PROyachting подвел итоги сезона и вручил премии

В среду, 27 ноября, проект PROyachting провел торжественную церемонию закрытия парусного сезона. Праздничный вечер посетили порядка 400 гостей. Ключевым событием мероприятия стало награждение победителей вечерних серий регат в Royal Yacht Club. Кроме того, PROyachting отметил людей и события, которые в этом году внесли существенный вклад в развитие парусного спорта.

В вечерней серии гонок Wednesday Night Race победу одержала команда TREM Sailing. В серии гонок Tuesday Warm-Up Race победу одержала «Москва 24», которая победила третий раз подряд. А чемпионом новой гонки PROyachting Fun Race стала команда Bars.

После гонок были объявлены победители премии PROyachting. «Человеком года» проект признал Олега Валинского, заместителя генерального директора ОАО «РЖД». Олег Сергеевич не только сам регулярно участвует в регатах, но и не первый год занимается популяризацией парусного спорта в железнодорожной отрасли. Именно благодаря ему в Санкт-Петербурге появился клуб любителей парусного спорта, состоящий исключительно из работников отрасли. В Москве при поддержке Олега Валинского уже второй год проводится отраслевая парусная регата «1520».

«Командой года» стала российская Skorpios Дмитрия Рыболовлева, владельца ФК «Монако». Эта команда была создана всего за два года, но благодаря грамотному руководству россиянина смогла продемонстрировать впечатляющий результат, став чемпионом мира в классе Club Swan 50. Соревнования прошли в октябре в испанской Пальма-де-Майорка. Конкуренция в этом классе крайне высокая, среди соперников российского экипажа были, например, норвежский король Харальд и парусник испанского военно-морского флота под патронажем короля Испании Филиппа VI. По итогам сезона благодаря экипажу Рыболовлева, а также еще одному российскому паруснику – «Броненосец», Россия заняла третье место в почетном турнире «Кубок наций».

В номинации «Прорыв года» победила команда «Ахмат». А «Парусным событием года» был признан молодежный чемпионат мира в классе RS:X, который собрал более 100 участников из 19 стран.

В числе номинаций оказалась одна шутливая – «Чайник года». Эту награду получают известные люди — новички в парусном спорте, активно его продвигающие. В этом году приз получила продюсер, журналист и владелица агентства PR boutique DM Дарья Михалкова.