2019-12-03T21:58:06+03:00
Общество

Настоящих героев нашли в Волгоградской области

Организаторы Всероссийского конкурса «Героям быть» отмечают людей со всей России, совершающих добрые дела
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Фото: Анастасия МереноваФото: Анастасия Меренова
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3 декабря в Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса в области социальной ответственности «Героям – быть!». Федеральный проект проводят Центр социальных проектов «Быть человеком» при содействии группы компаний «ЛокоТех».

В центре конкурса – истории обычных людей, которые совершают удивительные, добрые поступки. Проект призван не только поблагодарить этих людей и рассказать их истории, но и поднять престиж рабочих профессий - ведь все участники трудятся на предприятиях машиностроения, металлургии, энергетики, нефтехимии и в других отраслях промышленности.

В 2019 году победителем в номинации «Команда героев» стал социальный проект «Котельниково - Земля Героев», развиваемый администрацией Котельниковского района Волгоградской области при поддержке областной администрации и компании «ЕвроХим». Этот проект посвящен героической котельниковской земле, на которой родились знаменитые на весь мир казаки Емельян Пугачёв, Степан Разин, а также герой Отечественной войны 1812 года Александр Землянухин. Также под Котельниково решился исход Сталинградской битвы, когда ценой невероятного героизма советских солдат была остановлена армия Манштейна.

В наши дни в Котельниково реализуется уникальный в новейшей истории России, по-настоящему героический и масштабный инвестиционный проект по освоению Гремячинского месторождения калийных солей и строительству современного горнодобывающего предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Фото: Анастасия Меренова

Фото: Анастасия Меренова

Развивая новый бренд, котельниковцы способствуют привлечению внешних инвестиций, увеличению хозяйственного потенциала и созданию привлекательного образа своего города. Уже сейчас Котельниково стремится стать средоточием культурных, интеллектуальных и спортивных событий регионального уровня. «Котельниково – Земля Героев» уже привлекло магистра и трёхкратного чемпиона мира по спортивной версии «Что? Где? Когда?» Александра Друзя, который провёл в Котельниково интеллектуальный турнир.

Местная молодёжь и гости района считают очень важным посетить музей казачьей культуры и быта, где собраны подлинные предметы из обихода самобытного казачьего народа. Историю родного края юные котельниковцы изучают в рамках научных и творческих фестивалей для детей и молодежи.

- Я – за то, чтобы Котельниково стало известным не только в Волгоградской области, но и во всей России, как территория героев, - отметила на церемонии награждения депутат Государственной Думы Татьяна Цыбизова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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