В Москве отметили международный день инвалидов: каждый делился опытом победы над недугом

Во всем мире отметили международный день инвалидов. В 2002 году я снимал, как молодой еще Матвей Шпаро покорял высшую точку североамериканского континента гору Мак-Кинли. В составе экспедиции было два инвалида - Игорь Ушаков и Григорий Царьков .

В 2002 году Матвей Шпаро покорял высшую точку североамериканского континента - гору Мак-Кинли. В составе экспедиции было два инвалида - Игорь Ушаков и Григорий Царьков .Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Они были главными героями восхождения. Цель стояла не покорить вершину, а сколько дать почувствовать ребятам инвалидам, что они такие же люди, как и все альпинисты, покоряющие недоступные высоты.

Вершина Мак-Кинли была взята, а Игорь и Григорий обрели уверенность и стойкость в дальнейшей жизни. Игорь сейчас тренер и возглавляет Паралимпийскую команду Курской области.

Помочь почувствовать себя такими же как все, инвалидам помогают ставшие уже традиционными благотворительные вечера приуроченные к международному Дню инвалидов. Уже в 28 раз благотворительный фонд Клуба приключений Дмитрия Шпаро проводят их в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. В этом году организаторы передали 1300 бесплатных пригласительных билетов в различные организации инвалидов .

В этом году организаторы передали 1300 бесплатных пригласительных билетов в различные организации инвалидов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Праздник, как и все праздники, прошел с концертами артистов, танцевальными коллективами и оркестром.

Праздник, как и все праздники, прошел с концертами артистов, танцевальными коллективами и оркестром.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К всеобщей радости зрителей выступила Диана Гурцкая - самая почитаемая среди инвалидов артистка.

всеобщей радости зрителей выступила Диана Гурцкая.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Героями праздника стали те, кто смог преодолеть свой недуг и победить болезнь, построить свою жизнь, так чтобы максимально от неё не зависеть. На конкретных примерах инвалиды делились своим опытом. Рассказали о своих методах адаптации и реабилитации...

Праздник, как и все праздники, прошел с концертами артистов, танцевальными коллективами и оркестром.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наталья Белоголовцева поделилась своим проектом спортивной реабилитации "Лыжи мечты". С 20-летним сыном они рассказали, как горные лыжи помогли подняться им на ноги и научили ходить.

Наталья Белоголовцева поделилась своим проектом спортивной реабилитации "Лыжи мечты".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По их методу вылечились двое инвалидов с ДЦП. В зале они надели ролики и стали носиться на них по залу, словно пацаны.

По методу семьи Белоголовцевых вылечились двое инвалидов с ДЦП. В зале они надели ролики и стали носиться на них по залу, словно пацаны.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О возможностях арт-терапии рассказал Игорь Шпицберг. Перед инвалидам выступила два подростка. Гитарист и художник, которые исполнили музыкальные номера на гитаре и показали свои картины.

О возможностях арт-терапии рассказал Игорь Шпицберг.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Встать на ноги помогли Нине Ануфриевой занятия конным спортом. Она стала семикратной чемпионкой России по паралимпийской выездке.

Встать на ноги помогли Нине Ануфриевой занятия конным спортом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Шпаро рассказал как в клубе Приключения происходит новый вид реабилитации. Терапия происходит через привлечении детей-инвалидов к активным путешествием в Подмосковье , Карелии и на Кубани. Интересна так же многолетняя программа для детей инвалидов "По пути с Хаски" в Сокольниках. Там дети могут общаться с этими удивительными миролюбивыми собаками.

Дмитрий Шпаро рассказал как в клубе Приключения происходит новый вид реабилитации.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце праздника всем инвалидам были вручены подарки-пакеты с конфетами и шоколадом.

В конце праздника всем инвалидам были вручены подарки-пакеты с конфетами и шоколадом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помочь почувствовать себя такими же как все, инвалидам помогают ставшие уже традиционными благотворительные вечера приуроченные к международному Дню инвалидов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН