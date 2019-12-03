Полицейским пришлось штурмовать квартиру, в которой женщина родила ребенка и месяц отказывалась показывать его врачам

Сотрудникам столичной полиции не без труда удалось попасть в квартиру, в которой приезжая из Мордовии родила малыша и в течении нескольких недель отказывалась показать его медикам.

В середине октября в скорую помощь позвонила взволнованная женщина. Сообщила, что дочь родила ребенка в домашних условиях и у нее началось сильное кровотечение. Врачи примчались в многоэтажку на западе Москвы спасать пациентку, но молодая мама их даже на порог не пустила. Заявила, что с ней все хорошо, медицинская помощь ей не нужна. Врачи какое-то время постояли у двери да уехали на другой вызов. Но на всякий случай сообщили в органы опеки, что по такому-то адресу женщина родила прямо дома.

- На следующий день проведать ребенка пришли соцработники, - рассказал источник в правоохранительных органах. - Женщина открыла им дверь, подтвердила, что родила, но в квартиру не пустила.

Как рассказали соседи, семейная пара из Мордовии арендовала однушку несколько месяцев назад.

Люди из опеки приходили еще несколько раз. В итоге вызвали полицию и МЧС. 13 ноября в квартиру удалось войти только с помощью людей в форме.

- Отец и мать ребенка вели себя неадекватно. Обоих доставили в специализированное учреждение, а ребенка передали ближайшим родственникам, - сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По словам нашего источника, в предварительной беседе с психиатром родители малыша несли что-то околорелигиозное. Про таинство родов.

- Они заявили, что при родах должны присутствовать только родители малыша, без посредников в виде врачей. Мужчина подтвердил, что роды принимал он, а теща примчалась из Мордовии, когда узнала, что дочь не поехала в роддом. Она-то и забила тревогу.

Сейчас ребенок находится под присмотром врачей.