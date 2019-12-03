В Москве отметили международный день инвалидов: каждый делился опытом победы над недугом
Во всем мире отметили международный день инвалидов. В 2002 году я снимал, как молодой еще Матвей Шпаро покорял высшую точку североамериканского континента гору Мак-Кинли. В составе экспедиции было два инвалида - Игорь Ушаков и Григорий Царьков .
В 2002 году Матвей Шпаро покорял высшую точку североамериканского континента - гору Мак-Кинли. В составе экспедиции было два инвалида - Игорь Ушаков и Григорий Царьков .Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Они были главными героями восхождения. Цель стояла не покорить вершину, а сколько дать почувствовать ребятам инвалидам, что они такие же люди, как и все альпинисты, покоряющие недоступные высоты.
Вершина Мак-Кинли была взята, а Игорь и Григорий обрели уверенность и стойкость в дальнейшей жизни. Игорь сейчас тренер и возглавляет Паралимпийскую команду Курской области.
Помочь почувствовать себя такими же как все, инвалидам помогают ставшие уже традиционными благотворительные вечера приуроченные к международному Дню инвалидов. Уже в 28 раз благотворительный фонд Клуба приключений Дмитрия Шпаро проводят их в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. В этом году организаторы передали 1300 бесплатных пригласительных билетов в различные организации инвалидов .
В этом году организаторы передали 1300 бесплатных пригласительных билетов в различные организации инвалидов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Праздник, как и все праздники, прошел с концертами артистов, танцевальными коллективами и оркестром.
Праздник, как и все праздники, прошел с концертами артистов, танцевальными коллективами и оркестром.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
К всеобщей радости зрителей выступила Диана Гурцкая - самая почитаемая среди инвалидов артистка.
всеобщей радости зрителей выступила Диана Гурцкая.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Героями праздника стали те, кто смог преодолеть свой недуг и победить болезнь, построить свою жизнь, так чтобы максимально от неё не зависеть. На конкретных примерах инвалиды делились своим опытом. Рассказали о своих методах адаптации и реабилитации...
Праздник, как и все праздники, прошел с концертами артистов, танцевальными коллективами и оркестром.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Наталья Белоголовцева поделилась своим проектом спортивной реабилитации "Лыжи мечты". С 20-летним сыном они рассказали, как горные лыжи помогли подняться им на ноги и научили ходить.
Наталья Белоголовцева поделилась своим проектом спортивной реабилитации "Лыжи мечты".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По их методу вылечились двое инвалидов с ДЦП. В зале они надели ролики и стали носиться на них по залу, словно пацаны.
По методу семьи Белоголовцевых вылечились двое инвалидов с ДЦП. В зале они надели ролики и стали носиться на них по залу, словно пацаны.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
О возможностях арт-терапии рассказал Игорь Шпицберг. Перед инвалидам выступила два подростка. Гитарист и художник, которые исполнили музыкальные номера на гитаре и показали свои картины.
О возможностях арт-терапии рассказал Игорь Шпицберг.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Встать на ноги помогли Нине Ануфриевой занятия конным спортом. Она стала семикратной чемпионкой России по паралимпийской выездке.
Встать на ноги помогли Нине Ануфриевой занятия конным спортом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Дмитрий Шпаро рассказал как в клубе Приключения происходит новый вид реабилитации. Терапия происходит через привлечении детей-инвалидов к активным путешествием в Подмосковье , Карелии и на Кубани. Интересна так же многолетняя программа для детей инвалидов "По пути с Хаски" в Сокольниках. Там дети могут общаться с этими удивительными миролюбивыми собаками.
Дмитрий Шпаро рассказал как в клубе Приключения происходит новый вид реабилитации.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В конце праздника всем инвалидам были вручены подарки-пакеты с конфетами и шоколадом.
В конце праздника всем инвалидам были вручены подарки-пакеты с конфетами и шоколадом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Помочь почувствовать себя такими же как все, инвалидам помогают ставшие уже традиционными благотворительные вечера приуроченные к международному Дню инвалидов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В конце праздника всем инвалидам были вручены подарки-пакеты с конфетами и шоколадом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ИСТОЧНИК KP.RU