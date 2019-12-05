2019-12-05T16:13:10+03:00
Общество

"Дом Муму" и фонтан "Дружба народов": стали известны лауреаты конкурса "Московская реставрация"

Победителями стали 32 специалиста, принимавшие участие в реставрации двадцати объектов культурного наследия
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Вручены награды конкурса "Московская реставрация".Вручены награды конкурса "Московская реставрация".Фото: Алиса ТИТКО
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Москва хранит свою историю, преображается, фасады зданий становятся красивыми. К 80-летнему юбилею ВДНХ восстановлено 15 объектов, в их числе фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок". Сохранили архитектуру Миусского трамвайного депо на Лесной улице - там сейчас современный фудмолл. Отреставрировано здание прачечной жилого дома Наркомфина на Новинском бульваре - жильцы получат обновленные квартиры. За всеми этими работами стоят люди. Фамилии лучших назвали в мэрии Москвы во время церемонии награждения лауреатов конкурса "Московская реставрация – 2019". Награды лауреатам конкурса 5 декабря вручил мэр города Сергей Собянин.

- Работа мирового уровня. Она имеет свою особенность, специфику. Требует высокого профессионализма. Это не только работа, она общественно значимая. Ее оценивают миллионы людей. Например, комплекс памятников культуры на ВДНХ сегодня притягивает десятки миллионов людей. Люди никогда бы не пошли туда, если бы не прошла массовая реставрация, мы видели, что там было. Миллионы людей сейчас приходят и на московские улицы, где можно теперь гулять - они освещенные, с отреставрированными фасадами, притягивают москвичей и гостей столицы. Это во многом благодаря вашему труду. Ни одного памятника город теперь не потеряет, - сказал Сергей Собянин.

Победы в конкурсе были присуждены за реставрацию таких знаковых для Москвы объектов, как "Дом Тургенева на Остоженке", фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ, бывший кинотеатр "Колизей" (театр "Современник") на Чистопрудном бульваре, Грот в парке Кусково, Миусское трамвайное депо и ряд других (полный список ниже).

Москва каждый год получала особняки - это престиж России. Сейчас они получают новою жизнь. В особняк Миндовского с флигелем и оградой вернется посольство Новой Зеландии.

- Москва новые особняки не получает, но новый облик, - подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр города отметил уникальность работ по реставрации фонтана "Дружба народов" на ВДНХ.

- Нужно было ремонтировать инженерные коммуникации, гигантская работа, и теперь это прочная основа, чтобы мы могли любоваться великолепным памятником. Это была уникальная работа коммунальных служб и реставраторов, - сказал Сергей Собянин.

Целью конкурса является развитие традиций московской школы реставрации, популяризация и привлечение общественного интереса к памятникам истории и культуры.

Конкурс "Московская реставрация" проводился в 9-й раз. Начиная с 2011 года его лауреатами стали более 360 человек и организаций.

В этом году для участия в конкурсе было подано 96 заявок. Лауреатами стали 32 специалиста (организации), принимавшие участие в реставрации двадцати объектов культурного наследия.

КОНКРЕТНО

Лауреаты конкурса "Московская реставрация – 2019":

1) Дом, начало XIX века, в котором в 1860-е годы жил директор Румянцевского музея В.А. Дашков;

2) Доходный дом И.Г. Хрящева - В.И. Варгина - Серпуховского городского общества;

3) Ансамбль застройки Серпуховской площади (фрагмент). Доходный дом с лавками;

4) Здание прачечной жилого дома Наркомфина;

5) Киевский вокзал, зал пригородных поездов;

6) Здание бывшего кинотеатра "Колизей" (театр "Современник");

7) Особняк, 1906 года, архитектор Клейн Р.И;

8) Городская усадьба Г.А. Каратаевой;

9) Особняк И.А.Миндовского с флигелем и оградой;

10) Усадьба Сытина А.П., кон. XVIII- 1-я пол. XIX вв. Главный дом;

11) Дом, в котором жил Тургенев Иван Сергеевич в 1850 года;

12) Ансамбль усадьбы Кусково (Шереметьевых), XVIII в. Грот;

13) Дом Трубецкой-Бове, 1883 года;

14) Ансамбль Миусского трамвайного депо;

15) Некрополь Донского монастыря, XVIII-ХХ вв. (23 надгробия);

16) ВДНХ. Фонтан "Дружба народов";

17) ВДНХ. Фонтан "Каменный цветок";

18) Археологические исследования фундаментов церкви Николы Большой Крест на Ильинке для создания проекта сигнации фундаментов храма;

19) ВДНХ. Павильон "Азербайджан";

20) Коллектив московских реставраторов, принимавших участие в проведении реставрационных работ на ВДНХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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