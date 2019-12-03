Москва тратит на благоустройство в три раза меньше бюджетных денег, чем Нью-Йорк

Благоустройство Москвы активно ведется несколько лет. Закончилась программа "Моя улица", началась "Мой район" - город смещает акценты. Рабочие переместились из центра на окраины, где также делаются комфортные тротуары, ремонтируются фасады домов - в целом, меняется жизнь москвичей. Об итогах благоустройства в 2019 году и о планах на 2020 год рассказал Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Город смещает акценты

В Москве благоустроено уже 420 улиц, они приобрели современный вид. Город получил урбанистическую премию, Москва лидирует по комфорту среди европейских городов.

Благоустройство улиц, как показывают исследования, позволило увеличить в два раза комфортность, москвичи стали в десять раз чаще посещать фестивали, а парки - в три-четыре раза, туристов стало в два раза больше, обороты кафе и магазинов увеличились на 30%.

- Нас критикуют за расход бюджетных средств на благоустройство, но в сравнении с другими городами, Москва тратит 3,4% из бюджета, Нью-Йорк - 10%, Торонто - 9%, Лондон - 7%. Качество нашей работы в несколько раз выше, подситывали - за несколько лет окупились за счет налогов, - сказал Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

За последний год коммунальщикам пришлось благоустраивать территории возле 11 станций метро, на объектах МЦД. В городе продолжают убирать провода (прятать их под землю). Это позволяет хоть на Арбате, хоть на Тверской при экстренной необходимости приземлится санитарному вертолету. А замена инженерных коммуникаций - без аварий, переключиться с одного источника питания на другой. В целом, Москва становится одной из зеленых столиц мира - 48% зеленых территорий. И благоустраивается не только центр города, но и отдаленные районы Москвы.

- Город смещает акценты. Пример - Капотня. Депрессивный район был. Но за пять месяцев привели в порядок фасады домов, парк 60 га, теперь можно из Печатников дойти до МКАДа по левому берегу реки, - сказал Петр Бирюков.

Еще примеры - Парк Победы в Зеленограде, площадь Киевского вокзала, семь переулков возле Патриарших путей, Школьную улицу сделали пешеходной. Все эти территории были сделаны по новым стандартам. И новая программа "Мой район" позволит привести в порядок все дворы и детские площадки.

Планы на 2020-2023 год: около 5000 объектов

До 2020 года продолжатся работы по благоустройству на Кутузовском проспекте и Украинском бульваре, на площади возле Киевского вокзала. Планируют привести в порядок пять вылетных магистралей: Ленинский проспект, Щелковское шоссе, Профсоюзную улицу, Шоссе Энтузиастов, улицу Большие Каменщики.

В планах привести в порядок территории возле 50 столичных поликлиник, а до 2021 года - все 135 поликлиники.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина до 2023 году приведут в порядок 200 км набережных вдоль Москва-реки. За прошедшие годы было сделано 56 км. Вторая главная река столицы - Яуза. В порядок приведены 40% набережных, в ближайшие три года - вдоль всей Яузы будут приятно прогуляться, отдохнуть. Территории будут парковыми, можно будет заниматься спортом и летом, и зимой. Да, и просто наслаждаться красотами.

В ближайшее время станут красивее 3500 московских дворов, 11 различных объектов на МЦД. Но работы будут выполняться, начиная с апреля. Зимой только перекладка инженерных коммуникаций. Замена асфальта будет? Да, 22 млн кв.метров. И плитку на Чистых прудах тоже заменят.

- Нас часто критикуют за плитку. Если ее перекладывают, то значит кто-то (подрядчики) выполнил работу с браком. В рамках контракта, за их счет исправляются работы. В прошлом году с несколькими компаниями были расторгнуты договоры, они заплатили неустойку, - сказал Петр Бирюков.

О проблемах сказал и актер театра и кино, общественный деятель, руководитель московского Театра эстрады Геннадий Хазанов.

- Московский театр Эстрады два года не функционирует, о чем говорю с грустью. Работа не двигается (но не по причине Департамента ЖКХ), только монтаж, а набережная - уже почти готова. То есть благодаря благоустройству уже удобно к театру идти, но пока идти некуда, - отметил Геннадий Хазанов.

О проблеме пандусов и комфорта передвижения по городу инвалидов говорил столичный блогер Илья Варламов. Он внес предложения по нескольким адресам.

- Невозможно инвалидам и людям с чемоданами перейти по Тверской улице к мэрии. Там крутой пандус, во многих странах их использовать запрещено. Также сложно перейти от Тверской к Кремлю. Все помнят, как было весело и здорово во время Чемпионата мира по футболу и как туристы массово перебегали на Лубянке, они не могли понять, что нет перехода. Светофоры есть, машины останавливаются, а переходить нельзя. Москва могла бы провести реформы и стать примером для многих городов, но пока самостоятельно по центру Москвы инвалидам не перейти, - обозначил Илья Варламов.

КСТАТИ

"Тихому городу" быть

Программа "тихий город" в столице постепенно реализуется. Ее суть в том, чтобы отказаться от дизельной шумной коммунальной техники.

- Когда мы делали благоустройство в центре, то знали, что мы перейдем на электрический транспорт. И вот у нас уже 220 электробусов работает в Москве. Сейчас проходят испытания и грузовые машины, в скором времени будем "пылесосить" на электротяге, - сказал Петр Бирюков.