страны (в плане инженерии) мост дает возможность полноценно использовать Северо-Западную хорду, которая примыкает к входу в город Москву трассой Москва-Санкт-Петербург, которая была открыта на этой недели. По сути, это как один проект большой, который улучшит транспортную доступность минимум шести районов, - рассказал мэр города Сергей Собянин.

Балочный мост построили в составе последнего участка Северо-Западной хорды. Фактически ввод данного моста означает, что завершено строительство Северо-Западной хорды. На мосту три полосы движения в одну сторону и три в другую. Мост соединил улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники. Вдоль моста были установлены шумозащитные экраны, дугообразные светильники.

Протяженность моста над рекой 200 метров, а всего - 1,4 км. Основные конструкции произведены в Белгородской области на Борисовском заводе мостовых металлоконструкций, который поставлял свои изделия и для сооружения Крымского моста. Опоры и другие части балочного моста располагаются на значительном расстоянии от сооружений шлюза № 9 и не окажут на него никакого влияния.

И, кстати, судоходство на время строительства не прекращалось (был только скоректирован график работ).

Одновременно со строительством балочного моста проводились работы по реконструкции улиц Нижние Хамовники, Крылатская, Карамышевской набережной, проспекта Маршала Жукова. Также Построены боковые проезды вдоль подпорных стен балочного моста и правоповоротный съезд с Карамышевской набережной на улицу Нижние Мневники. Так Нижние Мнёвники сооружен подземный пешеходный переход.

В рамках благоустройства территории, прилегающей к этому участку Северо-Западной хорды, высажено 955 деревьев и 4 725 кустарников, обустроено 127 000 кв.м газона.