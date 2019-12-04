2019-12-04T13:54:31+03:00
Дом. Семья

В московском зоопарке поселились обезьянки с львиной гривой

Тамарины занесены в Красную книгу
Анастасия ВАРДАНЯН
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Тамарины занесены в Международную Красную книгу как «находящийся под угрозой исчезновения»Тамарины занесены в Международную Красную книгу как «находящийся под угрозой исчезновения»
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Впервые за всю историю московского зоопарка его обитателями стали тамарины. Это один из самых редких видов обезьян в мире. В столицу двух пятилетних самок привезли из Германии.

- Переговоры о получении этих красивейших приматов велись более года. Двух самок нам передали коллеги из Мюнстера по рекомендации координатора Европейской программы по данному виду. В перспективе мы надеемся привезти самца, чтобы сформировать с одной самок пару и получить потомство. У наших зоологов богатый опыт работы с разными видами приматов - от игрунок до горилл, так что сложностей с содержанием львиных тамаринов возникнуть не должно», - рассказала KP.RU генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Тамарины уже прошли период адаптации и теперь все желающие могут увидеть их в «Доме приматов». Пройти мимо точно не получится. Внимание привлечет яркая внешность этих малышей. Голову покрывает золотистая шерсть чем-то похожая на львиную гриву. При этом они настолько миниатюрны, что легко поместятся на ладони взрослого человека.

Чтобы застать тамаринов за игрой друг с другом, зоологи советуют выбрать для посещения утренние часы. После обеда и вечером обезьянки нередко скрываются в ветвях под самым потолком вольера и дремлют.

КСТАТИ

Тамарины занесены в Международную Красную книгу как «находящийся под угрозой исчезновения». Их популяции в природе, по данным специалистов, не превышает 1000 особей. Сокращение численности золотистых тамаринов связано, прежде всего, с уничтожением их естественной среды обитания - тропических лесов Юго-Восточной Бразилии, ухудшением кормовой базы, а также браконьерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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