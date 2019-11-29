Собянин открыл Инженерный центр "Мосгаза"

Сергей Собянин 29 ноября посетил новый инженерный центр "Мосгаз" на Мрузовском переулке и поздравил сотрудников с 154-летие газовой службы Москвы.

- Мосгаз - это организация, которая обеспечивает газом практически половину москвичей, ТЭЦ, предприятия города, градообразующие предприятия. От вашей работы во многом зависит благополучие и развитие всего города. Вы работаете замечательно, за последние годы вы прошли большой путь - реконструкция действующих газопроводов, системного оперативного реагирования, модернизация, цифровизация. Мосгаз стал гораздо современнее, надежнее и эффективнее , - сказал Сергей Собянин.

Новый Инженерный центр "Мосгаза" фактически является цифровым "мозгом" и центром оперативного реагирования крупнейшей газораспределительной компании России.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый Инженерный центр "Мосгаза" фактически является цифровым "мозгом" и центром оперативного реагирования крупнейшей газораспределительной компании России. Отсюда теперь идет управление всем газовым хозяйством Москвы. Благодаря современным интеллектуальным системам диспетчеры "Мосгаза" видят места инцидентов, могут дистанционно отключать поврежденные участки и не допускать утечек газа.

Для сотрудников построили 7-этажное здание площадью 22 300 кв.метров.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для сотрудников построили 7-этажное здание площадью 22 300 кв.метров, где разместились оперативные подразделения и гараж Управления аварийно-восстановительных работ. Здесь же работают специалисты-проектировщики "Мосгаза", центральная диспетчерская и служба "одного окна".

- Благодаря наличию в здании специализированного гаража дежурство оперативных подразделений удалось организовать по тому же принципу, что и в пожарном депо – в режиме немедленной готовности к выезду, - объяснили в "Мосгазе".

Отсюда теперь идет управление всем газовым хозяйством Москвы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Инженерном центре заступают на дежурство 100 специалистов выездных бригад Управления аварийно-восстановительных работ, в распоряжении которых находятся 52 единицы специализированной техники. Теперь время реагирования на технологический инцидент (от получения команды до выезда) составляет всего 3 минуты, что в 1,5 раза меньше, чем до перемещения выездных бригад в Инженерный центр. Видеостена в центре обеспечивает несколько вариантов демонстрации информации: для штатного режима и в экстренной ситуации.

В Инженерном центре заступают на дежурство 100 специалистов выездных бригад Управления аварийно-восстановительных работ.Фото: Михаил ФРОЛОВ

СТАТИСТИКА

- до 50 000 обращений в год в среднем поступает в Управление аварийно-восстановительных работ. К счастью, абсолютное большинство из них носит ошибочный характер;

- в 2018 году выездные бригады ликвидировали всего 74 реальных случая загазованности помещений.

КСТАТИ

Служба "одного окна" работает на первом этаже Инженерного центра. Там осуществляют прием заявок на технологическое присоединение к газовым сетям. К тому же здесь есть выставка новейших моделей бытовой техники, которую москвичи могут установить в своих квартирах.

Обращаться лично необязательно. Все виды работ по технологическому присоединению и обслуживанию внутриквартирного газового оборудования можно заказать по телефону и через интернет-приемную.