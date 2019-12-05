Необычные дома Москвы: лежачий небоскреб, пароход и бублик

Если в поисковик «Яндекса» вбить фразу «высказывания великих людей об архитектуре», он выдаст массу любопытных цитат. С чем ее только не сравнивали. С летописью человечества. С застывшей музыкой. С искусством, сквозь которое можно пройти. Наконец, с поэзией. Фасады некоторых зданий могут рассмешить человека (вспомните дом-яйцо на улице Машкова), или - наоборот - вызвать ужас (как онкологический центр на Каширке). Но чаще всего многие из нас, смотря на улицу из окна троллейбуса, даже не подозревают, что находится внутри этих зданий. С виду сумасшедший дом. Ан нет - театр Et Cetera.

БУДЕТ ЛИ КОНЕЦ У ЭТОГО ЛЕШЕГО

Если этот дом поставить вертикально, то он по высоте окажется в Москве на четвертом месте - после «Федерации», «Ока» и «Меркурия» (башни делового центра). Ну а по длине это здание абсолютный чемпион - 736 метров! Чтобы обойти его вокруг (вместе с прилегающей территорией и автосервисами на заднем дворе), мне понадобилось тридцать пять минут. За это время можно добраться от ВДНХ до Воробьевых гор, но, правда, на метро.

Домишко производит сильное впечатление. Если смотреть на него возле угла, то другого конца никак не увидеть (если только с воздуха). Он словно впивается в горизонт. Зайдешь в здание возле Варшавки, а выйдешь где-нибудь в Твери.

Если серьезно, то в этом лежачем небоскребе расположен Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники (АО «НИЦЭВТ). И не только. Нижние этажи сдаются в аренду самым разным конторам. Есть даже та, которая занимается реабилитацией животных. На ее входе висит угрожающее объявление: «За дверью может быть собака! Если резко дерните, она (собака) окажется у вас в паху». Плюс всякие офисы, ремонты телефонов, заправки картриджей, складские помещения.

В этом лежачем небоскребе расположен Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техникиФото: Михаил ФРОЛОВ

Интересно, зачем было строить такое длинное здание? Почему не возвели пять таких же, но только маленьких? Ответ находим на официальном сайте столичного Комплекса градостроительной политики и строительства, на котором сказано:

«Во времена СССР для передовых институтов создавали выдающиеся здания, в которых архитекторы сумели отразить неповторимый дух времени, монументальность и все величие Союза Советских Социалистических Республик. Таким уникальным сооружением стал и дом на Варшавке».

Я вошел внутрь «НИЦЭВТа» и даже прогулялся по этажам - там, где кафешка и актовый зал (в рабочие цеха без пропуска не попасть).

В фойе на стенке висят архивные фотографии с трогательным дембельским заголовком - «Это было недавно, это было давно». На снимках, кроме образцов продукции, запечатлены создатели ЭВМ, конструкторы, инженеры, строители. Лица у всех серьезные, сосредоточенные. Даже у женщин.

Возле проходной еще одно объявление:

«Граждане! Пропала серенькая кошечка. Зовут Куся. Нашедшему вознаграждение - пять тысяч рублей».

Даю процентов девяносто, что я эту Кусю видел. Она с гордой мордой проходила мимо курилки. Но в руки мне не далась.

Про лежачий небоскреб когда-то ходило много баек. Поговаривали, например, что у него длиннющие коридоры, по которым научные сотрудники рассекают чуть ли не на мопедах. Это не так. Здание разделено на двенадцать секций и внутри очень похоже на любой другой научный институт.

Адрес: Варшавское шоссе, 125 (ст. м. «Южная»).

Год постройки: 1975.

Что внутри: научно-исследовательский центр, офисные помещения.

ИХ ДОМ - ИХ КРЕПОСТЬ

А вот еще одно чудо архитектурной мысли. Тринадцатый дом по улице Нежинской. По сути, обычная девятиэтажная панелька, каких в российских городах тысячи. Однако есть один факт, который резко отличает ее от всех остальных. Дом, о котором идет речь, круглый как баранка. Как нуль без палочки. Как гимнастический обруч. Как капитанский штурвал. Сколько ни ищи, у постройки нет углов.

Она появилась на западе Москвы в 1970-е годы. Многие думали, что специально к Олимпиаде. Еще четыре таких же - и вот тебе олимпийские кольца. Однако после нежинского бублика возвели только один такой же - на улице Довженко. Это аж в трех километрах. После чего эксперимент свернули.

Круглый дом на улице Довженко в Москве. Фото: Николай Галкин/ТАСС

Предлагаю вам немного занимательной статистики.

В доме на улице Нежинской 26 подъездов и 913 квартир. Во дворе две детские площадки и 55 скамеек. Зайти в него можно (или заехать) с шести разных сторон. На доме висят четыре таблички с адресом (одной явно мало).

Узнав, что я корреспондент, местные жители собрали несанкционированный митинг. Общий смысл такой. Видали мы в гробу такие эксперименты. И такие муравейники. Машины мельтешат по двору как муравьи. Людей-то в доме - конца и края не видать. И всем такси подавай.

- И вот очередной водитель заезжает и давай круги наматывать, - едва сдерживает эмоции старожил «бублика» Вера Малышева. - У нас ведь слышимость повышенная. Летом окна всегда открыты. Квартиру в этом доме мы получили в 74 году. Выбирать не приходилось. Мама работала ткачихой в «Красной розе». И была рада новому жилью. Старое - напротив фабрики - снесли. Но в то время и не было столько машин.

Вообще кругляшок строили как образцовый вариант старого советского дворика. Где все рядом - школа, детский сад, магазины. На первом этаже в одной из секций до сих пор сохранилась библиотека, которую открывали еще для советских граждан.

- Может, шлагбаумы какие поставить, - рассуждает другая жительница Мария Алаева (она тоже заселилась еще в 70-е). - И спортивную коробку тоже желательно убрать. А то молодежь день и ночь носится. Одной моей знакомой мячом угодили по голове.

- А что, пиво на лавке лучше пить, что ли? - донеслось с соседней скамейки.

В общем, бытовуха. В которой лично я не заметил, чтобы кто-то из местных гордился своим домом. Хотя его и сравнивают с современной штаб-квартирой компании «Apple» (она тоже круглая).

Адрес: улица Нежинская, 13 (ст. м. «Раменки»).

Год постройки: 1974.

Что внутри: жилые квартиры, аптека, парикмахерская, хозтовары, продуктовый, салон красоты, библиотека.

ПРИПЛЫЛИ

А этот домище на Большой Тульской я бы сравнил с «Титаником». Квартир в нем еще больше, чем в «бублике» (980). Кроме этого, в здании расположено (внимание!) шесть банков, четыре фотосалона, три магазина для взрослых, три аптеки, две гостиницы, два ювелирных, фитнес-клуб, почта, стоматология, химчистка. И я не назвал даже половины.

Дом и, правда, напоминает корабль. Круизный лайнер. Плывущий от Даниловского рынка в сторону железнодорожной станции «Тульская».

- Его еще называют домом атомщиков, - рассказал мне житель одной из квартир девятого подъезда Михаил Гуделенков. - Потому что квартиры здесь давали сотрудникам министерства атомной промышленности. Я и сам там проработал почти сорок лет. Жилье в доме самое разное. От минимальных однушек до пентхаусов. У богатых сейчас еще мода выкупать две-три соседние квартиры и делать из них хоромы. Либо на одном этаже, либо двухуровневые. Те, у кого окна выходят на Большую Тульскую, страдают от шума. Моей семье повезло больше. Наша трешка смотрит во двор.

Дом и, правда, напоминает корабль. Круизный лайнерФото: Михаил ФРОЛОВ

Я поднялся на первый попавшийся этаж. Система коридорная. Как в общежитии. В одной секции 18 квартир. Есть общий балкон и пожарная лестница.

Нижние каюты, как я уже сказал, полностью выкуплены или арендованы коммерческими дельцами. При этом жильцы не жалуются, потому что ночных клубов нет, пивнушек тоже. Здание первоначально задумывалось как дом-коммуна - со своей столовкой, прачечной, клубом. Но в 90-е про эту идею забыли. Любопытно, что первых жильцов сюда начали вселять в тот момент, когда вторая часть здания была еще не достроена. Чтобы не обходить каждый раз эту махину, в доме - внизу - сделали несколько пролетов с колоннами.

Адрес: улица Большая Тульская, 2 (ст. м. «Тульская»).

Год постройки: 1986.

Что внутри: жилые квартиры, магазины, банки, кафе, гостиницы и др.

КСТАТИ

Как сообщил «КП» директор по риэлторской деятельности столичного агентства недвижимости Роман Вихлянцев, в настоящий момент в столице 129 тыс. строений, из них жилые - 51 тыс (и 78 тыс. нежилые).

А КАКИЕ ЕЩЕ СТРОЕНИЯ ЕСТЬ В МОСКВЕ

- Дом-паровоз на Новой Басманной, он же здание министерства путей сообщения, он же теперь - офис РЖД. Помнит еще войну с Наполеоном. Несколько раз перестраивался. Прозвище «паровоз» дом получил после того, как ему надстроили девятиэтажную башню с часами. К тому же, кроме внешнего вида, ведомство вполне подходит.

- Римский дом во 2-м Казачьем переулке. Полукруглый. С типично итальянским двориком. И статуями. Трешка стоит 78 миллионов рублей. Площадь некоторых квартир достигает 430 квадратов. Глаз туристов домик привлекает своей пышностью и авторской архитектурой.

- Дом-улей в Кривоарбатском переулке. Считается иконой конструктивизма, автор которой небезызвестный архитектор Константин Мельников. Здание построено без несущих опор. Было подорвано фугасной бомбой. Но после войны восстановлено.