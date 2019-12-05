2019-12-05T22:09:58+03:00
Происшествия

В Подмосковье задержали экс-замминистра транспорта, которого подозревают во взятке на 2 млн рублей

Пост заместителя министра 61-летний Алексей Валов покинул всего две недели назад [эксклюзив kp.ru]
Кирилл СТЕПАНОВ
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До перехода на пост замминистра транспорта Подмосковья Валов долгое время возглавлял Щелковский район. Фото: официальный сайт МособлдумыДо перехода на пост замминистра транспорта Подмосковья Валов долгое время возглавлял Щелковский район. Фото: официальный сайт Мособлдумы
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В Московской области по подозрению во взятке задержали бывшего высокопоставленного чиновника. 61-летний Алексей Валов всего две недели назад покинул пост заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

- Задержание прошло в среду, 4 декабря, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Алексея Валова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Мужчина, личность которого пока не раскрывается, передал ему 2 миллиона рублей за общее покровительство.

По словам источника, задержание Алексея Валова никак не связано с его работой в региональном министерстве транспорта.

Стоит отметить, что в должности областного замминистра транспорта Валов проработал чуть больше полугода. На этот пост его назначили в марте. До этого он долгое время возглавлял Щелковский район Подмосковья.

В операции по задержанию экс-чиновника участвовали сотрудники ФСБ, антикоррупционного управления МВД России по Московской области, подмосковного управления Следственного комитета.

Планируется, что 6 декабря следователь выйдет в суд с ходатайством об аресте Алексея Валова.

По информации «КП», вчера же в Щелкове был задержан замдиректора Щелковского муниципального учреждения, которое занимается оказанием ритуальных услуг и контролирует работу кладбищ - Георгий Волосевич. Сегодня Бабушкинский суд отправил его под арест на два месяца.

- За деятельностью Волосевича наблюдали около года, он был в оперативной разработке, - заявил источник. - По информации следствия, он ежемесячно получал взятку в 500 тысяч рублей от предпринимателей, которые занимаются в Щелкове ритуальными услугами.

В течение последнего года по делам о взятках и превышении должностных полномочий были задержаны «випы» из администраций Щелково, Фрязино и Лосино-Петровского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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