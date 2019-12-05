Шесть новых камер в Москве начали штрафовать за «вафельную» разметку

О том что уже очень скоро в Москве появится множество камер, которые будут выписывать штраф за нарушение правил проезда по «вафельной» разметке, автомобилистов предупредили еще в марте этого года. Тогда в столице установили первый прибор, который в автоматическом режиме следит за выездом машин на пересекающие друг друга желтые линии на асфальте.

Установили его на на перекрестке Садового Кольца и Орликова переулка. За первые же дни на штрафы попали десятки водителей. Но уже через месяц наученные «письмами счастья» москвичи нарушать стали реже. И это понятно. Кому хочется платить 1000 рублей? В ЦОДД экспериментальную камеру признали эффективной и как уверяют, вовсе не за количество штрафов, а за сократившиеся на этом участке заторы.

На днях в столице были установлены еще шесть таких приборов (смотри Вырежи и сохрани Ред). Они расположены в разных районах Москвы, но именно там, где чаще всего движение парализуют пробки.

- "Вафельницы" используются только на тех участках, где есть проблема "запирания" перекрестков. Автомобилисты - нарушители попросту блокируют движение на примыкающих улицах. В результате получается пробка , в которой стоит в том числе и общественный транспорт - сообщили «КП» в пресс-службе ЦОДД. - Для того, чтобы не получить штраф, водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения, а именно выезжать на перекресток только в том случае, если сможете проехать его без остановки.

В планах установка приборов на всех участках дорог с «вафельной» разметкой. Сейчас таких в столице 118.

СПРАВКА "КП"

Где стоят камеры которые штрафую за нарушения правил движения по "вафельной" разметке?

На перекрестке Садового Кольца и Орликова переулка

Улица Большая Полянка, дом 3/9

На пересечении улиц Воронцовские пруды и Архитектора Власова

На пересечении Малого Устьинского моста с Устьинской набережной

Улица Садовая-Спасская, дом 19

Котельническая набережная 1/15

Шоссе Энтузиастов, дом 46/2

ЗНАЙ!

Как правильно ездить по «вафельнице»?

Все просто: вафельную разметку можно проезжать , но на ней нельзя останавливаться . Вот по сути единственные два правила. При этом речь идет только о пересечении перекрестка по прямой — если же на перекрестке вам нужно повернуть направо или налево, то, пожалуйста, поворачивайте. Не волнуйтесь, в этом случае вас точно никто не оштрафует.

Как понять успеешь или нет?

Далеко не всегда водитель может точно рассчитать, успеет ли он преодолеть весь перекресток до включения красного сигнала светофора или же застрянет посередине. Есть несколько простых лайфхаков, которые помогут.

- В первую очередь надо смотреть на сигнал светофора. Сейчас в Москве и других регионах сигнал светофора имеет обратный отсчет, и вы можете понять, сколько времени до красного сигнала, - посоветовал автоюрист Андрей Кудрявцев. - Во-вторых, надо обращать внимание на скорость движения. Если вы понимаете, что едете со скоростью 40-50 км/ч и выше, то вы пересечете перекресток за 1,5 секунды. Если вы стоите в пробке, то здесь надо уже рассчитывать. Вы должны увидеть конец хвоста затора и убедиться, что он ушел от перекрестка, прежде чем на него выезжать.