"У них забава такая!": в турецком аквапарке, после отдыха в котором погибла 19-летняя москвичка, натравливали экзотических рыб на посетителей

Уже больше трех месяцев прошло со дня смерти 19-летней москвички Ольги Десятовой. Напомним, студентка впала в кому 22 августа после купания в бассейне с экзотическими рыбками крупнейшего в Турции аквапарка Seapark «Sea Alanya». За жизнь Оли боролись сначала турецкие врачи, а потом и лучшие медики Москвы. Но вывести ее из состояния комы так и не удалось. Она умерла 2 сентября.

С первых дней в том, что же стало причиной трагедии пытаются разобраться родители девушки. Чуть позже уголовное дело возбудил российский Следственный комитет. Но до сих пор точная причина случившегося не установлена.

- Дочка отлично плавала, ничем не болела и раньше уже ныряла с маской. Мы хотим и имеем право знать, что же с ней на самом деле произошло. Но вся беда в том, что аквапарк отказался предоставить записи с камер видеонаблюдения. Они скрывают от нас правду, - возмутился Александр, отец Оли. - У нас вся надежда на очевидцев. После первых заметок в «Комсомолке» удалось найти русских мужчин, которые вытащили дочку из бассейна и других посетителей этого аквапарка. Но до сих пор мы не можем выйти на связь с русской женщиной, которая первой заметила что Оля в воде без сознания.

Ольга ДесятоваФото: Личная страница героя публикации в соцсети

По одной из версий, девушка могла наглотаться воды, испугавшись стаи экзотических рыб. Посетители этого аквапарка уверяют: у сотрудников была очень странная забава.

- Я плавала с маской, рассматривала рыб. И вдруг косяк довольно крупных рыб стал бросаться на меня, щипая за кожу. Я испугалась, начала паниковать, кричать с маской на лице и отбиваться от атаки. Благо, рядом был муж. Он оттащил меня на бортик, чтобы я отдышалась. В панике нахлебаться воды — легко, - рассказала «КП» посетительница аквапарка Лариса Меньщикова. - Потом начали выяснять причину и оказалось, что сотрудники аквапарка так развлекаются. Они прикармливают рыбешек сухим кормом. Этот корм бросают сверху на плавающего с маской человека. В этот момент рыбы и начинают кусать. Такой трюк они проделывали не только со мной. И пока я барахталась в воде турки смеялись. Муж говорит со стороны это выглядит действительно забавно. Но я юмор не оценила. Возможно, погибшая девушка попала в аналогичную ситуацию, только никто не понял, что она в панике захлебнулась.

Удалось выяснить и еще одно обстоятельство.

- У нас имеются фотографии и свидетельства о том, что в бассейне в то утро был аквалангист, который выполнял технические работы одновременно с нахождением в бассейне посетителей. Это грубое нарушение техники безопасности, - отметил отец погибшей москвички.

Не мало вопросов у родителей Ольги и к медицинским работникам Турции.

- Бригада скорой помощи вместо того чтобы на месте провести реанимационные действия, даже не вышла из машины. Они сидели и ждали, когда дочку к ним принесут на носилках. А потом ее по непонятной причине отвезли ни в ближайшую больницу, а в госпиталь, который находится в 20 километрах езды, - продолжил рассказ отец девушки.

НУЖНА ПОМОЩЬ

Если у Вас есть какие-либо сведения (воспоминания, фотографии, видео и другие материалы), которые помогут установить истинные причины произошедшего, а также сведения о любых нарушениях безопасности в аквапарке Seapark «Sea Alanya» просьба сообщить на адрес электронной почты: mail.for.a@icloud.com . Кроме того, родственники просят откликнуться всех кто знает женщину с фото. Именно она первой заметила тонущую девушку в бассейне. Если вы знаете этого человека, позвоните по телефону +79057697733